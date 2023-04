Toyota je zas o krok blíž vodíkovým náklaďákům. Pohon povolila Kalifornie

O uplatnění vodíku při pohonu automobilů hovoří v poslední době hned několik významných společností, zřejmě největším propagátorem vodíkové budoucnosti je však dlouhodobě Toyota. Japonská automobilka už nabízí druhou generaci modelu Mirai, který pracuje s vodíkovými palivovými články, souběžně však pracuje i na technologii použití vodíku jako paliva v běžných spalovacích motorech.

V současnosti však vodíkové vozy stále naráží na problém s infrastrukturou, která roste velmi pomalu a v mnoha místech světa je zoufale řídká. Ceny jsou navíc stále poměrně vysoké – a to jak za samotné pořízení vozu, tak i za jeho provoz. Mnozí kritici vodíku pak otevřeně říkají, že v osobní dopravě pro něj není místo.

Uplatnění by však mohl najít v leteckém průmyslu a u užitkových vozů. Vedle stavebních strojů se nabízí především nákladní vozy určené k dálkové přepravě, u kterých baterie omezují nosnost, a jejich dlouhé nabíjení prodlužuje čas potřebný k doručení zásilky. To vše by vodík řešil.

Americké zastoupení značky Toyota se nedávno pochlubilo, že pro své pohonné ústrojí s palivovými vodíkovými články, určené do těžkých tahačů, získalo od kalifornského úřadu CARB (California Air Resources Board) bezemisní certifikát ZEP (Zero Emission Powertrain). Jinak řečeno – smí se prodávat ve státě Kalifornie.

Pohonné ústrojí se skládá z nádrží na vodík, baterií, elektromotorů, převodovky a samotných palivových článků. Cílem společnosti by mělo být nabídnout toto plně funkční pohonné ústrojí zavedeným společnostem, které by ho mohly následně integrovat do tahačů jako alternativu k zavedeným vznětovým motorizacím.

Toyota by nyní měla plánovat uvedení celé sady pohonného ústrojí na trhy, přičemž výroba techniky by měla odstartovat v továrně ve státě Kentucky v průběhu tohoto roku. Zájem o vodíkové pohonné ústrojí by pak mezi americkými výrobci mohlo podpořit několik dotačních programů.

Toyota přitom na vývoji vodíkového pohonu pro tahače pracuje již pěknou řádku let. Ostatně mnozí si možná ještě vzpomenou na projekt Portal, kdy společnost představila prototyp tahače s vodíkovými palivovými články, který prošel testováním v přístavu Los Angeles. Později se k projektu přidal i výrobce tahačů Kenworth, který poskytl 10 vozů pro další vývoj prototypu a jeho testování při náročnější práci u významných odběratelů.