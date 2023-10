Toyota poodhalila dva elektrické koncepty, sporťák a crossover

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco se zabýváme spekulacemi na téma možného návratu Toyoty MR2, japonská automobilka nelení a láká na to, co ukáže její stánek na Japonském salonu mobility, startujícím koncem tohoto měsíce. Je to koncept sporťáku nazvaný FT-Se a koncept crossoveru s podobným názvem FT-3e. Oba mají jezdit na elektřinu.

Začneme-li oranžovým sporťákem FT-Se, některé z jeho ostře řezaných rysů připomenou linky modelu Supra a za zmínku stojí také logo GR na zadním spoileru. Toyota ho označuje „jednou z možností pro sportovní auta v uhlíkově neutrální éře“ a poznamenává, že při vývoji došly užitku zkušenosti divize Gazoo Racing ze závodění.

Video se připravuje ...

Náhled do interiéru skrz levé boční okno ukazuje přístrojový štít těsně pod oknem a dva vertikálně orientované displeje velikosti smartphonu po stranách volantu, který je tvarovaný tak, aby ho člověk držel jen po stranách – v pozici „tři čtvrtě na tři“. Zdali menší displeje mají nahrazovat páčky pod volantem nebo centrální displej, automobilka zatím nezveřejnila a z obrázku to zcela jasné není.

Šedý crossover FT-3e zvenčí zaujme svítící linkou napříč zádí a také svítícími elementy na dolních koncích dveří. Ty mohou zobrazit stav nabití baterie, teplotu v interiéru nebo třeba kvalitu vzduchu v kabině. Design, z nějž automobilka ukázala jen levý zadní roh a levý bok, je prost kulatých tvarů; Toyota uvádí, že linky vozu vznikly „tak jednoduše, jak jen to šlo“.

Oba vozy mají mít společné „praktické funkce pro procházení informací o okolí bez stresu“, ať to znamená, co chce. Mají také být víc než fyzické nástroje k přepravě; u sporťáku je něco takového dáno z jeho podstaty, ovšem jak toho Toyota dosáhne u crossoveru, se musíme nechat překvapit. Odhalení na sebe nenechá dlouho čekat.