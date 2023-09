TEST Ford Ranger 3.0 EcoBlue V6 e-4WD Wildtrak – Šestiválec mu sluší

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Ford Ranger je jednou ze stálic segmentu středně velkých pick-upů, jehož historie sahá až do osmdesátých let. Tedy přinejmenším v USA, kde byla první generace představena již v roce 1983. První generace pro mezinárodní trhy, vyvíjená ve spolupráci s Mazdou, byla představena v roce 1998. Zásadní změna nastala v roce 2011, kdy Ford poprvé představil Ranger na platformě T6, určené pro všechny trhy.

V listopadu 2022 pak automobilka představila druhou generaci rangeru na platformě T6, která byla současně čtvrtou generací modelu pro mezinárodní trhy. Původně pracovní stroj se přitom během let naučil být i poměrně civilním společníkem, což předvádí i širokou nabídkou výbavových stupňů.

Absolutním vrcholem je Ranger Raptor, sportovně terénní speciál s nezávislým zavěšením zadní nápravy, který je v hierarchii značky považován za samostatný model. Jako jediný se prodává s přeplňovaným zážehovým šestiválcem, má skvělé schopnosti na silnici i v terénu a také samostatný ceník.

Klasický Ranger, tedy původní pracant s tuhou zadní nápravou, pak nabízí různé úrovně komfortu, technologických asistentů a především výkonu v závislosti na zvoleném výbavovém stupni, kterých je celkem šest.

Výbavy XL a XLT jsou spíše pracovně zaměřeným základem, ostatně dostupné jsou jen se základním vznětovým dvoulitrem s manuální převodovkou a jednoduchým pohonem všech kol. Vyšší výbava Limited už nabízí bohatší výbavu i automatickou převodovku, stále však spoléhá pouze na základní vznětový čtyřválec.

Ford Ranger 3.0 EcoBlue V6 e-4WD Wildtrak

Situace je zajímavější od výbavy Tremor, díky zvýšenému podvozku určené do terénu, která je dostupná s Bi-Turbo přeplňovaným vznětovým čtyřválcem. Tedy s motorizací určenou i pro minulou generaci Rangeru Raptor. K tomu navíc přidává i desetistupňový automat nebo chytrý pohon všech kol e-4WD s čtyřkolkou určenou i na suché silnice.

Ovšem zatímco v minulé generaci Fordu Ranger nabídka Bi-Turbo plněným čtyřválcem končila, nová generace konečně umí nabídnout i vznětový šestiválec. Ten je ovšem dostupný pouze pro dvě nejvyšší výbavy – Wildtrak a Platinum. My jsme k prvnímu testu dostali právě verzi Wildtrak, která představuje příjemný kompromis mezi autem pro pracanty i rodinné dobrodruhy.

Budí zaslouženou pozornost

Na úvod můžeme připomenout, že nový Ford Ranger má o 50 mm delší rozvor, kterého bylo dosaženo posunutím přední nápravy, a o 50 mm širší rozchod. Na délku tak měří 5370 mm, na šířku 1910 mm (se zrcátky 2208) a na výšku 1884 mm (bez antény). Rozvor má hodnotu 3270 mm a rozchod 1620 mm vpředu i vzadu.

Jinými slovy – je to zkrátka pořádný kus auta. Jeho robustnost a dominantnost na silnicích navíc podtrhuje i nový styl, inspirovaný Fordem F-150. Příď s výraznou maskou chladiče zaujme světelným podpisem ve tvaru písmene C, nechybí decentní oplastování, svalnatě vystouplé blatníky a zajímavým dekorem je vyražený nápis Ranger ve víku korby. Nášlap v blatníku za zadním kolem ale jasně ukazuje, že se myslelo i na praktičnost – vyhoupnout se do korby je nyní snazší než kdy dřív.

Verze Wildtrak, která je podle ceníku druhou nejvyšší (nepočítáme-li Raptor), se snaží zaujmout černě lakovanými detaily, jako je maska chladiče, kryty zrcátek, aerodynamický rám za korbou nebo část předního i zadního nárazníku. Černě lakovaná jsou i 18“ litá kola, obutá do celoročních pneumatik s výraznějším vzorkem. Výrazný metalický lak oranžová Cyber, dostupný pouze pro Wildtrack, pak vyšel na 18.000 Kč.

Solidní praktičnost i ergonomie

Vyšší výbava je znát i v kabině, do které se díky madlům na A i B sloupkům a stupačce pod prahy velmi snadno nastupuje – a to i navzdory vyšší světlé výšce 229 mm. Komfortní sedáky posádku uvítají čalouněním v kombinaci kůže a vinyl s výrazným oranžovým prošíváním.

Za volantem s přehledně uspořádanými tlačítky je 8“ digitální přístrojový štít s poměrně jednoduchou grafikou v tradičním stylu Fordu, oproti základnímu displeji v sourozeneckém VW Amarok zde ale nechybí stále přítomný ukazatel otáček motoru (ačkoliv i zde je velmi jednoduchý). Větší 12,3palcový a plně konfigurovatelný displej je bohužel určen pouze vrcholnou výbavu Limited.

Středu palubní desky dominuje vertikální dotyková obrazovka infotainmentu SYNC 4A s úhlopříčkou 12 palců, pod kterou je samostatný panel nastavení automatické dvouzónové klimatizace, což mi v sourozeneckém Amaroku velmi chybělo. Mimochodem vlastní tlačítka má i funkce deaktivace vedení v jízdních pruzích či deaktivace funkce stop-start. Vraťme se ale k infotainmentu, který má příjemnou grafiku, přehledné menu, reaguje svižně a celkově se mu těžko něco vyčítá.

Dominantou středového tunelu je volič automatické převodovky, u kterého automobilka z nepochopitelného důvodu posunula pojistku z boku do přední části. Na bok pak umístila tlačítko pro manuální volbu převodového stupně a tlačítka + a -.

Celá koncepce je trochu matoucí a stisk pojistky v přední části voliče pro mě nikdy nebyl zrovna pohodlný. Navíc nechápu absenci pádel řazení pod volantem. Na druhou stranu se mi líbí možnost stiskem tlačítka - omezit maximální rychlostní stupeň, který může desetistupňová automatická převodovka zařadit. V terénu či na stavbě s vlekem se tato funkce rozhodně může hodit. Sympatická je i schopnost voliče „doskákat“ automaticky do polohy P, pokud jí zapomenete zařadit před zhasnutím motoru.

Ford Ranger 3.0 EcoBlue V6 e-4WD Wildtrak

V zadní části středového tunelu najdeme ještě ovladač pro systém pohonu všech kol a tlačítka ovládající asistenty jako automatické parkování, tlačítko deaktivující funkci stop-start nebo terénní jízdní režim.

V kabině je spousta místa pro odložení drobností. Kapsy ve dveřích si snadno poradí i s velkou lahví, středový tunel má velkou schránku pod loketní opěrkou i nabíjecí podložku pro mobil v přední části a před spolujezdcem jsou rovnou dvě schránky a jedna malá polička. Ze zajímavých detailů pak mohu zmínit ještě výklopné držáky na pití v palubní desce nebo „prázdná“ tlačítka ve stropní konzole, na která si můžete časem připojit například ovládání přídavných světel, navijáku, atd.

Prostoru je v přední i zadní části kabiny naprostý dostatek. Se svými 183 centimetry na výšku jsem si našel pohodlnou pozici za volantem docela snadno a bez problému se posadil i na druhou řadu. Zadní sedadla přitom nepůsobí nijak stísněně a snadno bych zde zvládl i delší cesty, ačkoliv zadní opěrák má na můj vkus stále poměrně kolmý sklon. Roli praktického rodinného vozu ale ranger zastane, ostatně vzadu nechybí ani ISOFIX kotvící body.

Specifickým tématem u pick-upů je korba, jejíž rozměry se mění v závislosti na karosářské verzi. Zatím jsme si celou dobu povídali o provedení Double Cab, tedy s čtyřdveřovou kabinou, kromě toho se ale ranger prodává také jako Single Cab (dvoudveřová dvoumístná kabina) a Super Cab (dvoudveřová kabina s nouzovými zadními místy).

V našem provedení Double Cab je korba dlouhá 1544 mm, na výšku měří 529 mm a široká je 1224 mm mezi podběhy, respektive nákladový otvor má šířku 1413 mm. V praxi to znamená, že sem bez problému naložíte třeba klasickou europaletu. K ukotvení nákladu slouží základní oka v podlaze, testovaný kousek ale dostal ještě boční lišty s posuvnými oky. Kutilové si navíc snadno mohou vytvořit předěl na korbě pomocí trámků, které stačí zakrátit a zasunout do předem připravených slotů.

Ford Ranger 3.0 EcoBlue V6 e-4WD Wildtrak

Maximální ložnou plochu ovšem v případě testovaného vozu trochu omezoval hliníkový kryt korby, který lze elektricky ovládat z kabiny i z prostoru za víkem a chránit tak náklad před nenechavci i rozmary počasí.

Vedle ovládání roletky se nachází také dvojice zásuvek (klasická i 12V) a praktické osvětlení. Skvěle praktickým detailem jsou pak vedle nášlapů v zadním blatníku ještě úchyty na truhlářské svorky ve víku korby, které z rangera udělají pojízdnou dílnu. Praktičnost tohohle auta mě opravdu bavila.

Ranger Wildtrak s šestiválcem přitom uveze 1050 kilogramů a na tažném zařízení zvládne přívěs o hmotnosti až 3500 kilogramů. V našem případě bylo tažné zařízení součástí sady Technology Advanced za 13.000 Kč.