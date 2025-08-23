Tesla Cybertruck přes noc zdražila o stovky tisíc. Její prodeje přitom klesají
Americká automobilka na domácím trhu zdražila vrcholnou variantu svého elektrického pick-upu. Příplatek 15 tisíc dolarů sice zahrnuje výbavu navíc, nedává však na výběr.
Snad žádné jiné auto v posledních šesti letech nevyvolalo tolik zájmu a kontroverze jako Tesla Cybertruck. Tenhle elektrický pick-up s karosářskými díly z nerezu se koncem roku 2023 stala jednou z hlavních postav automobilového světa a miláčkem některých amerických i zahraničních celebrit.
Boom okolo tohoto excentrického elektromobilu ovšem utichl podobně rychle, jako začal. Šéf Tesly Elon Musk totiž kdysi sliboval mnohem nižší ceny cybetrucku, jehož vrcholná varianta s trojicí elektromotorů stojí podobně jako luxusní SUV s osmiválci. Po nejnovějším zdražení se navíc přibližuje i výkonnější a rychlejší konkurenci s delším dojezdem.
Tesla totiž v USA zmíněné špičkového provedení, známé také jako Cyberbeast, de facto přes noc zdražila o výrazných 15.000 dolarů, což je 316 tisíc korun. Základní cena bez započtení místních daní vzrostla na 117.235 dolarů (2.470.000 Kč). Kvůli vysoké ceně se navíc na vůz nevztahuje federální daňový kredit ve výši 7500 dolarů (158 tisíc korun), který je omezen na elektromobily s pořizovací cenou do 80 tisíc dolarů (1.686.000 Kč).
Nejedná se však o prosté navýšení ceny. Tesla zdražení vyvažuje extra výbavou, která zahrnuje balíček autonomního řízení za 8000 dolarů, což je v přepočtu 168.600 korun. Nechybí ani bezplatné neomezené nabíjení na superchargerech, čtyřletý prémiový servisní balíček a prémiová konektivita.
Tesla Cybertruck s třemi elektrickými jednotkami cenově překonala konkurenční Rivian R1 T Quad se čtveřicí elektromotorů se systémový výkonem 1039 koní a zrychlením z 0 na 96 km/h za 2,5 sekundy. Nejvýkonnější cybertruck má dohromady 857 koňských sil a na 96 kilometrů za hodinu se dostane o desetinu sekundy později. A navíc také na jedno nabití ujede o něco kratší vzdálenost (515 vs. 544 kilometrů).
Levnějších verzí se zvýšení cen nedotklo. Zadokolka proto nadále stojí 72.235 dolarů bez daně (1.522.000 Kč), za čtyřkolku zájemci dají minimálně 82.235 dolarů neboli 1.733.000 korun.
Zvýšení základní ceny vrcholné Tesly Cybertruck přitom přichází v době špatných prodejních výsledků extravagantního pick-upu. Jestliže Musk kdysi sliboval roční výroby od 120 do 250 tisíc exemplářů, realita je o poznání střídmější.
Vzhledem k omezení prodeje pouze na americký a kanadský trh, vysokým cenám, relativně malému trhu s elektrickými pick-upy a nedávnému a nepříliš dobře přijatému politickému působení Elona Muska jsou čísla výrazně nižší. V druhém letošním čtvrtletí totiž Tesla prodala pouze 4306 cybertrucků, což je nejméně za poslední rok. Odbyt za celý rok 2025 se tak dá odhadovat maximálně na 20 až 30 tisíc vozů.
Zdroj: Tesla a InsideEV, video: auto.cz, foto: Tesla a auto.cz