Tohle Porsche 356 sotva drží pohromadě. Má ale něco, co jen tak neuvidíte

Jde totiž o vůz s technikou, kterou měl, když opustil brány závodu Porsche.

To je u 356 a prvních 911 hodně vzácné, neboť jejich majitelé tahle auta používala často, což většinou vedlo k výměnám motoru či převodovky. Najít rané "matching numbers" Porsche je tedy skutečně mimořádné.

V tomto případě však bohužel 356 připomíná skoro už hromadu šrotu, která sotva drží pohromadě. Hlavním problémem je koroze, kterou prý způsobilo především vlhké podnebí americké Floridy, kde Porsche strávilo zřejmě většinu života. Kompletní příběh však neznáme.

Víme jen, že se 356 prodala přes autosalon Hoffman v New Yorku do Springfieldu v Massachusetts. Původně byla červená s černým interiérem, ale to už dokládají jen některé detaily.

Auto je momentálně na prodej, a to formou aukce bez rezervy. A jak to vypadá, zájemci jsou. Otázkou samozřejmě je, co s takovým vozem dál. Renovace bude nákladná, na druhou stranu hodnota hezké 356 s původním motorem a převodovkou může snadno přesáhnout 2,5 milionu korun.