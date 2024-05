TEST Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 – Dvouspojka potřebuje doladit

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Dnešní Peugeot 5008 je častým cílem zájmu v hledáčku spokojených majitelů starších francouzských prostorných MPV, když uvažují kam dál. Vůbec první generace dnes už největšího SUV od Peugeotu se totiž představila už v roce 2009, když světová móda crossoverů a SUV teprve začínala. Až s modernější druhou generací, vyráběnou od roku 2017 až do dnešních dnů, se Peugeot rozhodl nastoupit na vlnu módních trendů a udělal z populárního modelu 5008 své vlajkové SUV.

V září 2020 se aktuálně končící generace Peugeotu 5008 dočkala decentního faceliftu s novou tváří zakládající na nejmodernějším designovém jazyce značky. Charakteristickým rysem jsou přední světlomety s vertikálním LED denním svícením inspirovaným lvími zuby. Nejvyšší výbava GT se také může pochlubit specifickou maskou odlišující ji od levnějších variant a lehkou modernizací prošla i záď modelu. Novinkou faceliftu jsou i zatmavená koncová světla s tmavým pruhem přes víko zavazadelníku.

Už letos v březnu se však představila zbrusu nová generace zakládající na nejmodernější platformě STLA Medium koncernu Stellantis spolu s novým Peugeotem 3008, jež se už brzy objeví na evropském trhu. V dnešním testu se ale ještě budeme věnovat odcházejícímu modelu.

Modernější interiér

V exteriérovém designu už není moc co představovat, protože i vylepšený Peugeot 5008 je stárnoucím modelem s blížícím se koncem životního cyklu. Francouzi k němu při faceliftu přistoupili stylem evoluce a zapracovali také na modernějším praktickém interiéru. Zásadním prvkem je nový 10“ centrální dotykový displej multimediálního systému, který automobilka spojuje se svou typickou architekturou Peugeot i-Cockpit.

Právě i-Cockpit je až kontroverzním řešením něčeho, co zdánlivě nikdy nemělo žádný problém. Automobilka jej v současnosti má ve všech modelech, ale v závislosti na konkrétním typu se liší to, jak dobře je vidět na digitální přístrojový štít. A v 5008 je jeden z uživatelsky nejpříjemnějších derivátů, protože i když si nastavíte pozici volantu do nejvyšší polohy a sednete si co nejníže, stále dobře vidíte na nejdůležitější jízdní data. I přesto však věnec volantu trochu zakrývá spodní okraj displeje.

S dnešním trendem spějícím ke stále většímu minimalismu v interiérech nových aut si navíc můžeme pochvalovat i tradiční tlačítka „toggle switches“, připomínající klávesnici klavíru, pro ovládání všech hlavních funkcí infotainmentu. Mezi jednotlivými nabídkami tak můžete intuitivně přecházet stisknutím příslušné klávesy a zbytek nastavení provedete na dotykovém displeji. Infotainment navíc nemá moc zbytečných funkcí navíc, a tak se s ním s trochou zvyku pracuje velmi rychle.

Nejnovější infotainment s desetipalcovou obrazovkou standardně disponuje bohatými funkcemi, jako jsou online navigace s hlasovým ovládáním nebo konektivita mobilních služeb Apple CarPlay a Android Auto.

Obrovská praktičnost

To nejlepší na aktuálním Peugeotu 5008 však nepochybně je celková praktičnost, protože ani ve světě módních SUV nezapomíná na své kořeny. Během testovacího týdne jsem sedmimístnou „pět-tisíc-osmičku“ dokonce využil také jako stěhovák a po sklopení dvou zadních řad sedadel jsem ji naložil až překvapivou spoustou věcí. Hlavním posláním největšího SUV značky je být praktickým rodinným autem, a to splňuje na sto procent.

Za mohutnou palubní deskou a středovým tunelem s voličem jízdních režimů si sice menší cestující mohou připadat trochu zapadlí, ale celkově je kabina velmi prostorná. Ve třetí řadě sedadel se sice pohodlně usadí hlavně menší pasažéři a děti, ale druhá řada sedadel je plnohodnotná. Peugeot navíc své největší SUV vybavil i sklopnými stolečky pro cestující v prostřední řadě nezávisle oddělených sedadel.

Se zvednutými opěradly sedadel třetí řady pak sice Peugeot 5008 disponuje pouze malým zavazadlovým prostorem, ale už po jejich sklopení dosáhnete na solidních 702 litrů. A když je úplně vyjmete, objem zavazadlového prostoru vzroste na 780 litrů. Pokud by vám to ale stále nestačilo, nabízí se možnost sklopit i sedadla v druhé řadě, čímž dostanete objem po strop až 1862 litrů, respektive 1940 litrů s vyjmutými sedadly ve třetí řadě.

Speciální odlišnost hybridní verze

A konečně se dostáváme k dnes testované motorizaci. Peugeot 5008 se nám konečně dostal do rukou s novým mild-hybridem Hybrid 136 e-DCS6, který má dvě specifické vlastnosti oproti neelektrifikovaným sourozencům.

Tou první je specifický digitální přístrojový štít se zobrazením elektrické jízdy, toku energie v systému, úrovně nabití baterie, její provozní stav prostřednictvím měřiče výkonu (Charge, Eco, Power) a procento vzdálenosti ujeté v elektrickém režimu v daném okamžiku nebo na konci jízdy.

Druhou unikátní vlastnosti pak je systém AVAS (Approaching Vehicle Systém Alert), který při rychlostech do 30 km/h vydává zvukový signál pro upozornění chodců a cyklistů na blížící se vozidlo.