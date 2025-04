Test Ford Ranger MS-RT – Spěchající náklaďák

Terénní pick-up truck má být terénní, má mít rámovou konstrukci, tuhou zadní nápravu, redukční převod – a občas trochu nejisté jízdní vlastnosti na silnici, zejména když se člověk potřebuje někam dostat rychle. Ford staví jeden z nejlepších takových pick-upů na světě, jmenuje se Ranger a dá se koupit v pracovní verzi i v provedení pro zábavu mimo asfalt s názvem Raptor.

Jenže Ford taky jezdí rallye, dokonce v nejvyšší třídě WRC, a soutěžní speciály mu staví firma M-Sport. V posledním roce si sice vítězství v jednotlivých podnicích střídá Toyota a Hyundai, jenže když už zvládnete soutěžit na téhle úrovni, musíte být světová špička v každém případě, ať to na zlatou medaili nakonec vyjde, nebo ne.

Když všem těmto faktům dáte několik piv, začnou vznikat nápady. Věřím, že jich spousta zůstala jen na papíře, zmuchlaném a hozeném do koše druhý den ráno. Jeden však nikoliv. Přežil i firemní poradu, fázi konceptu, prošel vývojem a dostal se až na silnice. Jmenuje se Ranger MS-RT – M-Sport Road Technology.

Ford Ranger MS-RT • Ford

Je to přesně to, na co to vypadá – Ford Ranger, terénní pick-up, upravený tak, aby jezdil co nejlépe po silnici. Ano, je to oxymorón. Autu na rámové konstrukci s tuhou zadní nápravou, které má tunovou užitečnou hmotnost a utáhne 3,5t přívěs, má jezdit po silnici jako sporťáky. Jenže, světe, div se, ono to funguje.

Funguje to designově – jen se na něj podívejte! Macaté blatníky, přední nárazník s lízátkem jak ze supersportu, spoiler na konci střechy i zadním čele korby. Obří 21” kola obutá do silničních pneumatik s pozoruhodně nízkým profilem – na pick-up. Křiklavá modrá barva, která nenechá nikoho na pochybách, že tohle auto má v krvi divoké escorty let dávno minulých i focus RS poslední generace, čtyřkolku s motorem vpředu napříč, která měla speciální jízdní režim pro driftování.

Speciální silniční Ford Ranger přijíždí do Evropy, je inspirován motorsportem Marek Bednář Novinky

Líbí se mi na něm zvenčí snad všechno. Ne hned zkraje – když jsem ho převzal, považoval jsem ho za nesmysl, ale stačilo pár dnů a pár set kilometrů, aby mě začal opravdu bavit. Ty rozšířené blatníky a agresivní příď jsou vážně paráda, když se zpoza volantu zamyslíte nad tím, že řídíte něco jako BMW M3 mezi pick-upy. Odvážné tvrzení?

Ford Ranger MS-RT | auto.cz/David Rajdl

Ve srovnání s tím, jak moc se změnil zevnějšek, je to uvnitř dost nuda. Jediná věc však posouvá ranger MS-RT i kabinou mezi seriózní náčiní – sedačky. Ford se nestyděl jim dát masivní boční vedení; fanouškem pevných, nenastavitelných hlavových opěrek, existujících jen kvůli tomu, aby si tátové od rodin mohli připadat jako v závodní skořepině bez ohledu na nulovou reálnou praktičnost takového řešení, se nestanu asi nikdy, ale to je detail.

Ergonomie na výbornou. Kromě voliče

Kromě toho je tu nový věnec volantu s označením středu nahoře. To je všechno, takže právě tady začíná kritika, mířící však na ranger obecně. Jejím předmětem je volič převodovky, se kterým se musí pracovat opravdu opatrně, jinak vždycky z D zařadíte P místo zpátečky. Jednotlivé pozice jsou si příliš blízko a odpor mezi nimi je dost malý.

Bod číslo dvě – manuální řazení se provádí tlačítky na boku toho voliče. Nejsou tu pádla pod volantem, nejde volič přesunout na stranu a tam cvakat + a – , je třeba jedním tlačítkem na boku voliče vstoupit do manuálního režimu a pak dalšími dvěma odřazovat a podřazovat.

Ford Ranger MS-RT | auto.cz/David Rajdl

Že je to problém při dynamické jízdě mimo asfalt, na kterou úplně každé jiné auto s podobným zaměřením má pádla pod volantem, snad vysvětlovat nemusím. On to ale je problém i u normálního rangeru v terénu, protože chcete-li vynutit udržení nějakého kvaltu, je to podstatně pracnější, zdlouhavější a více pozornost odvádějící než pádla nebo i přesunutí voliče do strany.

Po stránce prostornosti, elektronické výbavy či třeba ergonomie zbytku nemám jediné výhrady – a vlastně ani není co popisovat, protože je tu všechno stejné jako klasického rangeru. Klimatizace má vlastní panel s fyzickými tlačítky, ovládací panel osvětlení má tlačítka pro seřizování jasu displejů…

Čím déle ten interiér používám, tím víc mi dochází, že na všechno podstatné tady je klasické tlačítko nebo knoflík. A to včetně vedení v jízdním pruhu či „eurohlásítka“ ISA; tyto dvě věci se dokonce ovládají na volantu, a to vlastním tlačítkem, resp. dlouhým podržením tlačítka LIM.

I klika, kterou člověk musí napoprvé trochu hledat v madle na dveřích, je nakonec vyřešená hezky. Když za ni vezmete, můžete se do dveří následně opřít dlaní, nemusíte si dveře loktem či hřbeterm ruky „odhodit“ a až následně je, např. v silném větru, chytit za madlo. A samozřejmě, že jsou na A-sloupcích madla pro snazší nastupování i vystupování.

V displeji přístrojového štítu můžete mít trvale zobrazený teploměr oleje a ukazatelů je tu i spousta dalších, stačí si je vyvolat. Ukáže vám přesně, jak je zapojený pohon a kam zrovna proudí jaké množství síly, stejně jako třeba náklon nebo fungování osvětlení přívěsu. Zkrátka, když odhlédnu od voliče převodovky, ergonomie interiéru je naprosto příkladná.

A co korba? Pro tu je největší pochvalou, že oproti běžnému rangeru nedošla žádných změn. Nabídne tedy přes metr dvacet na šířku mezi podběhy, takže sem naložíte europaletu napříč. K pevným kotevním okům jsou tu celkem čtyři posuvná a každé z nich má i hák, na který můžete zavěsit tašku s nákupem.

Užitečná hmotnost? Okolo tuny. Takže ten nákup může být fakt velký. K čemu je ta brandovaná dřevěná krabice na fotkách? K tomu se hned dostaneme.