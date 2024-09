TEST Opel Astra ST GSe – Rychlé to je, ale něco tomu chybí

Právě tady by měla začít ta pravá paráda, když sedíme ve věci, která nese označení Grand Sport. Měla, ale už první pohled na obuté pneumatiky mi říká, že to možná tak horké nebude. Importér či výrobce, ono to je ve výsledku jedno, zvolil michelinky Primacy 4, které jsou možná dobré pro spotřebu paliva, ale na jízdu s jakýmkoliv náznakem dynamičnosti jsou vhodné asi jako kdyby se slon chtěl věnovat krasobruslení.

Už při minimálním příčném zatížení jsou na suchu hlučné a na mokru je jejich přilnavost, opět zejména v příčném směru, naprosto tragická – a to není jen můj názor, shodneme se na tom s řadou kolegů motoristických novinářů. Přesto je na nich bůhvíproč obuta spousta aut, která testujeme. Zejména tedy ta, u kterých jde o nízkou spotřebu, tedy elektromobily a plug-in hybridy – jenže GSe má být sportovní verze.

Technikou k tomu přitom nakročeno má. Právě v podvozku se modely GSe od ostatních opelů liší nejvíc, a to technologií selektivního tlumení v závislosti na frekvenci. „V závislosti na situaci, povrchu vozovky a stylu jízdy umožňuje tato technologie rozdílné charakteristiky tlumení pro komfortní plavnost při vysokofrekvenčních pohybech, tedy při krátkých nárazech např. na dlažbě nebo při přejíždění víka kanálu, stejně jako pro sportovní, ambiciózní jízdní styl s přímočařejším kontaktem s vozovkou,“ uvádí Opel na svém webu.

„Tlumiče mají navíc ventil a druhý hydraulický okruh,“ vnáší trochu techniky do marketingu Christian Hartweg z automobilky, který za implementací tlumičů s touto technologií od světoznámého výrobce Koni stojí. V závislosti na otevření ventilu jsou tlumiče tužší či měkčí podle toho, jak řidič zrovna jede, nebo zda zvolí sportovní jízdní režim.

Opel Astra ST GSe | auto.cz/David Rajdl

Nutno uznat, že komfortní jízda opravdu je, a to i na osmnáctipalcových kolech s velmi nízkým profilem pneumatiky. Stejně tak nabízí astra špičkovou stabilitu ve vysokých rychlostech na dálnici, ovšem to je normálem i pro ostatní verze tohoto modelu; Opel zkrátka dokázal francouzskou techniku v podobě platformy EMP V3 přimět jezdit skvěle po autobahnech, mnohem lépe, než to zvládá třeba DS 4.

Automobilka hovoří také o úpravě řízení, které je, uznejme, přesné a rychlé, a navíc téměř prosté nežádoucího tahání za volant i pod plným plynem. Jenže je to celé sportovní? Nemám ten dojem. Ano, dá se jezdit dynamicky a volba lepších pneumatik by to posunula ještě o kus dál, ale že by se mi do toho nějak chtělo, že by tahle astra dokázala vzbudit nějaké emoce, říci úplně nemohu.

Na elektřinu daleko

Co tedy stránka spotřeby, když už sedíme v plug-in hybridu? Předně, elektrická jízda. Elektromotor, který je součástí osmistupňového automatu mezi předními koly, dává sám o sobě 110 koní (81 kW) a 320 Nm, takže ani v elektrickém režimu nejste ve městě za šneka. Převodovka sice i při jízdě na elektřinu řadí, ale zvládá to vcelku neznatelně. A po plném nabití 12,4 kWh baterie, které v tomto případě, s příplatkovou 7,4 kW palubní nabíječkou, trvá zhruba 2 h, se mi po městě podařilo ujet 48 km, než bylo třeba nastartovat 180k zážehový čtyřválec.

S jeho pomocí je dynamika víc než důstojná, 225 koní (165 kW) a 360 Nm celkového výkonu a točivého momentu dokáže s více než 1,7 tuny těžkou astrou dost slušně hýbat. Občas je při kickdownu třeba akceptovat jistou prodlevu, než elektronika všechno synchronizuje, ale když se s tím naučíte pracovat, dokážete být velmi rychlí. Škoda jen, že převodovka občas umí nečekaně škubnout.

Opel Astra ST GSe | auto.cz/David Rajdl

Astra má tři jízdní režimy – Sport, Electric a Hybrid. Ve Sportu samozřejmě nabídne všechno, co má, avšak startuje vždycky v tom elektrickém, má-li v trakční baterii nějakou šťávu. A i když ji nemá, jede coby hybrid a bez spalovacího motoru to zvládá okolo 50 % času jízdy ve městě a blízko kolem něj.

V infotainmentu lze nastavit, aby vůz udržoval dojezd 10 nebo 20 km, anebo aby ponechal baterii plně nabitou, resp. ji nabil spalovacím motorem na nastavenou hodnotu. Bohužel ale přepnutí do hybridního režimu z elektrického nezapne automatické udržování stavu baterie na aktuální hodnotě, vůz pořád bude využívat primárně elektřinu, dokud bude nějakou mít.

To je trochu problém, když chcete jet po dálnici – na elektřinu astra zvládne 135 km/h, jenže je to neefektivní, spotřeba elektřiny je příliš vysoká. A stejně jako u každého jiného plug-in hybridu mi tady chybí možnost nastavit vůz tak, že do nějaké rychlosti, třeba 60 km/h, pojede na elektřinu, a nad tuto hodnotu bude hybridem a bude udržovat stávající stav nabití. To by mi dalo možnost jezdit po městech na elektřinu a mimo ně na benzín, aniž bych musel do nastavení sáhnout víckrát než jednou po nastartování.

Opel Astra ST GSe | auto.cz/David Rajdl

Buď jak buď, celkový průměr spotřeby se po šesti stovkách ujetých kilometrů ustálil na 4,4 l/100 km + neurčité množství elektřiny. To totiž vůz takhle globálně neukazuje, zvládá jen průměr spotřeby elektřiny za danou jízdu, a ještě si ho musíte najít v infotainmentu.

Vězte však, že jsem vůz nabil dvakrát z prázdné do plné baterie a párkrát ho taky připojil na slabou půlhodinku při nakupování; díky 7,4 kW palubní nabíječce to má smysl. Spotřebu elektřiny jsem na koncích jízd vídal mezi 18 a 20 kWh/100 km, pokud jsem jel jen na elektřinu, a když byla trakční baterie vybitá a vůz byl trvale v režimu Hybrid, podobná trasa ukázala třeba 2,9 l/100 km + 8 kWh/100 km.

Drive Assist 2.0? Cože?

Dálniční jízda má v této astře ještě jedno specifikum, které jsem, upřímně, od auta nižší střední třídy koncernu Stellantis úplně nečekal. Po zapnutí adaptivního tempomatu na dálnici se mě displej zeptal, jestli „Drive Assist 2.0 OK?“, já na volantu zmáčkl OK a chvíli se nic nedělo.

Dokud jsem nechtěl měnit jízdní pruh. To 2.0 totiž znamená přídavek poloautomatické změny jízdního pruhu. Funguje to tak, že dáte-li blinkr do vedlejšího pruhu a tam je volno, auto se opět zeptá „OK?“ a když to potvrdíte zmáčknutím tohoto tlačítka na levém rameni volantu – takže se to celé dá ovládat levou rukou a pravou máte volnou na kafíčko – samo přejede do vedlejšího pruhu.

Udělá to poměrně svižně a sebejistě, bez váhání, a v novém pruhu se opět chytí čar a vede v jeho středu. Pokud jste dali jen „trojblik“, vůz sám bliká celou dobu, pokud jste blinkr zapli natrvalo, musíte ho zase rukou vypnout. A když už zmiňuji blinkry – i zde mě ty v zrcátku, zejména ten vlevo, v noci oslňují, když se podívám do zrcátka nebo oknem ven, zda se můžu připojit na hlavní.