Tesla Model 3 v Číně boduje. Díky snížení cen připomínají showroomy spíš supermarket

Elektromobily Tesla Model 3 jsou na čínském trhu dostupné již delší dobu, minulý týden však automobilka začala zákazníkům doručovat první Modely 3 „Made in China“, které se vyrábí v novém čínském závodě Gigafactory 3. A reakce zřejmě překonaly i ta nejoptimističtější očekávání.

Díky lokální výrobě totiž cena Modelu 3 klesla v přepočtu o cca 7.000 dolarů (cca 158.000 Kč), což do showroomů nalákalo stovky lidí. Na Twitteru se dokonce objevily fotky a videa od uživatele @Ray4Tesla, podle kterého museli být někteří návštěvníci Taiguhui Tesla Experience Center v Šanghaji požádáni, aby vytvořili frontu mimo objekt.

Obrovský zájem přitom měli zaznamenat ve všech devíti showroomech Tesly v Šanghaji, kam si přišly Model 3 prohlédnout nebo rovnou objednat stovky lidí. Podle informací webu Teslarati, který na obrovský zájem upozornil, informují lokální média o stovkách nových objednávek Modelu 3 denně – a to jen v Šanghaji. Z celé Číny pak může chodit až okolo 1.200 objednávek denně.

Čínský závod Gigafactory 3 by měl v současnosti vyrábět okolo 3.000 elektromobilů týdně, což odpovídá plánům na zahájení výroby s plánem cca 150.000 elektromobilů ročně. Do budoucna by se však měla produkce zvýšit až na 250.000 vozů ročně, aby automobilka dokázala udržet krok s rostoucí poptávkou.

On 1/5, I posted a vid showing a busy store in 🇨🇳. MIC M3 buying frenzy continues. Taiguhui #Tesla Experience Center is one of 9 Tesla stores in #Shanghai. As of this weekend, the store is so busy at one point some customers have to queue outside. Deliveries are pushed to EOQ1. https://t.co/B3reBco2Mj pic.twitter.com/L41fEsjofo