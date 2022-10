TEST Audi Q5 50 TDI quattro: Šest válců a pohoda

Výrazný vzhled, příjemná a prostorná kabina, zdařilá ergonomie, pohodlný podvozek a šest válců pod kapotou. Co víc si vlastně od luxusního SUV přát?

Když už jsme nakousli prostor, tak o ten opravdu není nouze, což platí pro obě řady sedadel i zavazadelník. Ten nabízí standardní objem 520 litrů, po sklopení zadních opěradel (dělených v poměru 40:20:40) pak vzniká objem až 1.520 litrů. Přístup do něj usnadňuje nejen velký otvor, ale také volitelný adaptivní vzduchový podvozek (+59.400 Kč), který umožňuje poslat záď vozu jednoduše níž k zemi. Pojďme ale konečně přejít k tomu nejzajímavějšímu – a tím je samozřejmě motor.

Interiér potěší tradičně prémiovým zpracováním i skvělou ergonomií. Za pochvalu stojí jak digitální přístrojový štít Virtual Cockpit Plus (+17.900 Kč), tak i 10,1palcová obrazovka infotainmentu MMI s příjemnou grafikou, svižnými reakcemi a bohatou konektivitou. Model Q5 si navíc uchoval tradiční analogové ovládání klimatizace s tlačítky a otočnými voliči, které je jak balzám na duši. Totéž platí o tlačítcích pro volbu jízdního režimu či snadné vypínaní systému stop-start, která jsou o kousek níž.

Samotný motor nebyl špatný, ostatně jde o nejžádanější motorizaci modelu v Česku, přesto si kolegové všimli pár nešvarů, jejichž podstatu vysvětlil Martin Vaculík ze Světa motorů. Z jeho dojmů přitom vyplývalo, že tomuhle jinak vynikajícímu autu chybí snad už jen jediná věc - šestiválec. A právě tahle motorizace se dostala do rukou mně.

Motor,jízdní vlastnosti

Šestiválcové nebe

Většinu nabídky pohonných jednotek pro Audi Q5 tvoří dvoulitrové čtyřválcové motory – dva zážehové, dva vznětové a dva plug-in hybridní. Vidlicové šestiválce jsou dostupné pouze dva – v obou případech se jedná vznětové třílitry. Jeden nalezneme pod kapotou vrcholného modelu SQ5, druhý pod kapotou testované motorizace Q5 50 TDI quattro.

V našem případě je pohonná jednotka naladěna na nejvyšší výkon 210 kW (286 k), dostupný v rozmezí 3500 až 4000 min-1, a nejvyšší točivý moment 620 Nm, dostupný v rozmezí 1750 až 3000 min-1. SUV s pohotovostní hmotností 2010 kg dokáže vystřelit na stovku za 5,7 sekundy a jeho maximální rychlost dosahuje až 240 km/h.

Podobně jako čtyřválec, také šestiválec je osazen mild-hybridní technologií. V tomto případě se však jedná o výkonnější 48V soustavu, slibující plynulejší chod stop-start systému a efektivnější provoz. Podélně uložený motor je spojen s osmistupňovou měničovou převodovkou z dílny ZF, která posílá točivý moment na tradiční systém pohonu všech kol quattro s mechanickým středovým diferenciálem. Rozdělení točivého momentu je za standardních situací 40:60 ve prospěch zadní nápravy, v případě potřeby však systém dokáže posílat větší část na nápravu s lepší trakcí.

Samotný vznětový šestiválec je přitom nesmírně příjemnou pohonnou jednotkou, která potěší kultivovaným chodem i dostatkem výkonu prakticky za všech okolností. Navíc si dobře rozumí se zvoleným osmistupňovým automatem. K uvedení vozu do pohybu stačí jen zlehka našlapovat na plynový pedál a Q5 se s lehkostí dává do pohybu. Převodovka se tradičně snaží držet otáčky nízko, při lehké akceleraci nikam nespěchá, zběsile nepodřazuje a nechává motor s působivým točivým momentem 620 Nm plynule zrychlovat. Pokud je však potřeba zrychlit důrazněji, je nutné plynový pedál sešlápnout intenzivněji. Převodovka pak začne svižně podřzovat, klidně o několik stupňů, motor se rychle vytočí, krásně zatáhne a posádku umí i lehce vtlačit do pohodlných sedadel. Celý proces přitom nepůsobí nijak křečovitě či uspěchaně, ale s naprostou noblesou. Na SUV s hmotností přes dvě tuny zkrátka ideál, jen je potřeba hlídat, abyste během chvíle nejeli „až moc“ rychle. Tempo totiž šestiválec nabírá dost svižně a skutečnou rychlost umí dobře maskovat.

Vedle parádního výkonu, který za vrcholnou motorizací SQ5 zaostává o 41 kW a 80 Nm, ale motorizace 50 TDI nabízí i vcelku slušnou spotřebu. Bez většího zapírání dokáže auto jezdit s kombinovaným průměrem okolo 8 l/100 km, při troše snahy ale není problém se dostat na ideální trase ani do rozmezí 7 až 7,5 litru. Naopak svižnější tempo znamenalo spotřebu zhruba okolo 9,5 až 10,5 l/100 km. Na velké SUV s šestiválcem to není vůbec špatné, především se mi ale dařilo často jezdit s nižším kombinovaným průměrem, než jaký automobilka uvádí.

Audi Q5 50 TDI quattro

Tradičně komfortní

Jak už jsem zmínil, vůz byl osazen volitelným adaptivním vzduchovým podvozkem, který tradičně nabízí vysoký komfort i široké možnosti uplatnění. V dálničních rychlostech si vůz přidřepne až o 40 mm, aby optimalizoval aerodynamiku. Naopak na polních cestách není problém podvozek zase přizvednout o 20 mm, čímž odpadají starosti spojené se světlou výškou.

Jak je u vzduchového podvozku zvykem, auto se při jízdě po běžných nerovnostech lehce pohupuje a je příjemně plavné. Přesto jsem se několikrát setkal i s trochu hrubší reakcí na nedokonalosti cesty, což by ale mohlo souviset s obouvanými koly. Na 21“ ráfcích jsou totiž obuty pneumatiky s rozměry 255/40 R21. Osobně bych ale možná preferovat spíš tradičnější 20“ disky kol. To je však zřejmě jediná výtka k testovanému vozu, který se jinak choval přesně tak, jak se od prémiového SUV čeká. Sluší se navíc dodat, že se Q5 nebojí ani zatáček, ve kterých vůz působí stabilně a vcelku schopně maskuje vyšší hmotnost i těžiště.

Skvělý zážitek pak už jen podtrhuje i skvělé odhlučnění kabiny, ve které vás nabude rušit zvuk motoru ani obtékajícího zvuku ve vyšších rychlostech. Pokud navíc zohledníme spotřebu a 70litrovou palivovou nádrž, je tohle SUV ideálním kandidátem na zdolávání dlouhých cest, které si navíc můžete i patřičně užít.