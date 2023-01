Tesla umožní vypnout upozornění na uchopení volantu, nehodám navzdory

Ač se některé společnosti snaží tvářit, že je tomu jinak, žádné z aktuálně prodávaných produkčních aut není schopné plně autonomní jízdy. Například Tesla je známá prohlašováním, že autonomní auta jsou za rohem a dokonce i balíček asistenčních systémů, za který si nechává řádně připlatit, nazývá Full Self-Driving (FSD). Tím evokuje, že je auto schopno plně samostatné jízdy.

Americký stát Kalifornie aktuálně schválil zákon, který podobné matoucí prohlášení o autonomních schopnostech vozidel zakazuje. Řada zákazníkům jim pak totiž věří a dochází ke zcela zbytečným a občas i smrtelným nehodám. Nový zákon mimo jiné znamená, že Tesla bude muset svůj balíček FSD přejmenovat.

V každém případě i v částečně autonomně jedoucích vozidlech musí řidič dávat pozor, na což dohlíží i systémy hlídající jeho pozornost, které upozorňují například na nutnost uchopit volant. Přestože systém nefunguje úplně spolehlivě, v autech plní důležitou bezpečnostní funkci. Právě tohle upozornění na uchopení volantu ale navzdory všemu výše uvedenému plánuje Tesla udělat deaktivovatelným.

Fanoušek Tesly pod uživatelským jménem Whole Mars Catalog sdílel na Twitteru vlákno příspěvků, ve kterém označil Elona Muska a navrhoval, aby by uživatelé, kteří s FSD Beta ujeli přes 10.000 mil (přes 16.000 km), měli možnost upozornění na uchopení volantu vypnout. Údajně by to zvýšilo uživatelský zážitek. Elon Musk na to reagoval jednoduchým prohlášením, že souhlasí a aktualizace přijde ještě v lednu.

Toto prohlášení vyvolává řadu otázek, od praktických přes bezpečnostních až po právní. Není zatím jisté, jestli ujetá vzdálenost s FSD Beta bude jediným parametrem, jestli Tesla bude pozornost řidiče hlídat jinými způsoby, jak to bude s přenositelností dat o ujetých kilometrech v případě prodeje auta, kdo bude zodpovědný za případnou nehodu a tak dále.

Ať má člověk na Teslu, Elona Muska nebo autonomní řízení názor jakýkoliv, můžeme zcela jistě očekávat, že určitá skupinka majitelů bude uvolnění pravidel zneužívat, čímž ohrozí nejen sebe, ale také ostatní účastníky provozu. Zatím se však zdržíme bližších soudů, protože bude hodně záležet na tom, jak Tesla systémy nastaví a jak se postaví k případné zodpovědnosti, když se náhodou něco stane.