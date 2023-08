Hippies Car & Bike Show

Kdy: 25. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Ranč Kostelany

Americká auta, motorky a hippies na Ranči v Kostelanech u Kroměříže. Přijďte zažít hippies atmosféru, ideálně v hippie stylu. Vstupné je 200 Kč za den nebo 400 Kč na celý víkend. V pátek se můžete těšit na Country Bumpkins (20:00 - 01:00), v sobotu zahraje Jiří Bartas (10:00 - 13:00), spanilá jízda začne ve 14:00, od 17. hodiny zahrají Hendrix Revival a na Janis Joplin Revival se můžete těšit od 21:00. Proběhnou soutěže aut, občerstvení bude zajištěno, budou připraveny i atrakce pro děti.

XVIII. kaplické setkání škodovek s motorem vepředu

Kdy: 25. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Kaplice

Setkání vozů Škoda (Laurin a Klement) s motorem vpředu do roku výroby 1985. V pátek příjezd účastníků, společné posezení, možnost přihlášení do sobotní soutěže; v sobotu příjezd zbývajících účastníků, prodej tombolových lístků, dopolední start orientační soutěže, odpoledne zakončení s výstavou vozů a vyhlášením, večer hudba a zábava; v neděli možnost společného výletu nebo odjezdu.

Rallye Posázaví 2023

Kdy: 26. 8. 2023 Kde: Hotel zámek Berchtold (Kunice)

Posázavský Klub Historických Vozidel vás zve na 25. ročník Rallye Posázaví, zařazenou do poháru MČR historických vozidel, pro auta a motocykly starší 30 let. Startuje se u hotelu Zámek Berchtold v Kunicích-Vidovicích s příjmem posádek od 7:30, samotný závod odstartuje v 10:30. Maximální počet vozidel je 80, délka trasy je cca 80 km. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 17:00.

Setkání veteránů na zámku Holešov 2023

Kdy: 27. 8. 2023 Kde: Holešov

Výstava a soutěž elegance historických vozidel v kategorii Oldtimer a nově Yougtimer pro auto, moto, užitková vozidla, vojenská vozidla a další HV. V 6 hodin začne prodejní burza, výstava bude zahájena v 9:00. Po celý den zábavný program pro děti a kulturní a hudební vystoupení. Vstupné pro dospělého je 150 Kč, za děti od 6 let zaplatíte 70 Kč, rodinné vstupné stojí 370 Kč (2 dospělí + 1-2 děti).

XIV. Veteran Rallye Kutná Hora 2023

Kdy: 26. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Kutná Hora

Opět se můžete těšit na pečlivě vybraná auta vyrobená do roku 1940 a stylové posádky v dobových kostýmech. V sobotu v 10 hodin proběhne 1. kolo závodu se startem v Lorecké ulici, po 13. hodině odstartuje spanilá jízda do Muzea lidových staveb v Kouřimi. V neděli ve stejný čas jako v sobotu odstartuje třetí kolo závodu, opět z Lorecké ulice a ve 14:00 proběhne vyhlášení výsledků na Palackého náměstí.

Unínská výstava a jízda historických vozidel

Kdy: 26. 8. 2023 Kde: Unín u Tišnova

Zahájení je ve 14.00 hodin, místem konání je objekt bývalých kasáren v Uníně u Tišnova. Hromadný odjezd vozidel do Unína bude v 11:00 z řečkovických kasáren. Součástí akce je tombola s hlavní cenou automobilem Mini Cooper! Další cenou je tandemové elektrokolo. Vstupné je 100 Kč pro každého účastníka a v ceně vstupenky je los do tomboly.

Video se připravuje ...

Czech Truck Prix & NASCAR

Kdy: 25. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Autodrom Most

Web: www.autodrom-most.cz

Připravte se na vrchol sezóny! Mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix a série NASCAR Whelen Euro Series proběhne již tento víkend. Užijte si 4 závody za víkend v každé sérii. Celý program najdete na webu autodromu Most. Děti do 6 let mají vstup zdarma, za děti od 6 do 18 let zaplatíte 90 Kč (pátek) nebo 190 Kč (sobota či neděle). Páteční vstupenka pro dospělého stojí 290 Kč, za sobotní či nedělní vstup zaplatíte 890 Kč v předprodeji, 990 Kč na místě. Rodinné vstupné (1 dospělý + 1 dítě) pořídíte za 1050 Kč.

27. Trabant sraz Vrbno

Kdy: 25. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Tábor Vrbno

Tradiční setkání vozů z bývalé DDR v kempu v jižních Čechách. Zručnostní soutěže, spanilá jízda, soutěž o nejhezčí vozy. Vůně a brblání dvoutaktu, skvělý program posledního letního prázdninového víkendu.

II. setkání historických vozidel

Kdy: 25. 8. - 27. 8. 2023 Kde: Nové Dvory, Olomoucký kraj

Setkání a výstava historických motocyklů a automobilů osobních, vojenských i nákladních. V sobotu v 9:30 se vyjede na vyjížďku směr bunkr Přáslavice. Program oficiálně začne ve 14 hodin: ukázka dravých ptáků, zásah dobových hasičů, airsoftové zbraně, pásová technika.

Memoriál F. A. Elstnera 2023

Kdy: 26. 8. 2023 Kde: Radobyčice, Plzeň

Veteran Car Club Plzeň pořádá pohodovou vyjížďku pro vozidla a motocykly vyrobené do roku 1948. Sraz vozidel proběhne od 9:00 do 10:30 na návsi v obci Radobyčice, městská část Plzeň 3. Účastníci se mohou přihlásit na místě přejímky. Startovné činí 300 Kč na vozidlo a zahrnuje oběd pro řidiče.

Výstava veteránů Rychnov nad Kněžnou

Kdy: 26. 8. 2023 Kde: Rychnov nad Kněžnou

Výstava historických vozidel je uspořádána u příležitosti konání Rychnovského řemeslného jarmarku v areálu Kolowratského zámku. Začátek výstavy v 10:00 hodin.

Nenašli jste svou oblíbenou akci v našem kalendáři? Napište nám komentář nebo na email jan.faltysek@cncenter.cz, doplníme.