TEST Opel Corsa-e GS – Elektro-prcek 

Sedím v Corse-e u 22kWh veřejné nabíječky (k rychlejší už bych nedojel), palubní počítač ukazuje úroveň nabití baterie 3 % a zhruba 15 kilometrů dojezdu. Venku mrzne, okna auta se rychle mlží a jediné, co teď můžu dělat, je neustále přepočítávat, jestli se mi baterie stihne nabít na dostatečnou úroveň včas, abych stihl domluvenou schůzku.

Během mého týdne s elektrickou Corsou-e se podobná situace opakovala několikrát. Měl jsem rozlítaný a nabitý program, včetně služební cesty do zahraničí (naštěstí ne autem), ale přístup k nabíječkám omezený. Doma nabíjet možnost nemám, v redakci sice máme wallbox, ale v ní jsem se moc neohřál, a jinde buďto nebyly nabíječky nebo čas u nich zastavit. Neustále jsem se tedy pohyboval na minimální úrovni nabití a párkrát doufal, že vůbec zvládnu dojet.

Není to nutně kritika Opelu Corsa-e, jako spíše demonstrace limitací elektromobilů. Kdybych měl možnost nabíjet doma přes noc nebo měl klidnější týden a mohl nabíjet auto alespoň v redakci, soužití s elektrickým hatchbackem by bylo podstatně snazší a příjemnější. Corsa-e totiž sice není dokonalá, ale má čím zaujmout.

Vnitřní prostor

Design modelu Corsa mi na fotkách přišel nezajímavý a na silnicích jsem auto přehlížel, ale když jsem se začal soustředit na testovaný kousek, příjemně mě překvapil nenásilně sympatický vzhled s decentně atletickým nádechem. V dnešní době čím dál agresivnějšího designu je vizáž auta téměř nenápadná a unikla mé pozornosti.

Uvnitř auta je ve srovnání s technicky spřízněným Peugeotem 208 podstatně tradičněji řešené prostředí, ovšem přístup do něj je poměrně komplikovaný. Vzhledem ke své rozměrné postavě (včetně výšky 184 cm) jsem si dal sedadlo řidiče hodně dozadu, ve dvou osách nastavitelný volant přitáhl na maximu k tělu… a pak jsem měl potíž s nástupem. Dveře jsou poměrně krátké, vzad posunuté sedadlo se z velké části schovávalo za B sloupkem a nástupní prostor omezoval na doraz vytažený volant. Chtělo to tudíž trochu cviku.

Opel Corsa-e GS

Nástupní otvor v zadních dveřích je sice menší, ale díky absenci volantu se mi tam nasedalo lépe. Sám za sebe se nenapasuju, ale za spolujezdce menšího vzrůstu bych se vešel. Tedy alespoň na kolena, s hlavou už jsem v kontaktu se stropnicí. Vzadu je to tedy pouze pro děti nebo drobné postavy.

Zavazadlový prostor v základním uspořádání nabízí 267 litrů, ovšem překáží v něm nabíjecí kabely, které se pod podlážku nevejdou. Kufr je jinak pravidelně tvarovaný a dokázal bych s ním existovat. Sklopením opěradel zadních sedadel dělených v poměru 60:40 vznikne schod a získáte 1.042 litrů pro váš náklad.

V testu zážehového provedení Opelu Corsa kolega Ondra Mára zmiňoval, že mu interiér přijde dobře zpracovaný, jen kvalita některých materiálů pokulhává. Souhlasím s tím, že vnitřek nepůsobí kdovíjak hodnotně, ale i zpracování mělo v případě mého exempláře nedostatky. Je samozřejmě možné, že šlo o chyby jen u mého auta, ale pár uvolněných nebo křehce působících dílů nevzbuzovalo velkou důvěru. Obzvlášť při zohlednění ceny Corsy-e, k níž se vrátím v závěru.

Na druhou stranu auto alespoň nabízí poměrně bohatou výbavu. Infotainment s 10palcovým dotykovým displejem o solidním rozlišení podporuje zrcadlení obrazovky chytrého telefonu a nabízí vestavěnou navigaci s vyhledáváním nabíjecích stanic, jen nepotěší zastaralá grafika, krkolomná čeština a totálně nepřehledné a neintuitivní prostředí. Také klasická přístrojová deska s kulatými budíky v dříve testované spalovací verzi na mě působila mnohem lepším dojmem než 7palcová digitální přístrojová deska.

Technika

Protože Opel Corsa sdílí technický základ s Peugeotem 208, také elektrická Corsa-e se pod plechy hodně podobá sesterské e-208. Automobilka se lví hlavou ve znaku oznámila modernizaci elektromotoru a baterie v e-208 – výkon povyrostl na 115 kW (+15 kW), spotřeba elektřiny o něco klesla a nová 400V baterie se zachovanou kapacitou 50 kWh umožňuje dojezd až 400 kilometrů na jedno nabití.

Opel zatím podobné vylepšení pro Corsu-e nepředstavil, ale víme, že se blíže modernizace modelové řady Corsa, která má její vzhled přiblížit ostatním modelům značky. Doufejme tedy, že se v rámci faceliftu dočká také vylepšené techniky elektrického provedení. Aktuálně totiž vepředu umístěný elektromotor Corsy-e produkuje maximální výkon 100 kW a točivý moment 260 Nm.

Trakční akumulátor disponuje celkovou kapacitou 50 kWh a na jedno nabití umožňuje dle WLTP dojezd až 353 kilometrů. Kombinovaná spotřeba elektřiny je podle Opelu mezi 15,8 až 16,1 kWh/100 km. Zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 8,7 sekund a maximálně se Corsa-e rozjede na 150 km/h.

Opel Corsa-e GS

Nabíjení z domácí jednofázové zásuvky výkonem 1,8 kW má z 0 na 100 % kapacity akumulátoru trvat 31 hodin a 10 minut. S wallboxem poskytujícím 11 kW se čas zkrátí na 5 hodin a 15 minut. Při využití veřejné nabíjecí stanice s výkonem 100 kW se pak jedná o 30 minut, ovšem čas platí pro nabíjení z 0 na 80 % kapacity baterie.

Pojďme si zajezdit

Výkon 100 kW a točivý moment 260 Nm se v malém autě zdají jako základ po parádně svižné svezení, ovšem nesmíme zapomínat, že akumulátor elektromobilu něco váží. Pohotovostní hmotnost Corsy-e je 1.530 kilogramů, což je o 440 kg více než v případě dříve testované Corsy 1.2 Turbo se 74 kW. Přesto je auto po městě agilní a dopravou se i díky kompaktním rozměrům proplétá bez obtíží.

Na okreskách zase potěší nízké těžiště a pocit jistoty dané akumulátorem uloženým v podlaze, respektive pod předními a zadními sedadly. Corsa-e se nebrání ani rychlejšímu tempu a byť není vyloženě zábavná, dokáže nabídnout zajímavé svezení. Na dálnici ale rychle narazí na limity. Problémem ani tak není maximální rychlost 150 km/h nebo nedostatečná pružnost (tu si do jisté míry zachovává), jako strmý propad odhadovaného dojezdu.

Na hodnotu uváděnou palubním počítačem se nedá příliš spolehnout. Příkladem budiž trasa o délce zhruba 60 kilometrů, která zhruba z poloviny sestávala z dálnice, po níž jsem jel maximálně 100 km/h, a z druhé poloviny z okresek a obcí. Venkovní teplota byla kolem 6 °C, v autě jsme byli dva, klimatizace byla nastavená na nejnutnější minimum a byl zapnutý jízdní režim Eco, který sám o sobě klimatizaci omezuje, stejně jako točivý moment nebo akceleraci. Během těchto 60 kilometrů z dojezdu Corsy-e zmizel dvojnásobek, 120 km.

Přestože palubní počítač s plnou baterií hlásí dojezd kolem 330 kilometrů, vyplatilo se mi počítat spíše s dojezdem do 200 km. Spotřeba elektřiny se v době testu pohybovala kolem 17 až do 19 kWh/100 km, což je o 1 až 3 kWh/100 km nad hodnotou deklarovanou výrobcem. Sluší se pro kontext doplnit, že test probíhal v teplotách oscilujících kolem nuly, pár dní bylo na sněhu a auto jezdilo na zimních pneumatikách Continental WinterContact TS 850 P.

Opel Corsa-e GS

Když se ještě vrátím k dálnici, Corsa-e je i díky své hmotnosti stabilní a většinu času není tak nervózní, jak občas umí malá auta být. Avšak na úsecích s pravidelně zvlněným povrchem (narážím na něj například v tunelech s klesáním) se auto nechá rozkolébat v podélné ose a podle rychlosti jízdy se mění i rychlost pohupování. Je to decentní projev, který mi nepřišel nebezpečný, spíš byl po chvíli jen únavný.

A pokud bych měl zmínit ještě jeden nedostatek, na nějž jsem narážel bez ohledu na zvolenou trasu, brzdy Corsy-e jsou velice měkké a zcela bez citu. V některých situacích dokonce pedál pod nohou utíká. Projev se v různých jízdních režimech příliš nemění, ale to ostatně ani ostatní projevy auta.

Závěr

Takže jaká je elektrická Corsa-e? Až na drobné prohřešky například při pohupování na dálnici jezdí pěkně, v zatáčkách je jistá a ve městě hbitá. Je slušně vybavená a uvnitř v rámci Ultimate Packu najdete dokonce Alcantaru. Navzdory tomu interiér působí trochu lacině, kvalita zpracování v některých oblastech pokulhává a zamrzí neintuitivní infotainment. Corsa obecně navíc není moc vstřícná k objemným nebo vysokým lidem, i když za to částečně může pětidveřová karoserie. Trojdvířko, které se nenabízí, by řidiči se spolujezdcem usnadnilo alespoň nastupování.

Jak je tomu u elektromobilů vždy, velkým tématem byl dojezd. U malého auta asi nikdo nepředpokládá, že by s ním člověk každý den najezdil stovky kilometrů, ale pokud nemáte místo, kde byste mohli pravidelně nabíjet, rychle to začne být problém. Jak jsem ale říkal, můj týden byl vše jen ne ideální. Pokud by byl klidnější a já mohl auto pravidelně nabíjet v redakci, případně kdybych měl možnost nabíjet doma přes noc, řadě stresových situací bych se vyhnul, protože bych buďto z domova, nebo z práce vždy odjížděl s plnou baterií.

Pokud máte podobně rozlítaný program pravidelně, malý elektromobil asi nebude ideálním parťákem. Mně by se – za předpokladu, že bych měl doma wallbox – Corsa-e hodila jako druhé do domácnosti. Většinu dní bych si s ní vystačil na takové ty běžné cesty do práce, na nákupy, po úřadech a podobně. A když bych měl v plánu delší trasy nebo hektičtější týden bez možnosti pořádně nabíjet, sedl bych za volant svého staršího benzínového sedanu.

Video se připravuje ...

Nad řadou nedostatků, především nad kvalitou zpracování, bych mávnul rukou, kdyby tomu odpovídala cena. Ale jak víme, ceny nových aut se vymkly kontrole a ani elektromobily už ze své podstaty nejsou levné. Testovaný kousek se vyhoupl přes milion korun, ceny v základní výbavě Edition přitom startují na částce 879.990 Kč. Jedná se o částky dle aktuálně platného akčního ceníku, který na základní výbavu dává slevu 20.000 Kč a na zbývající dvě (GS a Elegance) 30.000 Kč.

Příbuzný Peugeot e-208 dle konfigurátoru značky startuje na 926.000 Kč. Ovšem větší Renault Megane E-Tech 100% Elektrický začíná na ceně 1.167.000 Kč. Případně o 12.900 Kč dražší než Megane je základní provedení Škody Enyaq iV. Dělat malé elektromobily zkrátka není jednoduché.

Nejlevnější verze modelu 359.990 Kč (1.2/55 kW Corsa) Základ s testovaným motorem 879.990 Kč (100 kW Corsa-e Edition) Testovaný vůz bez příplatků 909.990 Kč (100 kW Corsa-e GS) Testovaný vůz s výbavou 1.008.990 Kč (100 kW Corsa-e GS)

Plusy

Ve městě jako doma

Jistota na okreskách

Bohatá výbava

Minusy