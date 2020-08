Toyota znovu rozvířila spekulace o hypersportu. Registrovala si dva nové patenty

Akio Toyoda, prezident automobilky Toyota je nejen úspěšným manažerem a obchodníkem, ale také velkým fanouškem sportovních aut. Právě on se ve velkém zasadil o to, aby v rámci kooperace s BMW vznikla nová generace Toyoty Supra. A jak se zdá, ani to by nemusel být vrchol mezi sportovními vozy tohoto výrobce.

Před dvěma lety na tokijském autosalonu představila Toyota koncept GR Super Sport, což je vlastně vize hypersportu, jenž by po přeformování hlavní kategorie vytrvalostních závodů FIA WEC mohl být jedním z účastníků. A do toho všeho se hovoří o silniční verzi pro pár šťastných a movitých zájemců, kterou Toyota potřebuje pro splnění homologačních procesů.

Na serveru GR86.org se nyní objevila informace z amerického patentového úřadu, kde si Toyota nechala zaregistrovat dva své patenty týkající se právě hypersportu. Jeden souvisí s upevněním otvíracího víka, druhý s bočními prahy. Byť Toyota zatím nic oficiálně nepotvrdila, fanouškům značky je více než jasné, že pokud tento patent nějakému autu náleží, pak je to právě připravovaný hypersport vycházející ze zmiňovaného konceptu.

Jak nám ale ukázalo několik případů v minulosti, samotná registrace patentů ještě nutně neznamená, že se auto opravdu dočkáme. Pokud ano, máme podle insiderů očekávat vůz s hybridní pohonnou jednotkou a systémovým výkonem okolo tisícovky koní. Inu, nechme se překvapit!