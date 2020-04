Nissan je uprostřed klíčové mezigenerační obměny, když od loňského roku postupně nahrazuje zástupce své evropské SUV-řady. Po loňském příchodu druhé generace malého SUV Juke letos nastane doba příchodu nového velkého SUV X-Trail, rok 2021 pak bude ve znamení třetí generace Qashqaie. Právě X-Trail už prozradil svoji podobu.

Již dříve ji naznačily uniklé snímky z patentového úřadu, které daly poprvé najevo, že X-Trail čtvrté generace (s interním označením T33) vsadí na výraznější vzhled než dosud. Uniklé prezentační snímky auta jinde ve světě známého jako Rogue pak tento styl potvrzují.

Podobně jako menší Juke také X-Trail využije příď s rozdělenými světlomety, které však v tomto případě budou hranaté. Majestátní vzhled pak navodí i obrovská maska chladiče, v lichoběžníkovém tvaru. Záď pak využije ostrých hran.

Významnou proměnou pak projde interiér, který bude mnohem modernější než dosud. Volně stojící obrazovka multimediálního systému bude podle poslední módy, stále ji však doplní konvenční tlačítka třeba pro ovládání klimatizace, vyskládaná ve vodorovných pásech pro optické rozšíření interiéru. Moderní je i volič automatické převodovky, zatímco přístrojový štít bude rovněž tvořit displej, jak je dnes zvykem.

Informace o použité technice zatím nemáme, základ by každopádně měla poskytnout alianční platforma CMF ve verzi pro velká auta, s možností pohonu všech kol. Očekává se nasazení nějakého přeplňovaného benzinového čtyřválce, zatímco turbodiesely by měly být nahrazeny blíže nespecifikovaným hybridem. Vznětových motorů se totiž Nissan hodlá do budoucna zcela vzdát. Zda se do Evropy dostane i zamýšlený atmosférický zážehový čtyřválec o objemu 2,5 litru je pak zatím ve hvězdách.

Nissan X-Trail čtvrté generace se začne v Evropě prodávat ještě letos, jinde ve světě bude opět nabízen pod označením Rogue. Podle původních plánů se evropská specifikace měla vyrábět v britském Sunderlandu, kvůli brexitu k nám ale vůz bude dovážen z Japonska.