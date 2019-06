Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D – Stále má své kouzlo

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Víko zavazadelníku se nadále otevírá do strany, bohužel pro nás na tu méně vhodnou. Když zrovna zaparkujete podélně a chcete náklad vyndávat na chodník, musíte dveře chtě nechtě obcházet. Těší nás, že součástí zůstalo i samostatně otevíratelné zadní okénko, kterým naložíte většinu drobných nezbytností. Do pětidveřové verze se vejde 621 litrů zavazadel, sklopením druhé a třetí řady vznikne 974 litrů, případně 1833 litrů až po střechu. Objem se vzpřímenou třetí řadou sedaček je spíše symbolický – 104 litrů.

Drobně se upravovala také kabina, která však i po modernizace působí oldschoolově. Nemohou za to jen použité materiály, tedy často bytelné tvrdé plasty, ale třeba i zpracování středového panelu s nespočtem fyzických tlačítek. Je to sice takové „devadesátkové“, ale v době, kdy se všichni výrobci snaží veškeré funkce nacpat do multimediálního systému, vlastně sympatické. Ani tady infotainment nechybí, obrazovka má osm palců a ve dvou nejvyšších výbavách je vybavena navigačním systémem a čtrnácti JBL reproduktory. Multimédia fungují relativně svižně, grafika už ale působí poněkud zastarale a obrazovka na dotyk nereaguje vždy napoprvé.

Motor, jízdní vlastnosti

Čtyři, nebo nic

S poslední modernizací se bohužel nic nezměnilo na hodně chabé nabídce pohonných jednotek, která čítá jediný motor. Už i třílitr byste v ceníku vyhlíželi marně, zákazníci se musí spokojit s 2,8litrovým vznětovým agregátem o výkonu 130 kW při 3400 otáčkách a 450 newtonmetry točivého momentu v pásmu od 1600 do 2400 otáček. Na zpřísňující se emisní normy reaguje přeplňovaný čtyřválec dvojitou recirkulací výfukových plynů a vstřikováním močoviny. Spíš z nostalgie připomeňme, že to stejné auto pořídíte jinde ve světa s 5,7litrovým osmiválcem. Ach jo.

Motor se páruje se šestistupňovou manuální převodovkou, případně planetovým automatem o stejném počtu stupňů. To byl také náš případ. Síla putuje na všechna čtyři kola prostřednictvím stálé čtyřkolky. Standardem je rovněž uzávěrka mezinápravového diferenciálu a ve vyšších výbavách zadní diferenciál Torsen s omezenou svorností. Zachována zůstává koncepce ocelového žebřinového rámu i slušné terénní parametry – „lanďák“ zvládne brodění v 700 milimetrech, boční náklon a stoupavost až 42 stupňů. Přední nájezdový úhel má hodnotu 31°, přechodový 22° a konečně zadní 25°.

Čtyřválec se za studena vyznačuje hrubším chodem, který se postupně promění v takové to typické naftové brumlání pod vousy. Také při výraznější akceleraci umí být motor pořádně hlučný, což naštěstí kompenzuje dostatečná izolace, takže vás v interiéru ve většině případů neruší. Při klidné jízdě se motor pohybuje okolo 1200 otáček, a pokud nebudete plyn sešlapávat až k podlaze, ani při akceleraci se nepřehoupnete přes dva tisíce. Samočinné ústrojí má dost dlouhé převody, tudíž při ustálené dálniční stotřicítce točí motor nějakých 1900 otáček.

Spolupráce pohonného ústrojí s automatem si zaslouží pochvalu. Řadí plynule a problém mu nedělá ani popojíždění v městských kolonách. Jen reakce na sešlápnutí plynového pedálu nejsou zrovna bezprostřední, na prodlevě by se určitě ještě dalo zapracovat.

Už o tom byla řeč minule. Auto s pohotovostní hmotnosti téměř 2,3 tuny by zkrátka větší motor potřebovalo jako sůl. Těch 130 kW je prostě málo, což pocítíte hlavně na dálnicích a při potřebě předjíždět. Že to není na nějaké vášnivé průjezdy zatáčkami, pocítíte v prvních esíčkách. Auto hmotnost vymazat nedokáže, karoserie se značně naklání a do zatáčení se příliš nehrne, takže o to více musíte pracovat s volantem. To je znát nejen při jízdě, ale třeba i v našich podzemních redakčních garážích, kde místa kolem vozu není na rozdávání.

V ustáleném tempu vás naopak překvapí, jak je Land Cruiser tichým a poklidným společníkem. Ani při dálničním tempu není výrazný aerodynamický svist, což by vzhledem k celkové stavbě karoserie bylo pochopitelné. O dobře odhlučněném motoru už řeč byla a to samé platí pro podvozek s minimálním valivým hlukem od kol. Podvozek se vzduchovým odpružením je vzhledem k naladění spíše houpavý, ale ne rozevlátý. Většinu nerovností tuzemských cest překoná bez ztráty kytičky.

To pravé ořechové ale přichází až se sjezdem mimo zpevněné komunikace. Čím náročnější terén se objevuje před vámi, tím víc vás schopnosti auta začínají oslňovat. K dispozici je celá plejáda jízdních režimů, případně můžete navolit tzv. Crawl Control, který japonská značka popisuje jako automatický systém pro jízdu terénem. Vlastně je to funkce, kterou navolíte a už se o nic nemusíte starat. Jen s otevřenými ústy sledujete, jak se auto prokousává náročným terénem. Právě do těchto schopností se nakonec zamilujete natolik, že vozu dokážete odpustit i absenci plnotučného motoru.

Vzhledem k tomu, s jakou hmotností musí motor pracovat, bereme spotřebu okolo deseti litrů za přijatelnou. Mohlo by to být i víc, například na dálnicích či při popojíždění v městských kolonách, tam si Land Cruiser klidně řekne o 18 litrů. Naopak s klidnou nohou na okreskách není problém se podívat pod dvoucifernou hodnotu a jezdit za nějakých devět litrů.