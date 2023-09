Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Už 4. října se v Berlíně představí nová generace Škody Kodiaq. Nastává tak doslova ideální příležitost pro rozloučení se s odcházejícím modelem, s nímž mladoboleslavská automobilka po „experimentálním“ Yeti naplno vstoupila do vzkvétajícího segmentu rodinných vozů SUV. První Kodiaq se začal vyrábět už v roce 2016, byl první škodovkou s „Q“ ve jméně a dodnes je největším SUV značky.

Vlajkové SUV od Škodovky debutovalo 29. září 2016 na autosalonu v Paříži se jménem inspirovaným největším žijícím poddruhem medvěda hnědého, medvěda kodiaka. Kodiaq přijel na evropský trh s velkými ambicemi a už koncem roku 2016 začal získávat první prestižní ocenění. Novináři jej zvolili českým Autem roku 2017 a britský magazín Top Gear jej ocenil titulem „Nejlepší automobil pro velké rodiny“.

Tehdejší novinka z pera slovenského automobilového návrháře Jozefa Kabaně dokonce získala i významnou cenu Red Dot Design Award 2017. A dnes, až na decentní vylepšení faceliftem z roku 2021, odcházející první Kodiaq stále vypadá moderně. Inovace přinesla nové přední světlomety a šestiúhelníkovou masku chladiče s masivním chromovaným okrajem a zdvojenými lamelami. Vzadu to byla hlavně nová koncová světla.

I kvůli stále přísnějším emisním limitům se musel modernější Kodiaq více přizpůsobit okolnímu prostředí a odporu vzduchu, což je hlavní důvod, proč jej automobilka v některých verzích vybavila novými až dvacetipalcovými koly s odnímatelnými aerodynamickými kryty. Ty se však neobjevují na námi testovaném voze s turbodieselem, který už ani nenajdete v konfigurátoru výrobce. S blížícím se koncem výroby je nabídka stále menší.

Starší architekturu interiéru si zamilujete

Už od uvedení do prodeje je první Škoda Kodiaq oblíbeným rodinným SUV zejména pro svou praktičnost a celkovou prostornost. Během dlouhých let na našem trhu se prodávala v pěti- i sedmimístné specifikaci, a když zpětně nahlédneme do prvních oficiálních ceníků, v roce 2016 se začala prodávat se základní cenou od 667.900 Kč. Z dnešního pohledu to vypadá až neuvěřitelně.

Spolu s odcházejícím třetím Superbem, ještě o rok a půl starším, je Kodiaq součástí nejstarší generace Škodovek, s jakými se dnes můžete setkat na showroomech autorizovaných prodejů. A ač se tomu těžko věří, stále tu jsou rysy, proč spoustu potenciálních zájemců může na poslední chvíli přesvědčit, aby tam přispěchali a vybrali si z nabídky skladových vozů. Je to totiž uživatelská jednoduchost ovládání, proč si jej zamilujete i teď.

Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 DSG

My, motorističtí novináři, už pravidelně kritizujeme výrazně modernější architekturu nejnovějších škodovek, ve kterých základní funkce i komfortní výbavu ovládáte skrze dotykovou obrazovkou infotainmentu. Myšlenka návrhářů zbavit se tlačítek v kabině ve prospěch luxusnějšího designu je sice chvalitebná, ale v praxi to bohužel nefunguje. Nevzpomínám si na jedinou čtvrtou Octavii, u níž bych při načítání infotainmentu po nastartování vozu nenadával.

V končícím Kodiaqu však stále najdete „zastaralou“ architekturu interiéru. Teplotu a sílu ventilace si nastavíte klasickým panele pro ovládání klimatizace a velká tlačítka vám pomohou se zapínáním a vypínáním základních funkcí, jako je třeba stop/start. Stejně jednoduše si po nastartování najdete individuálně nastavený jízdní režim. Je to dokonalá ukázka toho, že méně je někdy více. I proto se japonské automobilky dodnes drží těchto standardů, i když jejich interiéry vypadají staře.

Omezená nabídka na konci produkce

S blížícím se ukončením produkce je paleta výbav omezena pouze na Style Exclusive, Sportline Exclusive a RS Challenge. Námi testovaný exemplář ještě zakládá na starší výbavě Style a je vybaven akčními pakety. Balíček Style Plus za 30.000 Kč mu přidává potahy sedadel Suedia, vyhřívané čelní sklo, přední Matrix-LED světlomety, volbu jízdního režimu, světelný a dešťový senzor nebo asistent rozjezdu do kopce.

Za dalších 40.000 Kč je vybaven paketem Asistovaná jízda 2.0 Top s panoramatickým kamerovým systémem, adaptivním tempomatem s omezovačem rychlosti, asistentem změny jízdního pruhu, automatickým parkováním a rozpoznáváním dopravních značek. Navi paket Top za dalších 40.000 Kč pak přidává infotainment Colombus s 10“ obrazovkou a navigací, audiosystém Canton, bezdrátové nabíjení s LTE, bezdrátový Smartlink pro připojení mobilních telefonů a rezervní dojezdové kolo se sadou nářadí a zvedákem.

Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4 DSG

Ambientní paket za 25.000 Kč se skládá z ambientního LED osvětlení, 3zónové klimatizace Climatronic, vyhřívání předních i zadních sedadel, roletek zadních oken, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu a paketem pro spaní. Součástí balíčku Komfort paket za 40.000 Kč je adaptivní podvozek DCC, elektricky ovládané sedadlo spolujezdce, elektricky nastavitelná bederní opěrka a třetí klíček.

Nejmenšími příplatky u testovaného vozu jsou dva držáky tabletu na opěradlech zadních sedadel za 1000 Kč, sklopný stolek na zadní straně předních sedadel za 2000 Kč, alarm pro bezklíčový přístup Kessy za 7500 Kč, ISOFIX na sedadle spolujezdce za 1100 Kč a USB-C konektor u vnitřního zpětného zrcátka za další tisícovku. Nejdražší samostatnou položkou je sklopné tažné zařízení za 25.000 Kč.

Pro úplnou kompletnost specifikace testovaného vozu ještě uvedu, že je nalakován šedou metalízou Graphite za 19.000 Kč a obut do antracitových 18“ kol Trinity za příplatek 5000 Kč. Jak můžete vidět, na konci produkce prvního velkého SUV značky můžete získat bohatě vybavený rodinný vůz, v němž vám prostě nebude nic chybět.