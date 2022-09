TEST Audi RS 5 Sportback – Chladně rychlé svezení

Některá auta na fotkách klamou tělem a jejich skutečná velikost člověka při osobním setkání překvapí. Příkladem může být Audi A5 Sportback (a všechny jeho odvozeniny), které na mě vždy působilo jako vyšší auto, než jakým ve skutečnosti je. Do rukou se mi navíc dostalo ve vrcholné verzi RS5 Sportback, navíc specifikované ve výhrůžném celočerném provedení. Auto je to vskutku efektní.

Osobně bych ale do celočerného provedení nešel, zbytečně maskuje detaily auta. I u sportovně orientovaných aut dávám přednost troše elegance před prvoplánovou brutálností. Ze stejného důvodu mě na RS 5 Sportback mrzí falešné průduchy a výdechy na karoserii. Auto je nemá zapotřebí a na mě působí lacině. Zmíním například imitaci otvorů na vnější straně předních i zadních světel, na pomezí předních blatníků a dveří nebo náznak mřížky mezi koncovkami výfuku. Alespoň, že ty koncovky jsou pravé a nejsou to jen zaslepené makety.

Metalický lak karoserie v odstínu Černá Mythos na testovaném autě stál 35.800 Kč a dalších 68.400 Kč stála sada černých dvacetipalcových kol Evo. Bezpříplatkový lak je pouze jeden – šedá Nardo – a za ostatní se musí připlácet od 35.800 do 114.200 Kč za zvláštní lakování z nabídky Audi exclusive. Všechna příplatková kola jsou dvacetipalcová a jejich ceny se pohybují od 59.400 do 126.300 Kč. Individualizace tedy v případě RS 5 Sportback možná je, ale levná určitě není.

Interiér jako ulitý

Po otevření bezrámových dveří upoutají působivá sedadla, která nejen dobře vypadají, ale také se v nich skvěle sedí. Za čalounění sedadel a středové loketní opěrky jemnou kůží Nappa, kontrastní prošívání a výplně dveří v mikrovláknu Dinamica dáte 24.300 Kč. Další příplatky, které už nebudu rozepisovat detailně, jinak bychom tu byly nesmyslně dlouho, vyžadují červené provedení boků sedadel a bezpečnostních pásů, kožené čalounění loketních opěrek ve dveřích a tak dále. Audi se v tomto smyslu drží prémiových tradicí – pokud se chcete lišit, můžete, jen to něco stojí.

Audi RS 5 Sportback

Hodně mě potěšil kulatý volant (Audi si nehraje na pseudo-sportovní věnec se zploštěním vespod) potažený Alcantarou a řešení palubní desky ze starší školy, kde nejsou všechny prvky ovládání soustředěny do dotykové obrazovky. Takhle to má vypadat. Odkládacích prostorů je dostatek a místa obecně je v autě tak akorát. Já jsem se se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou ve výrazně tvarovaných sedadlech cítil útulně. Kdybych se měl posadit sám za sebe, na kolena by to bylo hodně těsné a s hlavou bych měl taky problém. Na šířku je místa dost vepředu i vzadu. Ani nastupování dozadu není taky tak strašné, jak jsem čekal.

Podobně by se dal popsat i zavazadlový prostor – místa je v něm tak akorát. Je navíc pravidelně tvarovaný a dobře využitelný. Za rozumný příplatek 5.700 Kč navíc krom jiného získáte fixační prvky v podlaze kufru. Pod podlážku se dokonce vešlo dojezdové kolo. Páté dveře jsou už v základní výbavě elektricky ovládané a vyklápí se dostatečně vysoko, takže i přístup je bezproblémový.

Běžné svezení

Nastartujte a šestiválec se i v jízdním režimu comfort (k dispozici je i auto, dynamic a konfigurovatelné režimy RS 1 a RS 2) decentně rozbručí. Než se motor zahřeje, červené pole otáčkoměru začíná nízko – jednou jsem ho viděl i těsně nad čtyřmi tisíci otáček. K údajům o teplotě se můžete proklikat i v 10,1palcové obrazovce na vrcholu palubní desky.

Audi RS 5 Sportback

Na dotyk velice příjemný volant sice nezprostředkovává kdovíjakou zpětnou vazbu, ale dynamické řízení s elektromechanickým posilovačem s proměnným účinkem je přesné a vzbuzuje důvěru. Už v režimu comfort je tužší, ale to byste od sportovně zaměřeného auta očekávali. Chybějící zpětnou vazbu od řízení doplňuje podvozek, který je komunikativní a rád se s vámi o dění pod koly podělí. A to i akusticky, o odletujících kamíncích dobře víte. Nikdy však nepřekročí únosnou míru a nemlátí.

Pokud se zrovna řídicí jednotky nerozhodly, že se jede v úspornějším režimu, kdy jsou prvotní reakce dost vlažné, auto ochotně reaguje na povely plynem a osmistupňový automat Tiptronic řadí rychle, byť někdy i za cenu menšího trhnutí. Zkrátka už v komfortním jízdním režimu je RS 5 Sportback v pozoru, přesto od člověka nevyžaduje nadměrnou pozornost a kilometry polyká více než ochotně. Dokážu si snadno představit, že RS 5 Sportback používám jako rychlé cestovní auto.

Přepnutí do dynamicu

Přepnutí do jízdního režimu dynamic přinese citelnou změnu v projevech auta. Respektive nejde úplně o změnu, jako spíše o zvýraznění sportovních projevů auta – jeho reakce se celkově přiostří. Hrdelní bručení 2,9litrového šestiválce nabere na intenzitě a může působit až přehnaně afektovaně. Tiptronic sází převodové stupně ještě rozhodněji a podvozek ztuhne tak, že bezpečně víte o všech nerovnostech. Přísahal bych, že si občas snad i nějaké vymyslel. Stále se to ale obejde bez mlácení. Větší rány jdou na vrub nízkoprofilovým pneumatikám při přejezdu větších děr ve vozovce, například propadlých kanálů. Plynový pedál je také jedovatější a celkově je auto už tak našponované, že to na běžné ježdění v tomto režimu určitě nebude.

RS 5 Sportback se po silnici pohybuje nadmíru sebevědomě, v zatáčkách se téměř nenaklání a jen tak něco ho nerozhází – ani když z jakéhokoliv důvodu jdete uprostřed zatáčky náhle na brzdy. Abych byl upřímný, projev auta je tak suverénní, že se už při drobném zvýšení tempa pohybujete na hranici zákona, přestože se RS 5 Sportback sotva nadechuje. Na běžných silnicích jeho limity skutečně nemá smysl zkoušet. Pořádně rozparádit to půjde zřejmě až na okruhu, ke kterému jsem bohužel v době testu neměl přístup. Ve výsledku tak ve mně po snaze o sportovní svezení zůstala drobná frustrace.

Připomenu jen, že o pohon RS 5 Sportback se stará přeplňovaný 2,9litrový šestiválec s přímým vstřikováním, spolupracující s osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic. Auto produkuje 331 kW od 5.700 do 6.700 ot/min a 600 Nm od 1.900 do 5.000 ot/min. V našem případě se připlácelo za sportovní výfuky (35.700 Kč), karbon-keramické brzdy s červenými brzdovými třmeny (190.100 Kč) a dynamický paket (172.300 Kč), přidávající permanentní pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem, dynamické servořízení, sportovní podvozek s funkcí Dynamic Ride Control a zvýšení maximální rychlosti ze standardních 250 na 280 km/h. Impozantní, byť ne zrovna levný výčet.

Audi RS 5 Sportback

Závěr

Audi RS 5 Sportback je rychlé, dobře brzdí, v zatáčkách se drží jako o život a do určité míry si nechá líbit i těžkopádné zacházení. Ve výsledku ale na běžné silnici víte, že k limitům máte hodně daleko a více se jim přiblížit by znamenalo v nejlepším případě riskovat řidičák. Cítíte, že se k jeho tušené zběsilejší stránce nemůžete bezpečným způsobem dostat. V běžném provozu je pro RS 5 Sportback rychlá jízda zívačka, která není kdovíjak zábavná. Jednoduše řečeno, můžete jet hodně rychle, ale bavit se nebudete. Třeba by to tak bylo i na okruhu a auto žádnou vyloženě zábavnou stránku nemá, jen chladně schopnou, ale to snad budeme mít možnost ověřit jindy.

Po stránce spotřeby se navzdory výkonu a jízdním schopnostem žádné drama nekoná. Při klidné jízdě není problém se dostat pod 9 litrů na 100 kilometrů, přičemž týdenní soužití, včetně zkoušení dynamických schopností auta, jsem podle palubního počítače zakončil se spotřebou 10,7 l/100 km. Když autu šlapete po krku (nebo si užíváte pražských zácp), spotřeba rychle překročí 15 l/100 km a v závislosti na vašem odhodlání dál roste. Ovšem zvolněte tempo a průměrná spotřeba podobně rychle klesne.

Cena Audi RS 5 Sportback startuje na částce 2.495.900 Kč, což je kupodivu stejná částka, jakou dáte za RS 5 s karoserií kupé. Pro srovnání, Audi RS 4 Avant vyjde o 102.000 Kč výhodněji a větší RS 6 Avant naopak stojí o 855.000 Kč více, RS 7 Sportback dokonce o 915.000 Kč více. Například Mercedes-AMG C43 4Matic nabídne pouze čtyřválec o výkonu 300 kW s 10kW elektrickou asistencí, zato v základu stojí 2.053.370 Kč. BMW řady 4 Gran Coupé vyloženě ostrou verzi nemá, takže i u mnichovské značky se musíme podívat na sedan. BMW M3 startuje na částce 2.328.300 Kč, za kterou nabízí šestiválec, pohon zadních kol, 353 kW a manuální převodovku. Chceme-li porovnatelnou čtyřkolku s automatem, cenově už RS 5 Sportback přeskočí. Stojí od 2.554.500 Kč, za což ale nabídne vyšší výkon 375 kW.

Nejlevnější verze modelu 1.138.900 Kč (2.0 TFSI/110 kW – A5 Sportback 35 TFSI) Základ s testovaným motorem 2.495.900 Kč (2.9 TFSI/331 kW – RS 5 Sportback) Testovaný vůz bez příplatků 2.495.900 Kč (2.9 TFSI/331 kW – RS 5 Sportback) Testovaný vůz s výbavou 3.581.200 Kč (2.9 TFSI/331 kW – RS 5 Sportback)

Plusy

Výkonný a pružný motor

Dá se jezdit s rozumnou spotřebou

Velice schopný podvozek

Minusy