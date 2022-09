TEST Audi A4 allroad 50 TDI quattro – Šestiválcový pohodář

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

„Dobrodružně“ laděné allroady jsou už tradiční součástí nabídky německé automobilky. První se objevil v roce 1999, tehdy šlo o „terénní“ provedení kombíku A6 Avant generace C5, o 10 let později značka představila i menší A4 allroad quattro (B8). A tuto variantu dostal i nástupce v podobě aktuální generace B9, která je s námi už od roku 2015 - a v roce 2019 prošla faceliftem.

Současné Audi A4 allroad tak není zrovna žhavou novinkou, stále jde však o zajímavé auto. Zvlášť v testované motorizaci se vznětovým šestiválcem.

Verze allroad od běžného kombíku rozeznáte na první pohled, přístup k designu je přitom tradiční - auto má výraznější světlou výšku, allroad podvozek je proti standardnímu zvýšený o 23 milimetrů, širší rozchod kol a samozřejmě nechybějí ochranné plasty lemů blatníků, nárazníků a vnějších prahů.

Sympatická klasika uvnitř

Že je tahle A4 s námi už spoustu let, je zřejmě nejvíc poznat v interiéru. Z mého pohledu je to ale vlastně obrovské plus, vůz totiž díky tomu nabízí ještě tradiční interiér se skvělou ergonomií, za níž stojí řada starých dobrých tlačítek. Je vážně úžasně „osvobozující“, když si můžete jednoduchým pootočením otočného ovladače upravit teplotu klimatizace a prostým stiskem tlačítka zapnout vyhřívání sedadla, deaktivovat stop-start nebo pohodlně přepínat jízdní režimy. No, nádhera.

Skvěle Audi vyřešilo digitální přístrojový panel, s nímž se pracuje opravdu snadno. Displej je navíc výborně čitelný. Spokojen jsem byl také s infotainmentem, k němuž patří „jen“ 10,1palcová dotyková obrazovka. Systém je především poměrně přehledný a snadno se v něm orientuje, displej je umístěn takřka ideálně v zorném poli. Naopak lepší by mohla být rychlost, respektive odezva na pokyny.

Pochvalu zaslouží materiály a především zpracování, to je skutečně prvotřídní, líbila se mi také příplatková sportovní sedadla. Co se vnitřního prostoru týče, současná A4 allroad nepatří mezi „nejvzdušnější“ kombíky střední třídy. S výškou 182 centimetrů jsem si na nedostatek místa stěžovat nemohl, za sedačku nastavenou pro sebe jsem se na zadní lavici uvelebil obstojně, ale umím si představit, že cestující s postavou vyšší než 185 cm už mohou postrádat prostor před koleny i nad hlavou.

V interiéru je dostatek míst pro odložení různých menších i větších věcí, jen škoda, že se výrobci nepovedlo vymyslet objemnější přihrádku před spolujezdcem.

Zavazadlový prostor nabízí objem 495 litrů, po sklopení zadních opěradel (dělena jsou v poměru 40:20:40) kapacita naroste na 1495 litrů. Kufr potěší pravidelným tvarem, dobrým přístupem, možností zajištění nákladu pomocí čtyř ok, schopností sklopit opěradla přímo ze zavazadelníku nebo výklopnými háčky na tašky. Součástí standardní výbavy je elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, to je fajn. Chyběla mi naopak 12V zásuvka, ta by dobrodružně laděnému kombíku podle mě v kufru vyloženě slušela.

Audi A4 allroad 50 TDI quattro