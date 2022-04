Toyota prý urychluje vývoj osmistupňového automatu pro GR Yaris

Toyota GR Yaris je v současnosti dostupná výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou, která jistě potěší každého příznivce klasického požitku z řízení. Jak už ale v minulosti ukázal například Hyundai i30 N, automatická převodovka může odhalit ještě větší potenciál vozu. A dočkat by se jí měl i GR Yaris.

Podle dostupných informací je osmistupňová automatická převodovka pro GR Yaris v současnosti testována během Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. Testovacím jezdcem by přitom měl být i viceprezidenta automobilky Shigeru Haykawa, který už prý přispěl k ladění převodovky upozorněním na jisté nedostatky.

Video se připravuje ...

Podle informací z japonského webu CarWatch má totiž Haykawa k testovanému vozu odlišný přístup, než například profesionální závodní jezdci, kteří se ladění také účastní. Již po prvním kole na šotolině tak měl Haykawa upozornit například na problémy po podřazování z třetího na druhý rychlostní stupeň, po kterém vůz nebyl schopen nabídnout dostatečně ostrou akceleraci.

Každá z připomínek testovacích jezdců je přitom zohledněna a v následujícím závodě vůz pracuje s upravenou logikou řazení. Testování se přitom nezaměřuje jen na chování vozu, ale také na chování převodovky v odlišných teplotách. Skutečný křest ohněm tak novou automatickou převodovku nejspíš čeká až v letních měsících.

Dodejme, že nová osmistupňová převodovka by měla být měničová a kromě pádel pod volantem by měla nabídnout i možnost změny převodů voličem převodovky. Schéma řazení v testovacím prototypu by přitom mělo zařadit vyšší rychlost po přitažení páky k řidiči a podřadit po zatlačení páky od řidiče. Tedy naopak, než v klasických vozech Toyota s automatickou převodovkou.

Navzdory snaze automobilky urychlit vývoj ovšem prozatím nevíme, kdy se nové Toyoty GR Yaris s automatickou převodovkou dočkáme. Testování by se však mělo protáhnout až do léta, kdy chce automobilka ověřit chlazení převodovky při závodech ve vyšších teplotách.