Testujeme Mazdu MX-30 s Wankelem. Ptejte se, co vás zajímá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Mazda představila elektrický hatchback MX-30, pod přední kapotou byl vedle elektromotoru rovnou prostor pro tzv. prodlužovač dojezdu – spalovací motor, který slouží jako palubní nabíječka. Automobilka si umanula, že to bude motor s Wankelovými rotačními písty; německý vynález, který ale celosvětově proslavila právě Mazda.

Uvést na trh produkční verzi však automobilce trvalo další zhruba tři roky. Model MX-30 e-Skyactiv R-EV, jak se vůz jmenuje, kompletně představila až v lednu letošního roku. A od té doby čekáme dalších deset měsíců na první svezení.

Ten moment se však nezadržitelně blíží, a to znamená příležitost pro vás, čtenáře, se zeptat, co vás zajímá. Na dotazy, napsané do komentářů pod tento článek do nedělní 19. hodiny, se pokusím co nejlépe odpovědět.

Video se připravuje ...

Co za auto mě tedy čeká? Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV je tzv. EREV, Extended Range Electric Vehicle, elektromobil s prodlouženým dojezdem. Pohání ji elektromotor o 170 koních a 260 newtonmetrech, který čerpá energii z baterie o kapacitě 17,8 kWh. To je dnes málo i na některé plug-in hybridy; vůz má dojet v kombinovaném režimu 85 km na jedno nabití.

To je možné činit 11kW palubní nabíječkou na střídavý proud; takto trvá plné nabití 1 h 40 min. Vůz podporuje i nabíjení stejnosměrným proudem, ovšem o výkonu pouze 36 kW. Dobití z 20 na 80 % zabere asi 25 minut.

Na celkových 600 kilometrů – díky 50l palivové nádrži – prodlužuje dojezd vozu Wankelův rotační motor s jedním rotorem, který má objem 830 ccm a dává 75 koní a 116 Nm. Nepohání však kola vozidla – slouží jen jako generátor elektrické energie. Proto nehovoříme o plug-in hybridu, ale o elektromobilu s prodlouženým dojezdem.

Již známá plně elektrická MX-30 je zajímavá svým designem i jízdními vlastnostmi, již méně dynamikou a dojezdem na jedno nabití. Co do dynamiky novinka také není trhačem asfaltu s časem zrychlení na stovku 9,1 sekundy a maximálkou 140 km/h. Jak bude jezdit, se dozvím již brzy.