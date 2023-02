TEST BMW X7 M60i xDrive – Pocit nadřazenosti

Do rukou se nám dostalo BMW X7 v modernizované podobě, a to rovnou ve vrcholné verzi M. Model X7 M60i xDrive k testu dorazil se sedmimístným interiérem a prakticky plnou výbavou.

Objem zavazadlového prostoru při využití všech sedmi sedadel dostačuje tak maximálně na dvě, tři kabinová zavazadla do letadla nebo na tašky s týdenním nákupem pro větší rodinu. Udávaný objem 300 litrů možná nezní tak malý, ale dostupný prostor je hodně krátký a dohání to především šířkou. Tlačítky v kufru však lze složit jak nepoužívanou třetí řadu sedadel, tak druhou. Získáte pak 750, respektive až 2.120 litrů objemu a rovnou ložnou plochu. Třetí řadě sedadel se občas nechce sklápět, tak je lepší jí dát chvilku a ona se v řádu vteřin umoudří. Alespoň tak tomu bylo v případě našeho exempláře.

Přístupnost na tahle místa je pochopitelně obtížnější, ale nástupní otvor vzniklý odsunutím druhé řady sedadel je dostatečně velký. Z celého interiéru mnichovského stěhováku je zde dle očekávání místa nejméně, ale stále jsou to reálně využitelná sedadla, kde by většina dospělých měla zvládnout rozumně dlouhé trasy. Na delší vzdálenosti se zde budou nejlépe cítit osoby menšího vzrůstu. Jedinou komplikací může být, že tito cestující sedí v podstatě nad zadní nápravou, takže je s nimi nejvíce natřásáno a vzhledem k horšímu výhledu než na ostatních místech v autě, se tu někomu může dělat špatně.

Ona zmiňovaná opulentnost se projevuje také ve druhé řadě sedadel, kde je k dispozici vlastní ovládání klimatizace ve dvou zónách, vyhřívání sedadel minimálně čtveřice USB-C portů, pokud jsem někde nějaké skryté nepřehlédl, bohaté ambientní osvětlení, úchytné body pro držáky na iPad a podobné vychytávky. Jen podélného místa tu možná není tolik, kolik by člověk od auta podobné velikosti očekával. Tady se totiž myslelo na to, aby i třetí řada byla využitelná pro dospělé osoby.

Největší luxusní SUV mnichovské automobilky BMW se představilo v závěru roku 2018 a jeho modernizace přišla v polovině dubna loňského roku. S faceliftem přišla nejen proměna vzhledu, ale také z nabídky motorizací zmizelo do té doby vrcholné provedení xDrive50i. Novým vrcholem se stala emková verze M60i xDrive s vyšším výkonem. Právě ta se nám dostala do rukou.

Motor, jízdní vlastnosti

Osmiválcový vrchol

Modernizace pod kapotu BMW X7 přinesla pozměněnou motorovou paletu, sestávající z trojice spalovacích motorů doplněných 48V mild-hybridním systémem. U běžných provedení modelu můžete volit mezi xDrive40i a xDrive40d, což jsou oba přeplňované řadové šestiválce, první zážehový (280 kW, 540 Nm), druhý vznětový (259 kW, 720 Nm).

Pohonnou jednotku vrcholného X7 M60i xDrive výrobce popisuje jako nový zážehový osmiválec o objemu 4,4 litru, technicky vycházející z motorů pohánějících výkonné automobily BMW M. Sám o sobě přeplňovaný motor produkuje 390 Nm mezi 5.500 a 6.000 ot/min a 750 Nm dostupných od 1.800 do 4.600 ot/min. Totožné maximální hodnoty BMW uvádí také jako systémová maxima. Elektromotor přitom disponuje maximálním výkonem 9 kW a točivým momentem 200 Nm.

Elektrický motor se vměstnal do obalu nové osmistupňové převodovky Steptronic Sport, jež si s představením modernizované podoby BMW X7 odbyla světovou premiéru. Součástí mild-hybridní pohonné soustavy je 48V akumulátor v motorovém prostoru, který se nabíjí rekuperací při jízdě bez plynu a při brzdění. Kromě napájení elektromotoru může nastřádanou energii poskytovat také elektrické síti vozu.

Výše zmíněná nová převodovka Steptronic Sport se standardně instaluje do všech verzí BMW X7 a kromě možnosti řazení pádly pod volantem nabízí také funkce Launch Control a Sprint. Funkce Sprint funguje tak, že řidič alespoň na dobu jedné sekundy podrží levou páčku řazení a Steptronic Sport automaticky zařadí nejnižší možný převodový stupeň. Současně se všechny systémy pohonu a podvozku přepnou do nejsportovnějšího nastavení a aktivuje se elektrické zvýšení výkonu mild-hybridního systému.

BMW X7 M60i xDrive

Všechna provedení BMW X7 jsou zároveň vybavena inteligentním pohonem všech kol xDrive, který využívá elektronicky řízenou vícelamelovou spojku v převodové skříni propojenou se systémy hnacího ústrojí a podvozku. Podle aktuální situace rozděluje výkon mezi přední a zadní kola, přičemž upřednostňuje zadní nápravu, a to až do 100 %.

Ve výbavě testovaného vozu se dále nacházel M sportovní diferenciál, aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy, aktivní stabilizátory, M sportovní brzdový systém, M sportovní výfukový systém a adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách. Všechny tyto položky přitom patří do základní výbavy provedení M60i xDrive.

Impozantní svezení

BMW X7, obzvláště ve verzi M60i xDrive, nabízí svezení, jaké běžný řidič jen těžko zažije. V první řadě už jen proto, že člověk sedí výše než naprostá většina okolního provozu. Pohled šoféra je přibližně na úrovni řidičů dodávek. Přidejte k tomu pocit bezpečí daný celkovou masivností vozu, klidné pohupování v nižších rychlostech ve městech a lehce bublající osmiválec a o zážitek je postaráno.

Vzduchový podvozek jednoznačně upřednostňuje volnější tempo, kdy se odvděčí výše zmíněným pohupováním a vysokým komfortem, a to i v případě, že vyrazíte mimo zpevněné silnice. I přes vyjeté koleje na polní cestě se přehoupne s přehledem. Zvyšte ale tempo a podvozek přestane stíhat filtrovat menší nerovnosti a reaguje spíše na celkový profil vozovky. Pohupování sice nezmizí, ale menší nerovnosti, obzvlášť pokud jsou ostřejší, se dokážou ozvat bouchnutím.

Připomínám, že auto mělo na zimu osazená menší 21palcová kola místo letních příplatkových 23palcových disků. Vzhledem k avizovanému sportovnějšímu charakteru auta mě občasné bouchnutí netrápilo, ale s jednadvacítkami bych si asi raději vystačil celoročně. Na dálnici se pak auto i díky vzduchovému podvozku projevuje suverénně, jen člověk musí počítat se zvýšenou hladinou aerodynamického hluku danou velkou čelní plochou X7.

Mezi jednotlivými jízdními režimy je zaznamenatelný rozdíl, ale osobně doporučuji pohybovat se spíše v normálním či sportovním režim, protože ekologický je až moc rozvláčný. Při ustálené jízdě to člověku tolik nepřijde, ale především při rozjezdech na křižovatkách si umí dát zbytečně dlouho na čas, i když více sešlápnete plyn, což v podstatě eliminuje možnost rychle vystřelit, když si to situace žádá. Je tomu nutné přizpůsobit jízdní styl, respektive na to na křižovatkách nezapomenout, ale v hustším provozu je lepší se tomuto režimu vyhnout.

BMW X7 M60i xDrive

Vzhledem k velikosti a pohotovostní hmotnosti 2.600 kilogramů nelze od auta čekat zázraky ani ve sportovním jízdním režimu. Všechny systémy se sice náležitým způsobem přiostří, ale náznak odtažitosti zůstává. BMW X7 zkrátka ani v emkové verzi, byť ne plnohodnotné, zůstává především velkým silničním křižníkem, sporťák z něj neuděláte.

To ale nemění nic na tom, že i plně naložené auto dokáže až absurdně intenzivně zrychlovat (BMW udává 0-100 km/h za 4,7 s) a brumlání osmiválce člověka také potěší. Limity kromě jiného naznačují brzdy, které sice během svižné projížďky s prakticky plně naloženým vozem po volných okreskách v Krušných horách odváděly dobrou práci, ovšem po zastavení byly jednoznačně cítit a sálalo z nich velké množství tepla. Aby taky ne, když jsme dováděli s více než třemi tunami.

Parkování a spotřeba

Navzdory velikosti není BMW X7 pro řidiče zastrašující ani ve městě. Vysoký posed, přehledné tvary auta a plejáda elektronických pomocníků přidávají na klidu. Velikost vozu je tak limitujícím faktorem až při parkování. Už jen najít dostatečně velké parkovací místo může dát občas dost zabrat a některá stísněná podzemní parkoviště budou jen pro odvážné.

Mnichovské SUV je sice standardně vybaveno parkovacím asistentem (součástí je i samostatný couvací asistent), který umí zaparkovat podélně i příčně, vyparkovat a ovládat nejen volant, ale také plyn, brzdu a převodovku, ovšem ten také neumí dělat zázraky. I když je nutné říct, že když jsem ho zkoušel, fungoval precizně. Jen moc neumí počítat s prostorem pro otevření dveří.

Couval jsem na jedno volné parkovací místo na konci řady, kde jsem po levé ruce měl zaparkované jiné auto a po pravé ruce konec parkoviště s bíle vyšrafovanou plochou. Vzhledem k velikosti X7 jsem se chtěl postavit trochu více vpravo, když to bylo možné, abych mohl snadno vystoupit. Po celou dobu parkovacího manévru mi auto nabízelo, že ho dokončí za mě. Zhruba v polovině jsem mu dal příležitost, abych vyzkoušel, jak umí dokončit řidičem započatý parkovací manévr.

BMW X7 M60i xDrive

Asistent docouval do parkovacího místa s mnou zvolenou vzdáleností od vedlejšího vozu, ale pak se jal auto srovnat mezi čáry, což učinil popojetím vpřed a opakovaným zacouváním. Mezi čáry se napasoval na výbornou, ovšem parkovací místa nebyla moc velká, zatímco dveře X7 jsou naopak rozměrné, takže se stalo přesně to, co jsem očekával – nemohl jsem z auta vystoupit. Ale to popisuji spíše jako úsměvnou historku a demonstraci toho, že parkovací asistent X7 nečiní nafukovací, než že by to bylo míněno jako kritika funkčnosti.

A konečně se dostáváme ke spotřebě paliva, kterou BMW udává v kombinovaném režimu hodnotou 12,9 l/100 km. Infotainment vozu hlásil, že od výroby (X7 jsem vracel s nájezdem téměř 5,9 tisíc kilometrů) auto spotřebovalo v průměru 13,3 l/100 km. Já jsem týden s autem zvládl s průměrnou spotřebou na desetinu litru shodnou s údajem výrobce. Když jsem přidával na tempu, rostla spotřeba rychle přes 13 litrů a výše, ale jakmile jsem zvolnil, podobně rychle zase klesala. Při uvolněné jízdě se mi dařilo dostat i pod 12 litrů.