TEST Opel Astra Electric – Proč radši nechtít MG4?

Opel Astra je jedním z mála elektrických kompaktních hatchbacků na trhu. Zaujme známým prostředím a nízkou spotřebou, při pohledu do ceníku ovšem přestává dávat ekonomicky smysl.

Design, interiér

Pátá generace modelu Astra s označením K byla spolu s insignií posledními opely s technikou, kterou Němci vyvinuli ještě za dob mateřského GM. Americký kolos, který Opel zcela vlastnil téměř 90 let, se celkem logicky rozhodl svou evropskou dceru „provdat“ do lepší rodiny, kterou někdejší francouzský koncern PSA nepochybně byl.

Spojení s někdejšími rivaly dávalo smysl zejména kvůli sdílení techniky. Opel totiž jako samostatná jednotka vydával spoustu peněz, času a energie na vývoj vlastních komponentů, které použil jenom pro sebe. To s sebou nepřekvapivě neslo značnou finanční zátěž, kterou konkurence dokázala rozložit mezi více značek.

Přechod pod pomyslný francouzský deštník německý Opel nepochybně zachránil před tím, aby se stal jednou z dalších kořistí některé z čínských automobilek, které po tradičních evropských jménech a jejich továrnách budou toužit čím dál více.

Ostřejší tvary

Astra L už tedy vznikala na společné technice, kterou najdeme také v peugeotech a některých citroënech. Kompaktní vůz stojí na modulární platformě EMP2, která vedle spalovacích motorů umožňuje instalaci plug-in hybridního a čistě elektrického pohonu. Všechny tyto tři možnosti nabízí i Opel Astra, což je i na dnešním trhu, tolik zaměřeném na čistou mobilitu, docela neobvyklé.

Ve srovnání se sourozencem v podobě Peugeotu 308 je kompaktní opel ostřeji řezaný. Přídi dominuje černá maska Opel Vizor s několika horizontálními průduchy, která navazuje na lehce přimhouřené hlavní světlomety. Ty mohou být na přání matrixové (maticové) s LED technikou pro vykrývání okolního provozu. V obou nabízených liniích Edition a GS za ně v balíčku dáte 40.000 Kč.

Podle exteriéru ani interiéru vlastně nemáte moc indicií, jak byste čistě elektrickou variantu odlišili od ostatních. I konvenční astry totiž nemají viditelné koncovky výfuku. V tomhle případě alespoň částečně napovědí tzv. elektrické registrační značky, které ovšem může mít i Opel Astra s plug-in hybridem.

Opel Astra Electric

Německá strohost

Interiér sesterského Peugeotu 308 mi přijde zajímavější. Francouzští návrháři měli evidentně volnější ruce, proto kabinu namalovali tak, aby vás bavila. Na druhou stranu ani zde se nevyhnete ne zcela univerzálnímu konceptu i-Cockpit s volantem s malým průměrem, přes který většina řidičů (včetně mě) pořádně nevidí na vyvýšené palubní přístroje.

To astře na vás čekají sice plně digitální, ovšem velmi dobře čitelné budíky, na které nemusíte zírat skrz miniaturní volant. Část před řidičem je opticky spojena se středovou obrazovkou. Oba displeje mají shodně 10palcovou úhlopříčku, díky černému spojovacímu plastovému dílu ovšem vypadají větší. A to je právě trochu problém.

Desetipalcové monitory totiž v tlustém rámečku objektivně zanikají. Ve výsledku se tak jedná spíše o plýtvání plasty. Přitom větší displeje dnes nestojí o tolik méně a aspoň by vyplnily místo na palubní desce.

Proti Peugeotu 308 zamrzí také větší plochy z tvrdých plastů. Kabina kvůli tomu nevypadá tak hezky ani hodnotně. Evidentní je to především na samotné palubní desce a výplních zadních dveří.

Chválím naopak zachování fyzických ovladačů ventilace. Teplotu vzduchu si tak nastavujete klasickým přepínačem a nikoliv pomocí piktogramu na dotykovém displeji. Trochu méně praktické jsou dotykové plošky pod ním, pomocí kterých si zapínáte vyhřívání sedadel a volantu. Ne vždy totiž reagují na první dobrou.

Také v ostatních ohledech zůstává elektrická astra věrná svému spalovacímu základu, což potěší zejména konzervativnější zákazníky, kteří si nemusejí zvykat na žádná specifika.

Odvrácenou stranu totožné techniky je horší využitelnost menších zástavbových požadavků lokálně bezemisního pohonu.

Absence spalovacího motoru totiž elektromobilům se specifickou architekturou dovoluje kabinu posunout trochu dopředu a vnitřní prostor pořádně nakopnout a provzdušnit. I na velmi malém půdorysu tak dostanete překvapivě prostorný interiér, jakým se kolikrát nemohou pyšnit ani o třídu větší modely s tradičním pohonem.

Opel Astra Electric proto nabídkou místa neohromí. Přesto se nedá říci, že by nějak strádal. Na kompaktní třídu je to takový příjemný standard, byť v druhé řadě by se pro kolena mohlo najít několik centimetrů více.