Tetris Challenge dorazila i do Česka. Nejen policisté a záchranáři ukazují, co se vejde do jejich vozidel

Co všechno se vejde do policejního auta, sanitky nebo tanku? To nyní ukazují snímky z celého světa, díky výzvě Tetris Challenge.

Tetris Challenge je aktuální populární výzva na sociální síti Facebook, podobně jako kdysi tzv. Bucket Challenge. Dorazila i do Česka, kde se ji zúčastnili vybrané sbory záchranářských složek. Podívejte se do fotogalerie, jak tuto výzvu vystřihli a jak se s ní popasovali v zahraničí.

O co jde? Pomocní snímku ve stylu populární videohry záchranářské sbory vtipně ukazují, co všechno se vejde jejich do jejich vozidel, ať už policejních aut, sanitek, antonů nebo třeba tanků. Vznikla ve švýcarském Curychu v rámci dne otevřených dveří tamější policejní jednotky a odtud se rozšířila do celého světa, v posledním týdnu i do České republiky.

Výzva Tetris Challenge probíhá na různých sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru i na Instagramu. Vedle bezpečnostních složek se k ní přidali i civilisté, třeba jeden čínský pohřební ústav nebo brněnský prodejce vozů Renault. Vznikají i různé parodie, jako třeba z jednoho holičství.

Tak mrkněte do galerie, napište nám do diskuze, který snímek se vám nejvíce líbí a klidně přihoďte i nějaký svůj.