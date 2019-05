Top Gear láká na nadcházející sérii prvním trailerem. Opět nabídne nové moderátory

Pořad Top Gear britské stanice BBC možná už nevzbuzuje tolik pozornosti jako kdysi, když jej moderovalo slavné trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, přesto stále pokračuje. Nadcházející 27. sérii však čekají opět změny, po odchodu Clarksona a spol. se už potřetí mění moderátorské obsazení. Na nové moderátory láká i první upoutávka na nadcházející sérii Top Gearu.

Nadcházející 27. série Top Gearu se začne vysílat někdy během léta, přičemž zveřejněný trailer poprvé naznačuje, na co se můžeme těšit. Trio moderátorů bude testovat ideální rodinné vozidlo, jehož základem bude pohřební vůz. Chybět nebude ani test McLarenu 600LT nebo Ferrari 488 Pista. Těšit se opět můžeme i na jízdy po světě se starými vozidly, kterými Top Gear proslul už v dobách Clarksona a spol.

“Just another day at the office...” Your first look at brand new #TopGear with Freddie Flintoff, Paddy McGuinness and Chris Harris @flintoff11 @PaddyMcGuinness @harrismonkey pic.twitter.com/ViqPhll5YT — Top Gear (@BBC_TopGear) 26. května 2019

Novou sérii bude moderovat trojice osobností, když ze stávajícího obsazení zůstává jen slavný novinář Chris Harris. Nově ho doplní britský komik Paddy McGuinness a bývalý hráč kriketu Freddie Flintoff, který dnes též působí jako moderátor. V českém prostředí moc známí nejsou, v britském ale ano.

Jak ale zveřejněný trailer dokazuje, v sérii se ukáže i Sabine Schmitzová, která se sporadicky objevovala i v předchozích sériích. Podobným způsobem by ji prý měl občas doplňovat i Rory Reid, který patřil mezi stálé moderátory v minulých sériích. Účinkovat má hlavně v příbuzné show Extra Gear, která odhaluje zákulisí natáčení pořadu a další detaily.

Po odchodu Clarksona, Hammonda a Maye po 22. sérii z důvodu roztržky mezi Clarksonem a jedním z producentů se moderátorské obsazení Top Gearu mění už potřetí. Rozhlasový moderátor Chris Evans vydržel jen jedinou sérii, tu 23., po obecné kritice skončil. Následně se na hlavní pozici přesunul Matt LeBlanc, který Evanse už doplňoval dříve, stejně jako jeho parťáci Chris Harris a Rory Reid. Loni ale LeBlanc, známý jako Joey ze seriálu Přátelé, oznámil svůj konec v pořadu, který vysvětlil rodinnými důvody. Tvůrci tak moderátorské obsazení měnili radikálně znovu.

Už se přitom zdálo, že trio Harris, Reid a LeBlanc našlo svoji tvář a pořad začal opět zvyšovat svoji kvalitu. Nechme se tak překvapit, co s Top Gearem udělá další změna v obsazení. A docela by nás zajímalo, co na to říkají Clarkson, Hammond a May, kteří připravují další sérii svého pořadu The Grand Tour internetové služby Amazon Prime.