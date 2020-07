Tesly stále nejsou dostupné, přiznal Musk. Napraví to model z Číny?

Během rozhovoru s analytiky a investory, který se měl týkat výsledků hospodaření automobilky za druhé čtvrtletí tohoto roku, totiž Musk přiznal, že není spokojený s cenou elektromobilů Tesla. A prý by se s tím mělo něco udělat.

„Je důležité učinit automobily dostupné. Nemyslím si, že bychom mohli v naší misi uspět, pokud nebudeme dělat naše auta dostupná,“ měl během rozhovoru pronést Elon Musk, jak uvádí web Carscoops. „To, co mě momentálně nejvíc trápí na tom, kde teď jsme, je skutečnost, že naše auta nejsou dostatečně cenově dostupná. To musíme napravit.“

Nejlevnějším elektromobilem Tesly je přitom momentálně Model 3, který se dá v zámoří pořídit již od 37.990 dolarů (cca 848.200 Kč). A nutno dodat, že při jeho dojezdu, výkonu, prostornosti a výbavě vlastně nejde o vůbec špatnou nabídku.

Problém je ale v tom, že i pro průměrného amerického zákazníka je to stále moc. Pokud totiž shání vůz typu hatchback, pak mohou automobil s klasickým spalovacím motorem pořídit již za polovinu ceny Modelu 3, dodává Business Insider.

Nabízí se tedy otázka, zda nám Tesla brzy nepředstaví nový, ještě dostupnější, model. Tuto otázku ostatně dostal i přímo Elon Musk, jehož vyhýbavá odpověď naznačuje, že nejspíš nebude daleko od pravdy.

„Nemyslím si, že můžeme komentovat naši detailní produktovou mapu dál, než jak byla zatím oznámena, neboť si to chceme schovat pro uvádění nových modelů,“ odpověděl Musk na otázku, zde Tesla nechystá nějakou dostupnější novinku.

Zároveň však dodal, že by „bylo rozumné předpokládat, že bychom vyrobili nějaké kompaktní vozidlo, pravděpodobně nějaké velkokapacitní vozidlo. To jsou do budoucna pravděpodobné věci. Ale myslím si, že nás čeká ještě dlouhá cesta s modely 3, Y a Cybertruckem a Semi. Je to tedy dlouhá cesta. Myslím si, že uděláme zřejmé věci,“ dodal Musk.

Odpověď na volání po ještě levnějším základním modelu Tesly by přitom již poměrně brzy mohla přinést čínská Gigafactory. V průběhu minulého měsíce totiž Tesla vyhlásila designovou soutěž na nový model, který by měl být vyráběn v Číně. A i když zatím nic není jisté, podle některých odhadů by se mělo jednat o menší a levnější model než je Tesla Model 3.