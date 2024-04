TEST Audi A4 Avant 40 TDI – Dlouhé nohy za skvělou cenu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ani volant o dotykové ovládání nezavadil, jsou tu klasická tlačítka včetně jednoho nastavitelného, ani ovladač osvětlení se nesnaží být chytřejší než vy. Co zapnete, to svítí a auto vám do toho příliš nemluví, snad až na noticku „Zapněte světla” v přístrojovém štítu, když si vůz myslí, že už by bylo záhodno rozsvítit potkávací světla, ovšem ve skutečnosti stačí vpředu denní a vzadu obrysovky.

O interiéru musím mluvit v podobných superlativech. Navzdory tomu, že je to relativně malé audi a ještě místa vpředu ubírá široký středový tunel, hostící převodovku, nemohu si na prostornost za volantem stěžovat. Díky potřebě širšího tunelu tady nikoho nenapadlo vymýšlet plovoucí středové konzole či rovné podlahy, takže mi nikam nepadá pravé koleno. Vedle toho levého se do dveřní výplně krásně vejde 1,5l lahev s vodou, což bohužel také není standard, stejně jako nastavitelná výška bezpečnostních pásů. Samé plusy.

Výsledek je nicméně velmi pohledný, a to – odhlédnu-li od absence klasických předních mlhovek, které však dostatečně suplují tzv. světla do špatného počasí – nikoliv na úkor funkčnosti. Nechybí třeba ostřikovače předních světlometů, které navíc nabízejí funkci LED Matrix, či párová couvací i mlhová světla. Tady nemohu mít výhrad.

Mnohaletá stálice v nabídce značky Audi, označená A4, se mi dosud vyhýbala. O to víc jsem se těšil na týden s bílým naftovým kombíkem, tím spíše, že na ni čekala porce kilometrů neobvykle velká i na mě, který se během testovacího týdne ve většině případů dostanu do vysokých stovek najetých kilometrů.

Motor, jízdní vlastnosti

Ach ano, dálnice. Na těch „audina” v mých rukou tráví opravu hodně času, protože mě pracovní i rodinné povinnosti tahají doslova od Plzně po Havířov. I proto jsem rád za naftovou motorizaci s vidinou, že na jedno natankování urazím spousty kilometrů a nebudu se muset ani stydět s dynamikou.

Vznětový čtyřválec při startování zhoupne celým autem kvůli své podélné orientaci. To je sice svým způsobem příjemné, když člověk do auta ráno nasedne, ovšem když to stop/start udělá při jedné cestě městem už podvacáté, trochu to jednoho přestane bavit. Pohonné ústrojí je mild-hybridní, a tedy v těchto situacích motor startuje nikoliv pastorkovým startérem, nýbrž řemenem napojeným startér-generátorem, ovšem přesto tomu chybí jemnost a vyváženost vlastní třeba vidlicovým šestiválcům. Jenže ty bohužel už Audi do A4 nenabízí.

Audi A4 Avant S line 40 TDI

Motoru nechybí charakteristický zvuk moderního turbodieselu, je nicméně výborně odhlučněn a za jízdy se do interiéru jeho zvuky přenáší jen velmi mírně. Dost na to, abyste věděli, co před vámi pracuje, ale zároveň dost málo na to, aby to spolujezdce nebudilo z dřímoty.

Dlouhonohý cestovatel

Co tedy ty dálnice, když o nich pořád hovořím? Nikoliv nečekaně je na nich A4 jako ryba ve vodě. Protože pochází ze země neomezené rychlosti, dobře zvládá svižné tempo, jak po stránce výkonu, tak i podvozku. Má výbornou podélnou stabilitu, a tak dálniční kilometry polyká jako nic.

Pomáhá také systém vedení v jízdním pruhu. Tenhle kousek není kdovíjak vysoce vybaven – není tu 360° kamerový systém kolem auta a není ani zpřístupněná vestavěná navigace, třebaže vůz kvůli eCallu, funkcím vzdáleného přístupu skrz smartphonovou aplikaci či již zmíněného ISA musí nějaký modul GPS mít – ale nabízí vedení dle čar na silnici. Možná bych přítomný systém neoznačil rovnou za poloautonomní řízení, jako v lépe vybavených audi, ale je možné vybírat mezi vedením, řekněme, přísnějším a volnějším. A to první dokáže poloautonomní jízdu po dálnici poměrně úspěšně suplovat.

Na co tahle A4 není, je dynamická jízda po klikatých okreskách. Ne že by byl problém v podvozku, v tom, jak odpružení hlídá pohyby velkých, 19” kol – to příplatkový sportovní podvozek zvládá i na opravdu mizerných jesenických cestách dobře – ale těžký motor před přední nápravou o sobě dává v řízení znát.

A4 ale nikdy neměla být drtičem okresek a to, co zvládat má, tedy přesuny po dálnicích a silnicích první třídy, jí jde nadmíru dobře. Navíc s příznivou spotřebou – za necelých 1.600 km jsem dosáhl průměru 6,7 l nafty na 100 km.

Audi A4 Avant S line 40 TDI

Střídmému apetitu pomáhají kromě mild-hybridu, který ochotně motor vypíná při plachtění i v mimoměstských rychlostech, dvě věci. Jednak to je dvouspojková převodovka, které nemám co do plynulosti ani rychlosti řazení co vytknout, dokonce ani rozjezdy. I ty, s nimiž nejedna dvouspojka má z řady důvodů problém, se inženýrům povedlo odladit téměř k dokonalosti.

A jednak to je systém pohonu všech kol quattro ultra. Ten není permanentní, nýbrž pro úsporu paliva ve většině jízdních situací různými spojkami odpojuje kardanovou hřídel a pohání jen přední kola. Návrat zadní nápravy do hry však probíhá pro řidiče nepostřehnutelně a nikdy jsem se nedostal do situace, v níž by čtyřkolka jakkoliv váhala.