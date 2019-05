Tohle jsou nejlepší motory roku 2019. První místo je bez překvapení

Dvěma turbodmychadly přeplňovaný osmiválec Ferrari dominoval letošnímu ročníku ankety Mezinárodní motor roku (International Engine of the Year).

Motor, který najdeme v modelech 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, Portofino a GTC4 Lusso T se totiž stal nejen motorem roku, mimochodem už počtvrté v řadě, ale také nejlepším výkonným motorem roku a ovládl i kategorie pro jednotky s výkonem od 550 do 650 koní a od 650 koní. Osmiválec totiž Ferrari nabízí ve dvou verzích.

Druhá příčka v rámci hlavního ocenění patří Jaguaru za elektrické pohonné ústrojí v modelu I-Pace, třetí pak Mercedesu za dvěma turby přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec AMG, který pohání řadu vrcholných verzí vozů německé automobilky. A také třeba Aston Martin Vantage a DB11.

Novinkou letošního ročníku je rozdělení jednotlivých kategorií podle výkonu. Zatímco v minulosti se pohonné jednotky řadily podle objemu, letos to bylo právě podle výkonu - a to v koních (jde o metrickou koňskou sílu, tedy tu "naši", nikoli mechanickou, která se často používá zejména ve Velké Británii či USA). Vítěze jednotlivých kategorií najdete níže.

Porota složená z 69 automobilových novinářů z 31 zemí také volila nejlepší nový motor, nejlepší hybridní soustavu a nejlepší elektrické ústrojí.

Vítězové ankety Mezinárodní motor roku 2019:

Mezinárodní motor roku: Ferrari 3.9 twin-turbo V8

Nejlepší výkonný motor: Ferrari 3.9 twin-turbo V8

Nejlepší nový motor: elektrické ústrojí Jaguaru I-Pace

Nejlepší hybridní ústrojí: plug-in hybrid BMW s tříválcem o objemu 1,5 litru

Nejlepší elektrické ústrojí: elektrické ústrojí Jaguaru I-Pace

Nejlepší motor s výkonem pod 150 koní: Ford 1.0 EcoBoost (tříválec)

Nejlepší motor s výkonem od 150 do 250 koní: Audi 2.0 TFSI (čtyřválec)

Nejlepší motor s výkonem od 250 do 350 koní: Porsche 2.5 (čtyřválec)

Nejlepší motor s výkonem od 350 do 450 koní: elektrické ústrojí Jaguaru I-Pace

Nejlepší motor s výkonem od 450 do 550 koní: Mercedes-AMG 4.0 twin-turbo V8

Nejlepší motor s výkonem od 550 do 650 koní: Ferrari 3.9 twin-turbo V8 (odlišná verze)

Nejlepší motor s výkonem nad 650 koní: Ferrari 3.9 twin-turbo V8

360p 720p 1080p REKLAMA