TEST Peugeot e-5008 GT (73 kWh) – Sedmimístný elektromobil, který nemá rád zimu

Elektrická 5008 není proti jiným elektromobilům žádný trhač asfaltu, o to více nás ale nakonec překvapilo, že se s ní pěkně jezdí. Těžká baterie v podvozku dělá své. Výkon 157 kilowattů a točivý moment až 345 Nm se přenáší na přední nápravu. To v poměrně těžkém autě stačí na zrychlení z nuly na 100 km/h za 9,7 sekundy. Maximální rychlost je pak omezena na 170 kilometrů v hodině. Nejde o závratné hodnoty, ale ve všech situacích auto ochotně a hned zrychluje.

Kdybychom se drželi jen kolem zásuvky, asi bych byl celkově k autu přívětivější, vyrazili jsme ale v pěti lidech do adventní Vídně. S elektrickými vozy a jejich chováním na dálnici a v zimě už mám své zkušenosti. Při cestovní rychlosti mezi 110 a 120 km/h auto mělo s rezervou dojet z Prahy na nabíječku v Mikulově. Jenže realita byla o něco horší.

Auto sice na přístrojovém štítu ukazovalo optimistický dojezd skoro 500 kilometrů, navigace však trvala na tom, že do Mikulova bez nabíjení vůbec dojet nepůjde. Údaj o dojezdu na přístrojovém štítu je obecně velmi optimistický a vychází z předpokladu, že řidič se zrovna teď rozhodne jezdit úsporně a náhle bude venku tepleji a všechno bude ideální. Naopak to, co ukazuje navigace, předpokládá, že řidič pojede spíše na dálničním maximu, a tedy bude baterii více ždímat. Čekal jsem proto, že čím blíže budeme Brnu, tím spíše auto z mé dosavadní jízdy uzná, že do Mikulova dojedeme. Ještě před Jihlavou to ale vůbec nevycházelo. Rozhodl jsem se proto, že to vezmu přes Znojmo a nabiju u Tesca v Jihlavě, protože bylo třeba dokoupit svačiny, což se původně plánovalo právě na Mikulov.

Jenže auto se nabíjelo výkonem jen 43 kilowattů a až po deseti minutách se dopracovalo na 53 kilowattů. Prakticky polovina toho, co by při daném stavu baterie mělo nastat za ideálních podmínek. Zajímavější je to o to víc, že auto celou dobu plánovalo nabíjet na Ionity v Pávově a tedy si na to vůbec nepředehřálo baterii.

Zajížďka k rychlejší nabíječce byla naprostou ztrátou času. Stačily by nám i ty pomalejší, které ale byly víc po trase. Až při cestě na hranice se už baterie trochu prohřála a na 75kW nabíječce ji šlo nabíjet 75 kilowatty.

Peugeot e-5008 GT (73 kWh) | auto.cz/Michal Kollert

U nabíjení mám kromě absence předehřevu výtku i k zobrazovaným informacím. Auto ve vypnutém stavu ukazuje, kolik kilometrů dojezdu přibude za hodinu aktuálního nabíjení. To je vlastně hausnumero, proto bylo potřeba vystoupit a rychlost kontrolovat na stojanu. Pokud chce řidič čekat v autě a chce mít třeba teplo, o rychlosti nabíjení už nezjistí vůbec nic. Když zapne topení, nic o nabíjení se už prostě nikde neukáže.

Ve Vídni vynikl i další nedostatek. Auto postrádá tlačítko pro ukončení nabíjení - to je obvykle velmi praktické, protože není nutné k ukončení používat čip nebo aplikaci, prostě se stiskne tlačítko. Vídeňská nabíječka s přímou platbou šla ukončit pouze z auta. Ale jak? Zkusil jsem trik, který funguje v některých jiných autech. Nastavil jsem, aby se auto nenabíjelo nad 80 procent baterie, což by při aktuálních 86 procentech mělo vést - a obvykle vede - k ukončení nabíjení. Jenže v Peugeotu 5008 ne. Software narazil na své limity a nechápal, jak může být stav baterie 86 %, když nemůže být víc než 80 %, proto auto začalo ukazovat že má 79 procent. Nakonec se kombinací všech myslitelných triků podařilo nabíjení ukončit a od nabíječky odjet. Dalších 50 kilometrů ale auto ukazovalo pořád 80 % baterie. Když pak jsme stavěli na večeři, dali jsme auto zase do nabíječky. Ta ale ukazovala, že baterie má 99 procent, i tak se tam ale ještě 13 kilowatthodin vešlo.

Konkurenti - sedmimístné elektromobily Model Peugeot e-5008 Tesla Model Y VW ID.Buzz Peugeot e-Rifter Mercedes-Benz EQB Výkon 157 kW 324 kW 210 kW 100 kW 140 kW Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,7 s 5,1 s 7,9 s 11,7 s 8,9 s Pohon přední všech kol zadní přední přední Dojezd 500 km 542 km 469 km 334 km 446 km Minimální cena sedmimístné verze 1.150.000 Kč 1.373.900 Kč 1.296.132 Kč 978.000 Kč 1.467.428 Kč Délka 4.791 mm 4.750 mm 4.962 mm 4.755 mm 4.684 mm Šířka 1.895 mm 1.921 mm 1.985 mm 1.848 mm 1.834 mm Výška 1.694 mm 1.624 mm 1.907 mm 1.818 mm 1.673 mm Zavazadlový prostor (7 míst/5 míst/max.) 259/748/1.815 l 480/854/2.041 l 306/1.340/2.469 l 322/1.050/4.000 l ?/465/1.710 l Uvedeny jsou nejlevnější varianty dostupné se sedmi sedadly.

I další rychlá nabíjení zaostala ve výkonu za očekáváním. Auto bych proto chtěl zkusit ještě někdy na jaře, aby se ukázalo, jak jiné (a nejspíše lepší) bude za příznivějších teplot. Tohle auto mohlo být zásadně lepší s vyhřívanou baterií a s lepším softwarem, který řidičům více vyjde vstříc. Inspiraci mohou vidět třeba u Škody Enyaq, která je po aktualizaci softwaru uživatelsky z pohledu nabíjení výrazně přívětivější.

Spotřeba byla ovlivněná počasí s teplotami kolem nuly. Po Praze se průměr držel na poměrně vysokých 25 kWh/100 km, cesta do Vídně nakonec skončila průměrem 20 kWh/100 km, zde ale výrazně pomohla cesta přes Znojmo a poměrně dlouhé přesuny po Vídni s vyhřátým autem i baterií. A v neposlední řadě i mlha a sněžení na dálnici, které rychlosti jízdy dál snížily. Každý zájemce by si tak měl ujasnit, jak velký kompromis je v zimě ochotný udělat. Výhodu mají ti, kteří mohou mít auto v garáži, nebo alespoň mají možnost nabíjení doma.