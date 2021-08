Hmotnost monopostů F1: Formule výrazně přibraly, jak to ale bude dál?

Mistrovství světa F1 se jezdí od roku 1950. Počínaje sezonou 1961 byla zavedena minimální hmotnost. Za padesát let proběhlo pětadvacet změn tohoto pravidla.

Šampion je nespokojený

Za současnou „nadváhou“ F1 stojí změny technických předpisů. V roce 2013 dostaly stopku osmiválcové motory o objemu 2,4 litru a zelená se počínaje ročníkem 2014 rozsvítila pro hybridní pohonný systém s turbodmychadlem, což zvýšilo hmotnost o 49 kilogramů. Později (2018) k nim přibyl i bezpečnostní prvek nad hlavami pilotů Halo (svatozář), teď se připravují další inovace. Vozy jsou tím pádem i robustnější.

„Nerozumím tomu, proč neustále zvyšujeme hmotnost. Lehčí auta byla svižnější, zdaleka ne tak velká, samotné závodění a manévrování s nimi bylo lehčí,“ citoval britský Autosport.com Lewise Hamiltona. Sedminásobný mistr světa je známý jako člověk hodně dbající na ekologii. Veřejnost nabádá k udržitelnému rozvoji a složitě nese, že těžší vozy vyžadují větší spotřebu energie. „Úplně tomu nerozumím. Když samotná F1 mluví o udržitelnosti, proč jdeme tímto směrem? Těžší auta potřebují silnější brzdy, následně i víc paliva,“ vypočítává své argumenty britský pilot.

Svět motorů 31/2021

Hybridy přinášejí kilogramy

Nejlehčí bývaly závodní vozy formule 1 v letech 1961 až 1965, kdy se po užívaly motory o objemu 1500 cm3 a auta vážila 450 kilogramů. Pak hmotnost postupně rostla až na 585 kg v sezoně 1981 a od té doby začala zase klesat až do konce sezony 1989, kdy měly monoposty pouhých 500 kilogramů. Mimochodem na konci tohoto roku byly zakázány turbomotory, což F1 vydrželo až do konce šampionátu 2013.

Zásadní reforma přišla v sezoně 1995, kdy se do minimální hmotnosti začal započítávat také jezdec. Pokud nahlédneme do tabulky, zjistíme, že z roku na rok vzrostl údaj o minimální hmotnosti z 515 na 595 kilogramů. K dalšímu razantnímu zvýšení došlo na začátku sezony 2014, kdy vstoupily v platnost současné šestiválcové pohonné jednotky o objemu 1600 cm3 doplněné o hybridní systémy. Hmotnost se tak skokově zvýšila z 642 na 691 kg. Ovšem nyní mají auta 749 kilogramů.

„Problémem jsou přibývající elektronické systémy. S ním spojené kabeláže a řídicí jednotky. Jak přibývá technologií, zvyšuje se i hmotnost vozu,“ říká Josef Král. Úspěšný český automobilový jezdec komentuje dění ve světě formule 1 pro televizní stanice Sport 1, Sport 2 a také pro youtuberský kanál Eisking. „Hodně na váze přidaly rovněž hybridní pohony a veškerá technika s nimi spojená. Konstruktéři se samozřejmě snaží snižovat hmotnost, ale nesmí to být na úkor tuhosti materiálů, protože pak by se začal závodní vůz lidově řečeno kroutit,“ vysvětluje Král.

Pokud porovnáme monoposty ze začátku tisíciletí a letos, poznáme, že jsou nejenom subtilnější, ale také kratší. Nedalo by se váhově ušetřit tím, že by se vyráběla auta s kratším rozvorem? „Tohle není v žádném případě cesta. U krátkého auta by nefungovala aerodynamika. Čím delší vůz, tím více přítlaku generuje. Pochopili to konečně také u Red Bullu, a proto jim auto funguje tak dobře,“ tvrdí Král.

Vývoj minimální hmotnosti v F1 Období Hmotnost [kg] 1961-1965 450 1966-1969 500 1970-1971 530 1972 550 1973-1980 575 1981 585 1982 580 1983-1986 540 1987-1989 500 1990-1993 505 1994 515 1995 595 1996-1997 600 1998-2009 605 2010 620 2011-2012 640 2013 642 2014 691 2015-2016 702 2017 728 2018 733 2019 743 2020 746 2021 749 2022 790

Bulimie a useknutá noha

S hmotností monopostu F1 samozřejmě také úzce souvisí váha samotného pilota. V tomto směru měli, mají a budou mít problémy vyšší piloti, jako byli v minulosti Australan Mark Webber (186 centimetrů), Thajec Alexander Albon (186), Švéd Marcus Ericsson (184) nebo Němec Nico Hülkenberg (184 cm). „Copak můžu za to, že jsem tolik vyrostl? Přece si při své výšce neuseknu nohu,“ prohlásil svého času Ericsson. Brit Justin Wilson, který zahynul před šesti lety v severoamerickém formulovém seriálu Indycar, měřil dokonce 193 centimetrů. Jeho smrt byla tehdy impulzem k zavedení ochranného oblouku kolem pilotovy hlavy.

Účastník 306 závodů F1 a mistr světa z roku 2009 Jenson Button měří 182 centimetrů a váží 72 kilogramů. „Udržuji se pořád v kondici. Mám v těle šest procent tuku a celý rok dodržuji jasně stanovené dávky jídla s vysokým obsahem proteinů. Je hezké, že někdo chce, abych zhubl. Jsou ovšem závodníci, kteří s váhou jít níž prostě nemohou. Vždyť by z nich zbyla jen kostra bez svalů,“ připomíná Brit. Další bývalý pilot F1 David Coulthard (246 závodů v F1) po skončení kariéry přiznal, že svého času trpěl jako aktivní jezdec bulimií.

Během dodržování přísných diet se někteří závodníci několikrát nechali také slyšet, že kvůli své práci hladověli. Kromě toho si před závody stěžovali na dehydrataci. Podobný životní styl způsoboval, že byli piloti F1 často unaveni a měli malé množství energie. V opačné situaci se ocitl před letošní sezonou Španěl Carlos Sainz (Ferrari), který dostal ze stáje nařízení přibrat na váze. Nový jídelníček, obsahující pestřejší škálu potravin, mu podle jeho slov změnil život k lepšímu. Nemusí se omezovat a dopřeje si větší množství jídla.

„Pokud pilot vzdoruje v zatáčce přetížení 5G a více, musí mít svaly a odolnost. Nemůže z něj být kostra. Hubnutí má své limity. Menší piloti však budou mít vždycky výhodu, protože budou lehčí. Jejich závodní inženýr může lépe pracovat s váhou a jejím rozložením v autě. Každé kilo se hodí, zejména na startu. Deset kilogramů hmotnosti představuje kolem jedné desetiny sekundy. A to je při dnešní vyrovnanosti zejména ve středu pole strašně moc,“ tvrdí Král.

Hmotnost a výška pilotů Jezdec Tým Hmotnost [kg] Výška [m] Giovinazzi Alfa Romeo 75 1,85 Hamilton Mercedes 73 1,74 Latiffi Williams 73 1,85 Verstappen Red Bull 72 1,81 Gasly Alpha Tauri 70 1,77 Räikkönen Alfa Romeo 70 1,75 Russell Williams 70 1,85 Stroll Aston Martin 70 1,82 Bottas Mercedes 69 1,73 Leclerc Ferrari 69 1,80 Alonso Alpine 68 1,71 Mazepin Haas 68 1,76 Norris McLaren 68 1,70 Ocon Alpine 66 1,86 Ricciardo McLaren 66 1,80 Sainz Ferrari 64 1,78 Perez Red Bull 63 1,73 Vettel Aston Martin 62 1,75 Schumacher Haas 60 1,70 Cunoda Alpha Tauri 54 1,59

Redukční dieta v nedohlednu

Dočkáme se tedy odtučňovací kúry vozů formule 1? Podle Josefa Krále to v dohledné době nehrozí. „Zatím to vypadá, že s novými technickými pravidly, která mají platit od příštího roku, hmotnost automobilů stále poroste,“ myslí si.

Spalovací motor váží, jak uvádí ve svých materiálech tým Mercedes F1, aktuálně 145 kilogramů. Jsou k němu ovšem připojeny turbodmychadlo, motorgenerátor rekuperace kinetické energie (MGU-K), motorgenerátor rekuperace tepelné energie (MGU-H), úložiště energie (baterie) a řídicí jednotka. Tenhle komplet má kolem 250 kilogramů. Jedná se ovšem o odhady, protože týmy si své know-how pečlivě střeží.

„Z mého pohledu by bylo řešením odebrat motorgenerátor rekuperace tepelné energie MGU-H. Tím by se vozům váhově ulevilo a celý systém pohonné jednotky zjednodušil. Pokud k tomu nedojde, bude záležet na vývoji jednotlivých komponentů, ze kterých je vůz složen – například lehčích baterií,“ říká Král a dodává: „Zatím si budou s takovým vozem v ulicích Monte Carla připadat, jako když řídí tramvaj.“

Pravidla F1 o hmotnosti

Vůz musí po celou dobu závodního víkendu vážit minimálně 749 kilogramů. Týmy mohou ve vozech používat závaží. Během závodu nesmí být kromě stlačeného plynu (pneumatiky) nic doplňováno. Jestliže je třeba vyměnit určité díly, musí vážit stejně jako předchozí. Vůz je vážený vždy s pneumatikami do sucha.

Jezdec musí v průběhu tréninků vždy zastavit u technických komisařů a nechat se s vozem zvážit. Kdo nezastaví, dostane napomenutí. Pokud pochybení rychle napraví a FIA (Mezinárodní automobilová federace) uzná, že automobil dovezl v nezměněném stavu, je vše v pořádku. Jestliže pilot pochybení nenapraví a monopost na vážení nepřiveze vůbec, nebo na něm bude tým před vážením pracovat, bude potrestán startem z boxové uličky.