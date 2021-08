Tomasz Wiatrak o formuli na čerpacích stanicích i náplavce: Formule 1 skoro na dotek

Během cest po Česku můžete na čerpacích stanicích Benzina Orlen po celé léto narazit na vzácný exponát – závodní monopost týmu formule 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Ve dnech 26. až 29. srpna uvidíte stroj i na smíchovské straně Vltavy na výstavě Auta na náplavce. Proč se speciál s motorem Ferrari aktuálně objevuje na bíločervených čerpacích stanicích, na to jsme se zeptali Tomasze Wiatraka, předsedy představenstva skupiny Orlen Unipetrol.

Narazit při tankování na tuzemských čerpacích stanicích na závodní speciál formule 1 je nečekané. Co k tomu vedlo?

Naše skupina Orlen Unipetrol, do níž patří právě i největší česká síť čerpacích stanic Benzina Orlen, je již od roku 2005 součástí mezinárodní skupiny Orlen. Přítomnost monopostu formule 1 na našich čerpacích stanicích v České republice je součástí kampaně Společně na cestě vpřed, ve které zákazníkům připomínáme spojení s naší mateřskou skupinou Orlen. Globálně se tak prezentujeme ve spojení s prestižní značkou, jako je právě tým Alfa Romeo Racing Orlen.

Jak přesně bude vypadat turné závodního speciálu po Česku?

Speciál C37-Ferrari týmu Alfa Romeo Racing Orlen se v Česku zdrží dva měsíce. Turné vypuklo v Českých Budějovicích již 6. srpna a postupně se představí v Plzni a v Bochově u Karlových Varů. Dále v Praze, Litvínově, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Monopost bude vždy přibližně týden vystaven na čerpací stanici Benzina Orlen v dané lokalitě. Zároveň chceme být našim zákazníkům co nejblíže, a proto nemůžeme vynechat ani nejprestižnější domácí akci každého léta – Auta na náplavce. Zde v naší prezentaci nebudou chybět ani závodní speciály Martina Prokopa.

Svět motorů 33/2021

Jak je náročné přesouvat po republice skutečnou formuli?

Samozřejmě to není úplně jednoduché, ale logistika celé akce je perfektně zvládnutá díky našemu firemnímu logistickému týmu. Po této stránce je tak všechno naplánované do posledních detailů. Monopost je na čerpacích stanicích vystaven ve skleněném boxu, přičemž během přepravy cestuje odděleně ve speciálním přívěsu, aby nedošlo k jeho poškození. Po přepravě na danou lokalitu je vždy vyleštěn a opět usazen do boxu, odkud po týdnu zase putuje do jiné destinace.

Je auto plně funkční?

Ano, jedná se o plně funkční závodní speciál C37-Ferrari, s nímž závodili jezdci týmu Alfa Romeo Racing Orlen. Teoreticky by tak bylo možné se v tomto krásném stroji svézt, ale to není vzhledem k jeho ceně a náročné technice pro každého. To štěstí bohužel nemám ani já. Tedy alespoň protentokrát.

Jaké jsou reakce návštěvníků na vystavenou formuli?

První reakce jsou velmi pozitivní. Zákazníci se u formule zastavují, fotí a díky tomu se dozvídají více o naší mateřské skupině Orlen. Je evidentní, že formule 1 mezi našimi zákazníky táhne. Spatřit na vlastní oči speciál královské třídy motorsportu přece jen není v Česku úplně běžné. Myslím, že podobné akce jsou pro zákazníky zajímavým oživením, podobně jako naše letní soutěž o Audi Q5, která na čerpacích stanicích Benzina Orlen probíhá až do listopadu. Stačí natankovat alespoň 30 litrů a věřit, že se na vás usměje štěstí v závěrečném slosování.

Jak vidíte budoucnost čerpacích stanic?

Investujeme do rozvoje alternativních paliv, jako jsou elektrická energie, LPG a CNG. Prioritu však vidíme ve vodíku, který již brzy doplní současnou bateriovou elektromobilitu. Čerpací stanice však v dnešní době už nejsou jen o palivech. Vůbec nejrychleji rostoucím segmentem je pro nás občerstvení, jehož objem prodeje vzrostl za posledních deset let o více než 300 %. Letos v únoru jsme otevřeli v Karlíně náš první obchod Stop Cafe mimo čerpací stanice. Do konce léta otevřeme druhou prodejnu v Praze, a to v Kaprově ulici.

Alfa Romeo Sauber C-37 Ferrari Podvozek monoblok z uhlíkového vlákna Pohonná soustava motor Ferrari 062 EVO 1,6L, karbonová převodovka „quick-shift“ Volant Sauber Motorsport Pneumatiky Pirelli Délka/šířka 5143/2000 mm Hmotnost (bez paliva, včetně pilota) 733 kg Maximální rychlost během závodu 378 km/h Zrychlení z 0 na 100 2,6 vteřiny Zrychlení z 0 na 200 4,8 vteřiny Rychlost zastávky v boxech 2 až 2,5 vteřiny

Kde formuli uvidíte?

12.8. – 18. 8. Plzeň (Nepomucká 791)

19. 8 – 25. 8 Bochov (Pražská 412, Bochov)

26. 8. – 29. 8. Praha (Auta na náplavce)

29. 8. – 2. 9. Praha (Argentinská)

3. 9. – 9. 9. Litvínov (silnice č. 27, Záluží)

10. 9. – 16. 9. Hradec Králové (Koutníkova 605)

17. 9. – 23. 9. Brno (Bystrcká 1276/36b)

24. 9. – 1. 10. Ostrava (Místecká 3173)

Víte, že…

… skupina Orlen pokračuje v podpoře litvínovského hokejového klubu? Spolupráce běží již od jeho založení v roce 1945. „Je pro nás naprosto přirozené pomáhat ve výchově budoucích šampionů, mistrů světa či olympijských medailistů,“ říká Tomasz Wiatrak s tím, že právě proto jsou aktivní v podpoře motorsportu – Martin Prokop už ve společných barvách Orlenu a Benziny startoval na dvou ročnících dakarské rallye i v prestižním seriálu WRC. Mimochodem v jejich barvách jezdí i cyklista Ondřej Cink.