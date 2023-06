Tohle je nejrychlejší vůz světa! Rekord drží již 26 let

Rychlostní rekordy pozemních vozidel jsou fascinující ukázkou lidské touhy po technologickém pokroku a posouvání hranic možného. Jedním z nejvýznamnějších milníků v této oblasti je rekord uznaný Mezinárodní automobilovou federací (FIA) z roku 1997. Brzkého rána dne 15. října usedl do kokpitu vozidla Thrust SSC pilot britského letectva Andy Green, který na druhý pokus překonal svůj vlastní rekord z téhož roku o necelých 80 km/h.

Finální číslo? Závratných 1227,985 km/h! Stalo se tak na Black Rock Desert v americké Nevadě, která může být povědomá nejen automobilovým fanouškům, ale také příznivcům elektronické hudby - na povrchu rozlehlé roviny o rozměru 2 600 kilometrů čtverečních se každoročně koná festival Burning Man.

Honba za rychlostními rekordy začala již koncem 19. století. V roce 1898 stanovil jistý Gaston de Casseloup-Lubat první uznávaný rekord, když s elektrickým vozem Jeantaud Duc dosáhl ohromující rychlosti 62 km/h. Velký zlom následně nastal v polovině 20. století s rozšířením proudového pohonu, jenž se začal objevovat také v pozemních dopravních prostředcích. Samotný Thrust SSC byl osazen dvěma motory Rolls-Royce Spey, které byly běžně používány pro stíhačky. Díky tomu se stal prvním nadzvukovým automobilem na světě.

Při bližším pohledu na tabulku rekordů kategorie C se velké diverzity nedočkáme. Z osmi nejvyšších zapsaných rychlostí má tým Thrust připsaných šest, zbylé dva patří projektu Spirit of America Sonic, který držel prvenství od roku 1965 do roku 1983 s „maximálkou“ 966,960 km/h.

Dnes je ovšem rok 2023 a původní rekord zůstává po 26 letech stále nepřekonán, ačkoliv technologie se v tomto směru posouvá mílovými kroky. Čím to je? Svou roli v tom hraje vysoká finanční náročnost, stále se zvyšující požadavky na bezpečnost a také neuvěřitelná smůla ostatních týmů.

V letech 1999 až 2019 měl projekt North American Eagle Project vážné ambice rekord překonat. Jednalo se o tým amerických a kanadských expertů pod vedením bývalého inženýra společnosti IBM Edem Shadlem, který měl vesměs veškeré předpoklady k tomu, aby rekord pokořil. Jejich stroj Lockhead F-104 Starfighter byl vskutku působivým výtvorem, a po několika zkušebních jízdách během minulého desetiletí se už téměř schylovalo k závěrečnému pokusu.

V srpnu 2019 však tragicky zahynula řidička Jessi Combs, která se v Oregonské poušti snažila stanovit ženský světový rekord v pozemní rychlosti. Právě ta měla být za volantem také v osudný den pokusu o překonání celkového rekordu. Bohužel rok předtím podlehla rakovině i náhradní řidička a projekt byl posléze nadobro zrušen.

Vážní zájemci, jejichž chtíč po překonání rekordu stále trvá, jsou vesměs dva - projekt Aussie Invader a Bloodhound. Oba tyto týmy se v minulosti rovněž potýkaly s mnoha komplikacemi, především těmi finančními, avšak i přes to jsou dnes odhodlány hranici 1227 km/h zdolat a po necelých třech dekádách zamíchat s pořadím. Žádný konkrétní pokus však zatím naplánován není.

Autor: Matyáš Kunst