Když se před sedmi lety - ano, opravdu to je už tak dlouho - představila nová generace Peugeotu 5008, v rámci trendů se z MPV stal crossover. Ovšem, jen naoko - zůstalo mu sedm sedaček a ohromný vnitřní prostor, naopak pohon všech kol byste v nabídce hledali marně. Zatímco s menší “třitisíceosmou” jsem už párkrát měl tu čest, pořádný test modelu 5008 si dal vážně na čas.

Před třemi lety stihl projít modernizací a z nedávného odhalení nové generace 3008, stojící na nové platformě STLA Medium, můžeme hádat, že to nebude trvat dlouho a i věší “pěttisícosma” dostane brzy nástupce. Má tedy smysl ji v dnešní době ještě chtít?

Facelift znamenal novou, modernější přední masku s elegantnějšími světlomety, linkami, které mají připomínat drápy. Vážně mu to sluší; líbí se mi také, že “na denní” svítí i vzadu, a tak automatika může zapnout hlavní světlomety později.

Bohužel nemá přední mlhovky ani ve špičkově vybavené verzi GT, ale aspoň tu místo nich je velmi chytře řešené přisvěcování do zatáček. Aktivuje se velmi brzy spolu s natočením volantu i zapnutím blinkru a tomu dává přednost. Když mám volant natočený lehce doleva a i jedu doleva, ale mám pravý blinkr, protože budu odbočovat doprava, přisvěcování svítí tam, kam potřebuji - doprava.

Navzdory párovým zadním mlhovkám i couvacím světlům ovšem nemůžu osvětlení výhradně chválit. Autonivelace totiž stahuje potkávací světla níž, než by mi při jízdě ve tmě v lese bylo příjemné.

Peugeot 5008 GT BlueHDi 130 EAT8

Další velkou změnou, která přišla při modernizaci, je větší centrální displej. I on byl vítanou novinkou, displej předchozí verze byl na rok 2020 už příliš malý a i dnes začíná pomalu zastarávat. To platí i o infotainmentu - v rychlosti reakcí a uživatelské přívětivosti zdaleka nemá na nový systém v modelu 308. Také jsou kvůli trvalému zobrazení teplot na jednotlivých stranách auta mapa či Android Auto uprostřed příliš malé. Tu teplotu navíc není možné rovnou měnit, je třeba se přesunout do menu klimatizace.

Podobně nelogické je ovládání jasu podsvícení displejů. To je svázané se zapnutím hlavních světlometů, ale pouze v režimu vysoký/nízký jas, takže ten nízký musím v závislosti na množství denního světla postupně seřizovat. A k tomu je nutno, včetně návratu na původní zobrazení, osmkrát kliknout na displej.

Co naopak zaslouží velkou pochvalu, je přístrojový štít. Nikoliv svým umístěním - na třetinu ho nevidím přes věnec volantu - nýbrž svým designem a grafikou. Zejména bubínky po stranách, které se otáčí pod statickou ručičkou a zobrazí se, když si vyberete mapu či výstup jízdních asistentů, jsou dodnes nedostižné.

Líbí se mi také “placka” k ovládání adaptivního tempomatu vlevo pod volantem, třebaže na ni není při řízení vidět a je tak nutné vyzkoumat její používání ve stojícím voze. A také si všímám, že stěrače mají funkci automatického stírání oddělenou od intervalu, ale i při zapnutém intervalu je jeho délka řízena automatikou.

Pohodlný a praktický interiér

V pohodlné sedačce se sedí poměrně vysoko a třebaže po B-sloupek je 5008 totožná s 3008, dojem, který vůz vyvolává, je, jako bych seděl v MPV. Je to znát zejména po rozjezdu, kdy člověk začne více vnímat ohromný krabicoidní prostor za svými zády spolu s delším rozvorem náprav.

A pak začnete zkoumat druhou a třetí řadu sedadel. Začíná to obřími zadními dveřmi; mohly by se otvírat do většího úhlu, aby byla např. snazší manipulace s dětskou sedačkou, ale přímo stěžovat si nemůžu. Druhá řada je tvořena třemi na sobě zcela nezávislými sedačkami, které všechny mají úchyty pro dětskou sedačku a velmi snadno se jak odklápí pro nastoupení do třetí řady, tak se sklápí do roviny s podlahou kufru.

Také je tu hromada místa; možná ne tolik, jako ve Škodě Kodiaq či Volkswagenu Touran, ale prostoru je vážně dostatek ve všech směrech. S pohodlností to je trochu horší, je znát, že tu mají jezdit menší děti s vlastními sedačkami, které nevyužijí měkkost čalounění. A také, že tohle auto je přímo určeno k tomu, aby často vozilo víc než pět lidí - jednak se nedá pořídit bez třetí řady sedaček a jednak je pro cestující ve druhé řadě menší 3008 nesrovnatelně pohodlnější.

Peugeot 5008 GT BlueHDi 130 EAT8

Třetí řada sedaček je zde i tak jednoznačně určená dětem. Nejsou-li ty v druhé řadě posunuty do své krajní přední polohy, na nohy tu není v podstatě žádné místo a dospělý se sem nevejde. Vyzdvihnout však musím úchvatně snadné vyklápění a sklápění sedaček. Stačí vám k tomu dva pohyby - první vytáhne sedačku, druhý vysune hlavovou opěrku.

Kde se praktičnosti nedostává, je zavazadelník. Jeho velikost je v pořádku, na drobnosti je použitelný i při vyklopené třetí řadě sedaček, ale chybí jakékoliv háčky na tašky, musím je nahradit gumicuky v okách k upevnění nákladu.