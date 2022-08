Příští Audi RS 6 Avant bude plug-in hybrid. Současná možná posílí

Když se v roce 2020 představila již čtvrtá generace populárního rychlého kombíku Audi RS 6 Avant, fanoušci tohoto modelu nesli nelibě integrování 48V elektromotoru, díky kterému se aktuální RS 6 Avant stala mild-hybridem. Ti, co se umí dívat pár let dopředu však věděli, že mild-hybridní pohon bude pro “petrolheady” zlatý ve srovnání s tím, co jeden z nejoblíbenějších modelů Audi čeká v příštích letech.

Spekulace o větší míře elektrifikace ve sportovním modelu německé automobilky potvrdil Stephan Reil, šéf výzkumu a vývoje Audi Sport. “Samozřejmě, že toto (hybridizace) je správná cesta. Mohu vám prozradit, že příští generace bude ještě hybridnější. Toto je naše cesta k plně elektrifikovaným vozům,” vyjádřil se Reil k příští generaci modelu RS 6 Avant.

“Začalo to po generaci C6, kdy se emise stávaly čím dál důležitějším faktorem. U C7 jsme šli z motorů V10 na V8, zavedli jsme vypínání válců a u C8 máme 48voltový mild-hybridní systém,” odůvodnil Reil.

Touto cestou se však nevydává pouze Audi. V příštích generacích se plug-in hybridního ústrojí dočkají také modely BMW M5 nebo Mercedes-AMG E 63. Audi RS 6 Avant bude v generaci C9 dle Reila posledním rychlým kombíkem se spalovacím motorem. Okolo roku 2030 už se počítá s čistě elektrickou variantou modelu RS 6.

Nedávno jsme zmiňovali, že Audi RS 6 Avant letos slaví 20 let. Na oslavu takového milníku by autu slušela nějaká specialitka. Co třeba dlouho očekávaný výkonnější model s označením Performance? Eva Stania, která má v Austrálii na starosti komunikaci k modelům A6 a R8, odpověděla na otázku týkající se výkonnějšího modelu RS 6 slovy: “Máme nějaké nápady. Počkejte a uvidíte.”

Na to, zda se RS 6 s označením Performance objeví, si zatím ještě musíme počkat. Vzhledem k informacím, že by se jednalo o poslední model RS 6 Avant bez plug-in hybridního ústrojí, nouze o poptávku zcela jistě nebude.