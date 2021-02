Tohle je prodloužená Škoda Octavia Pro. Jde o specialitku pro čínský trh

Na čínském trhu se totiž bude prodávat Octavia Pro s prodlouženou karoserií a delším rozvorem. Na různých ruských webech jsme přitom našli fotografie, které tuto verzi odhalují. Snímky, které by měly pocházet z čínského ministerstva průmyslu, tak doplňují nedávno publikované ilustrace.

Prohlédnout si díky nim můžeme bílý liftback, jehož rozvor se natáhl na 2.730 milimetrů, což je o 44 mm více než u "naší" oktávky.

Karoserie je dlouhá 4.753 mm, tedy ve srovnání s evropským liftbackem delší o 64 mm. Z upravených rozměrů by samozřejmě měli těžit cestující na zadních sedadlech. Prostor vzadu mimochodem tradičně u čínských zákazníků patří mezi nejsledovanější parametry.

Fotky také naznačují sportovnější nárazníky a upravenou grafiku zadních světlometů. Na detailní srovnání odlišností oproti naší evropské Octavii si ale musíme počkat do oficiální premiéry, k níž by mělo dojít v blízké budoucnosti. Výroba by se totiž měla rozběhnout ještě do konce prvního čtvrtletí tohoto roku.

Pak také zjistíme, jestli se potvrdí zprávy o použití přeplňovaného zážehového motoru 1.4 TSI o výkonu 110 kW a jeho spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Tak co na prodluženou Octavii říkáte? Líbila by se vám i u nás?