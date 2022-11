TEST Ford Puma 1.0 EcoBoost Powershift vs. Opel Mokka 1.2 Turbo AT8 – Nápadně (ne)stejní

Ford Puma a Opel Mokka jsou typičtí zástupci malých SUV, kteří se snaží zaujmout výrazným designem. Zda jejich tvůrci nevsadili všechno jen na jednu kartu, to jsme zjišťovali ve verzích se zážehovými tříválci v kombinaci s automaty.

Kategorie malých SUV zažívá dlouhodobě velký boom. Zástupce zde má téměř každá masová automobilka. Opel nabízí dokonce dva: dostupného praktika v podobě crosslandu a stylovou mokku. Ford oživil jméno Puma a před třemi lety ho vtiskl nápadnému SUV, které si zachovalo i některé rysy původního kupátka z přelomu tisíciletí. Především kukuč v podobě předních světlometů je téměř identický. Také Opel se inspiroval v minulosti. Design přídě, který má připomínat hledí helmy, totiž navazuje na legendární model Manta ze sedmdesátých let. Tento styl nazvaný Vizor se představil právě na mokce při jejím uvedení v roce 2020 a od té doby ho postupně sdílejí další nové opely. Soudě podle českého trhu by se mohlo zdát, že více zaujala puma, které se za letošek dosud prodalo 1187 kusů, zatímco mokky jen 566. V případě Opelu se však pozornost dělí a davy oslovuje již zmíněný crossland, který si od ledna do října pořídilo již 1439 zákazníků. Takže i Opel má svou strategii pro SUV zvládnutou.

Mokka jakožto dražší stylovka měří na délku jen 4151 mm a vysoká je 1534 mm. Puma sice vypadá rozměrněji, ale na délku mokku překonává o nevýrazných 35 mm a na výšku jen o 2 mm. Ač se díky „ploché“ přídi zdá být mokka širší, opak je pravdou – puma měří 1805 mm, mokka 1791 mm. Téměř identické jsou u obou vozů i rozvory – puma 2558 mm, mokka 2557 mm. Vzhledově hodně odlišná auta si jsou tedy rozměrově naopak velmi blízká.

Konzervativní moderna

Výrazné designové odlišnosti panují v interiérech. Puma sází na mohutné tvary a tradiční způsob ovládání. Chválíme kvalitní měkčený plast v horní části a celkově festovní zpracování. Testovaná výbava ST-Line navíc přidává červené obšití nití a sportovní volant s tlustším věncem. Mokka cílí na módní minimalismus. Celku dominují dva displeje. Středový je natočen směrem k řidiči, čímž horní část palubní desky vizuálně navazuje na tvar přední masky.

Intuitivnější ovládání palubního počítače i středového displeje nabízí ford. U opelu se v základních funkcích zorientujete také, ale chybí zde přehledné menu a některá nastavení se hůře hledají.

Oba vozy chválíme za zachování klasických ovladačů klimatizace. U opelu se nicméně distribuce vzduchu upravuje přes hlavní displej, zatímco pro změnu teploty jednozónové klimatizace máte zbytečně dvě otočná kolečka. U fordu zvládnete na panelu klimatizace vše, jen teplota se ukazuje na hlavním displeji. Není to nutně na závadu, jelikož kolečko nahmatáte a oči aspoň nemusíte sklánět. I zde se nabízí pouze jednozónové provedení. Opel chválíme za přehledná tlačítka na středovém tunelu, u fordu musíte ke sdruženým tlačítkům za řadicí pákou odvracet zrak. Celkově působí interiér mokky vzdušnějším dojmem, horní část palubní desky však není z tak kvalitního měkčeného plastu jako v pumě.