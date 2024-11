TEST Peugeot 3008 1.2 Hybrid e-DCS6 – Francouzská kráska s drobnými neduhy

Hybridní systém kombinující tříválcový přeplňovaný benzin a elektromotor s baterií vypadá s celkovým výkonem 100 kilowattů, neboli 136 koní, jako dostatečný pohon. Jsou tu ale jisté meze. Stačí jen chtít rychleji vjet do křižovatky. I když plyn přitlačíte silně, auto působí trochu letargicky. Není to ostuda, ale se 1700 kily plus nějaký ten metrák posádky vyžaduje při předjíždění v kopci plyn na podlaze a trochu trpělivosti. Udávané zrychlení vozu z nuly na sto je za 10,2 vteřiny, a to pomáhá slušný točivý moment 230 newtonmetrů.

Tohle auto ale není závodní, ostatně nižší výkon bych považoval za menší z nedostatků. Ten větší je zvuk. V kopci se mi často zdálo, že je motor podtočený a s vypětím se sbírá, aby dodal pár kilometrů v hodině navíc.

Jenže to nebylo ani tak o nízkých otáčkách jako spíše o tříválci a jeho (ne)utlumení. V zátěží se mu moc nelíbí a i když v menších vozech koncernu Stellantis stačí, tady by si zasloužil objem navíc a trochu více péče v naladění. Nastražené uši ale zjistily i to, že Peugeot 3008 dost slyšet i při zpomalování, a to kvůli hlasitější rekuperaci. A to k fešáctví tohohle auta moc nesedí.

Cesta po okreskách tak znamená střídání zvuků spalovacího motoru a rekuperace, na které se dá zvyknout. Pomůže také hudba, ostatně i běžné rádio vše bez potíží přehluší. Vedle zvuku je třeba zmínit i vibrace. V některých jízdních situacích se mi pod nohou třásl pedál plynu a kabině bylo cítit, jak s ní motor cloumá.

Výtku bych měl i k převodovce. Při běžné klidné jízdě o ní není vůbec vědět, řadí klidně a jak má. V kolonách za chladnějšího počasí je to ale jiné. Jsou rychlosti, kde prostě neví, jaký stupeň zvolit a auto cuká. Jedeme v koloně rychlostí 18 km/h a skáčeme nahoru a dolů, protože auto zkouší, jak si s celou složitou situací poradit.

Ceny Peugeotu 3008 Akční cena Ceníková cena Zvýhodnění Hybrid 136 790.000 Kč 865.000 Kč 75.000 Kč Elektro (157 kW, baterie 73 kWh) 1.140.000 Kč 1.215.000 Kč 75.000 Kč Elektro (170 kW, baterie 97 kWh) 1.250.000 Kč 1.325.000 Kč 75.000 Kč Stávající akční ceny Hybrid 136 749.000 Kč 820.000 Kč 71.000 Kč Elektro (157 kW, baterie 73 kWh) 1.079.000 Kč 1.150.000 Kč 71.000 Kč Elektro (170 kW, baterie 97 kWh) 1.189.000 Kč 1.260.000 Kč 71.000 Kč

Pochvalu si zaslouží podvozek, ten má vlastně jedinou slabinu: jednodušší zadní náprava a obří kola si příliš nerozumí s nepříjemnostmi typu propadlý kanál. V tomto autě je lepší se větším nerovnostem vyhýbat. Při běžné jízdě se ale auto chová tak jak má a jak řidič očekává.