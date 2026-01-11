Xpeng v Česku uvede liftback se spalovacím motorem. Už se vyrábí v Rakousku
Zpomalení zájmu o elektromobily v Evropě vedlo automobilky k většímu zájmu o hybridy. Platí to i pro čínské značky, které zde původně chtěly uspět jen s bateriemi. Další takovou, která k nám poprvé přiveze i spalovací motor, je loni uvedený Xpeng.
Xpeng k nám vtrhnul minulý rok se dvěma elektrickými SUV a sedanem. Od té doby obě SUV prošly modernizací a sedan dostal zcela novou generaci. Letos se u nás očekává několik novinek, tou první bude uvedení zcela nového modelu P7+.
Ten se v Číně už nějakou dobu prodává, právě ale prošel modernizací, se kterou se ukázala také evropská verze. Ačkoliv se jmenuje stejně jako u nás prodávaný sedan, P7+ je podstatně větší, na délku má totiž přes pět metrů, a navíc je to liftback. O to atraktivnější ale proto může být pro místní publikum.
Rozhodování pomůže i nový pohon, který se do P7+ dostal až s modernizací. V roce 2014 založená značka dosud vyráběla jen elektromobily, loni se ale vrhla také na sériové hybridy (EREV). A právě ten se nově dostává i do P7+. Doplňuje tím SUV G6, G7 a G9 a také MPV X9, které všechny nabídnou stejnou kombinaci.
Zakládá se na přeplňovaném čtyřválci o výkonu 110 kW, kombinovaném s baterií o kapacitě 49,2 kWh. Architektura využívá napětí 800 V a dobíjecí výkon je 5C, což by mělo znamenat asi 380 kW. Na hybrid nepochybně vynikající, možná až zbytečně vysoká hodnota. Kola roztáčí elektromotor o výkonu 180 kW, spalovací motor zde pouze generuje energii. Elektrický dojezd je 430 km a kombinovaný 1550 kilometrů, ale v cyklu CLTC; realita bude asi o třetinu horší.
Elektrické varianty mají na výběr mezi elektromotorem o výkonu 180 kW, nebo 230 kW, poháněna jsou stále jen zadní kola. Baterie jsou také dvě, obě s chemií LFP a kapacitou 61,7 kWh nebo 74,9 kWh. Větší z baterií by se měla do 80 % nabít za asi 12 minut, s maximálním výkonem také kolem 380 kW.
V Evropě bude auto uvedeno v lednu a rovnou se zde bude i vyrábět. Xpeng už od loňska využívá továrnu Magny v rakouském Štýrském Hradci, kde se už po boku Mercedesu-Benz G vyrábí Xpengy G6 a G9. Jde tedy zatím spíše o montáž z dovezených kitů z Číny, ale to k odpuštění dodatečných cel stačí. První kusy P7+ už byly v Rakousku vyrobeny počátkem roku. Uvedení na český trh už máme potvrzeno od lokálního zastoupení.
Auto nabídne také pokročilé funkce autonomního řízení, které si vystačí bez Lidaru. Xpeng je jednou z automobilek, které se rozhodly spolehnout jen na kamery. V Číně už má P7+ také příplatkovou umělou inteligenci, která nahradí hlasové ovládání. Jestli se tohoto dočkáme i v Evropě, zatím není jasné.
V Číně jde o úspěšný model, kterého se od uvedení v roce 2024 vyrobilo už přes 100 000 kusů. V prodejích překonává i sedan P7, který je už v Číně dostupný ve druhé generaci. Od uvedení sériového hybridu si Xpeng slibuje ještě podstatné zvýšení zájmu.
Zdroj: Xpeng, foto a video: Xpeng