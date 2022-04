Toto jsou základní náležitosti populárních závodů dragsterů

Závody v rovném sprintu zvané „drag racing“ jsou divácky vyhledávanou disciplínou. Zejména v USA je početné publikum, což zvyšuje prestiž soutěže dost výrazně ovlivňující dění v celém motoristickém sportu. Poměřování drsných dragsterů začalo na opuštěných přistávacích dráhách druhé světové války, současně se začala využívat vyschlá kalifornská jezera. Rozmach zájmu mezi piloty i přihlížejícími způsobila velmi snadná dostupnost klání, kam stačilo dojet rychlým autem, udržet ho v přímce až do cíle.

Snadná účast v amatérských závodech časem dostala regulérnější podobu prostřednictvím vzniku asociace National Hot Rodding Association (NHRA). Založil ji Willy Sparks, od roku 1951 fungují předpisy zaručující bezpečnější prostředí pro jezdce i diváky. Dávno pryč je právo silnějšího, kdy se startovní pole formovalo přirozeně a rozhodčí rozhodovali pocitově.

NHRA je dnes největší automobilová závodní organizace na planetě, kromě budování prestiže motoristického sporu přináší kompletního průvodce organizace závodů dragsterů. Několik definovaných náležitostí by mělo zaručit zábavu, zážitky, úroveň a bezpečnost po celém světě. Stíhání časomíry bez jediné zatáčky se postupně rozšířilo do dalších kontinentů, ale základní principy by měly všude odpovídat principům americké asociace.

Všichni registrovaní piloti a jejich stroje musí splňovat určité požadavky, aby se minimalizovaly proměnné faktory ohrožující či dehonestující zdánlivě nudné závody. Mezi základní požadavky NHRA patří platný řidičský průkaz, zaplacené poplatky za registraci a pojištění, funkční bezpečnostní pásy, pneumatiky s dobrým dezénem, správně zajištěná baterie, přepadová nádrž chladiče, bezpečnostní spínač a kombinéza složená z dlouhých kalhot, vrchního dílu a bot s úzkou špičkou.

Pravidla a předpisy se mohou v různých regionech lišit, základní parametry oficiální události budou stejná. Požadavky odráží také kategorii auta, téměř sériový dragster nebude regulován tolik jako speciál dosahující čtvrt míle za šest sekund.

Každého přihlášeného soutěžícího čeká po příjezdu na závodiště několik jasně daných momentů. NHRA dodržuje sedm náležitosti. První je zaplacení vstupního poplatku, protože před startem musí všichni jezdci odevzdat požadovanou vstupní částku. Následuje vyzvednutí technické karty, kam je třeba vyplnit formulář s uvedením specifikací závoďáku. Uvedená fakta poté ověřují osobně pracovníci povinné kontrolní zóny. Další z rutinních kroků je registrace řidiče, při které je dán souhlas se sdílením informací uvedených v řidičském průkazu. Po úřednickém kolečku konečně nastane rozřazení do příslušné kategorie a vozy se řadí do skupin. Nedočkavá kolona se konečně dostane ke startu signalizovaného světelným zařízením. Po vyvrcholení ve formě co nejrychlejšího průjezdu měřené rovinky se dragstery potkávají u budky časoměřičů kvůli přebírání oficiálních výsledků. Výstupy z časomíry ukazují reakční dobu, prvních pá metrů, řazení rychlostních stupňů, čas na čtvrt míli a maximální rychlost.

Postup prochází jednotlivci všech charakterů, je na nich, jakým způsobem se budou chovat k pořadatelům, rozhodčím a konkurentům. Nesprávná etiketa negativně působí na zbytek soudržné komunity, v krajním případě může jít o zdraví.

Je třeba dbát pokynů, doporučuje se kontrolovat rozřazení do správné skupiny závodních aut, v případě nejasností neexistuje předjíždění či změna pořadí před startem dle vlastního uvážení. Oblíbené zahřívání gum je povoleno pouze po pokynu od organizátorů. Burnouty baví davy na tribunách, ale ne pořadatele – ti mají pochopení pro hladké slicky, pálení ostatních gum nebývá umožněno.