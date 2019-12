Toyota GR Supra – Řeči stranou, je prostě boží

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Na novou Supru jsem se těšil již od chvíle, kdy se před lety objevily první informace o jejím společném vývoji s BMW Z4. A zatímco skalní fanoušci JDM Supry nad tímto spojením prskali a ohrnovali nos, mně to bylo upřímně jedno. Éra šílenství kolem čtvrté generace Toyoty Supra (A80), ke kterému ve velkém přispěl až film Rychle a zběsile z roku 2001, mě totiž minula a Supra pro mě byla jen jedním z mnoha působivých japonských strojů z devadesátých let.

Až později, když Toyota finálně odhalila pátou generaci Supry, jsem se o čtvrtou začal zajímat o něco více. O jejím fantastickém motoru 2JZ, který s lehkostí zvládá výrazné navyšování výkonu, jsem samozřejmě něco málo věděl. Ovšem kdo z nás se více zajímal o charakteristiku a naladění standardní Supry? Ruku na srdce.

Kdo to však udělal, tomu muselo být brzy jasné, že stará Supra nebyla klasickým sportovním vozem. Šlo spíše o GTčko, které v kombinaci s dvakrát přeplňovaným řadovým šestiválcem 2JZ-GTE nabízelo obrovský potenciál k dalším úpravám. Pokud jste tedy měli technické znalosti, tučné konto a dobré známé, dala se ze Supry udělat silniční raketa s výkonem přes 1.000 koňských sil.

Nová Supra už je ale hotové auto, který vás má svými výkony již v sériovém stavu posadit na zadek a dokázat vám, že i v dnešním pohodlném světě velkých, hybridních a ekologických aut jde pořád postavit stroj, který vás nebude bavit jen řídit. On vás bude bavit od prvního pohledu.

Jenže ani Toyota, která patří k největším hráčům ve světě automobilového průmyslu, si nemůže postavit hlavu a jít proti proudu. Investice na vlastní vývoj Supry, která vždycky bude specialitou pro okrajovou skupinku nadšenců, by byly enormní a nikdy by se značce nevrátily. Jinak řečeno – nová Supra by pod vlastním vývojem pravděpodobně nikdy nedostala zelenou. Pokud se ale chcete o vývoji nové Supry dozvědět víc, rozhodně si přečtěte první dojmy od Jirky Baborského, kterému dělal společnost Tetsuja Tada - šéfkonstruktér nové Supry. Od koho jiného byste se chtěli k nové Supře dozvědět něco víc?

Divadlo na druhý pohled

Dost už ale o minulosti. Pojďme se konečně věnovat nové Supře, jejíž design se také nevyhnul značně rozporuplným reakcím. A vlastně ani já jsem po spatření prvních fotografií nepřekypoval nadšením. Jenže to se s prvním osobním setkáním rychle změnilo.

Supra totiž působí jako správný sporťák – je výrazná, okázalá a nelze ji ignorovat. Ostatně ještě nikdy se mi nestalo, aby si kterékoliv z testovacích aut lidé tak často nadšeně prohlíželi, fotili a chodili se na něj vyptávat. A s nadšením se setkala dokonce i u policistů, kteří si mě s ní vyhlédli u obchodního centra. Fráze „žádná silniční kontrola, tohle je prostě krádež. Odevzdejte klíčky,“ mě bude bavit ještě hodně dlouho.

Její sportovní charakter je dobře patrný již při čelním pohledu, kdy vyniká černý spliter, dvojice bublin nad kabinou a nárazník s výraznými otvory pro přívod vzduchu k motoru. Světla možná působí poněkud zvláštně, nicméně jejich světelný podpis je elegantní a Supře jednoduše sluší. Navíc jsou skutečně výkonná a nechybí jim ani LED Matrix technologie, která funguje skutečně velice dobře.

Z bočního pohledu pak vyniká dlouhá kapota, černé nástavce prahů, úzké prosklení malé kabiny a krátká záď. Pohled na zadek Supry je pak vyloženě návykový. Od výrazného ducktailu s logem automobilky, přes světla protažená do zářezů v karoserii až po černý difuzor se dvěma poctivými koncovkami výfuku a uprostřed umístěnou mlhovkou. Tady zkrátka nelze mít žádné výtky.

Na zbytku karoserie se však objevuje poměrně dost falešných přívodů vzduchu, které jsou zaslepené a nikam nevedou. Kritici nové Supry se z nich mohou zbláznit, automobilka je obhajuje slovy o tuningu a přípravě další úpravy vozu. Osobně mi to ale přijde jen jako další střípek do image vozu, díky němuž Supra vytváří naprosto jedinečné divadlo na kolech. A to nemyslím nijak špatně. Supra zkrátka dělá líbivou show ještě předtím, než ji nastartujete. A tak by to přeci u pořádných sporťáků mělo být, ne?

Převzato z Mnichova

Po usednutí za volant na člověka dýchne atmosféra BMW, jenže tomu se zkrátka nelze moc divit. Použití společné platformy, motoru a převodovky vyžadovalo i použití společné elektroniky, včetně systému iDrive. A vzhledem k integraci jednotlivých funkcí nakonec automobilka musela použít i stejné voliče, ovladače, displeje, atd. Zkrátka bylo toho dost. Jenže opravdu je to takový problém?

Co si budeme nalhávat, Toyota není Lexus a její materiály nikdy nepatřily ke špičce. A dokonce i famózní LC 500 mě kdysi svým infotainmentem dokázalo vyvést z opojení atmosférickým osmiválcem. Přehledné, rychlé a líbivé prostředí iDrive, v kombinaci s dobře fungujícími, elegantními a hodnotně působícími voliči a ovladači – tomu zkrátka ve výsledku nelze nic vytknout. Ano, Supra má i stejné kliky, pedály, ovládání na volantu, panel klimatizace a páčky za volantem jako BMW, ale dokud to funguje, pak na to zkrátka nelze nadávat. Jen je potřeba se nad tím v mysli povznést. Stejně jako nad absencí podpory Android Auto, která celkem zamrzela.

Pokud si totiž odmyslíme tyhle drobnosti, pak je interiér Supry místem, kde budete chtít strávit spoustu času. Navzdory skromným rozměrům nepůsobí stísněně, ale spíš útulně. Sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou nabízejí skvělé boční vedení, které si navíc můžete upravit podle potřeby. Za volantem se navíc sedí nízko a s nataženýma nohama – zkrátka ideální konfigurace pro maximální komunikaci s autem i zdolávání dlouhých tras.

Kůží obšívaný volant s pádly řazení by měl být z dílny Toyoty, tedy s výjimkou tlačítek na jeho ramenou. V kapličce přístrojů je ukryt digitální přístrojový štít, jehož systém vychází opět z balíčku technologií BMW. Toyota však Supře nadělila vlastní grafické rozhraní, které se nedá měnit. Středem všeho je masivní otáčkoměr, kolem něhož jsou přehledně a logicky zobrazené další informace. K dispozici je navíc i praktický head-up displej, jehož grafika zobrazení mi až nápadně připomínala... No, to byste neuhodli.

Ergonomii ovládacích prvků není co vyčíst. Vše je dokonale při ruce a nic řidiče nenutí dlouho odpoutávat pohled od silnice. Použité materiály jsou celkem na úrovni a zpracování opět není co vytknout. Celkový dojem z interiéru, pokud se tedy nebouchnete do hlavy při nastupování, je zkrátka velice příjemný a dokonale odpovídá charakteru vozu.

Přesto mám i pár výtek, přičemž tou nejpalčivější byla absence úložných prostor. Schránka před spolujezdcem i kapsy ve dveřích rozhodně nepatří k největším. Loketní opěrka nabízí dva držáky na pití a malou přihrádku, zatímco v prostoru před voličem převodovky je bezdrátové nabíjení telefonu s šikovným držákem, který by měl telefon udržet i při sportovnější jízdě. Jenže kam s telefonem, když ho chcete připojit kabelem? A kam s peněženkou?

Možností je hodit vše do kufru. Supra totiž nabízí celkem slušný zavazadlový prostor o objemu 290 litrů, ke kterému se můžete dostat i z kabiny. Stačí se natáhnout přes přepážku, v jejímž středu je uchycen hasicí přístroj a po krajích jsou zabudovány dva reproduktory z audioaparatury JBL. A zatímco přítomnost hasicího přístroje kvituji, reproduktory vzbuzovaly poněkud rozporuplné dojmy. Při poslechu hudby s důraznými basy si totiž uměly zachrastit, což u auta za 1.8 milionu celkem kazí dojmy.

Samotný kufr však nabízí dostatek prostoru pro týdenní nákup i dovolenou ve dvou. Jediným limitem je menší nákladový otvor. Víko kufru navíc nemá vlastní tlačítko, takže dovnitř se dostanete pouze po odemčení klíčem, nebo po odjištění z kabiny. Osobně mi to přijde zbytečně krkolomné, zvlášť když nad registrační značkou je místa víc než dost.