Poprvé za volantem nové Toyoty Yaris. Tříválcový hybrid nadchne spotřebou

Toyota Yaris je pro japonskou automobilku klíčovým automobilem, jedná se o její nejprodávanější model v Evropě, a tak v nejnovější, čtvrté, generaci vůz nasadil do boje s konkurencí ty nejtěžší zbraně. Stojí to opravdu za to? To jsme zjišťovali při prvních jízdách s novým Yarisem v okolí belgického Bruselu.

Pandemie koronaviru sice neustupuje, cestování se však uvolňuje, a tak už opět můžeme vyrazit na mezinárodní jízdní prezentace, jako jsme byli zvyklí. Pro mě první po několika měsících nucené pauzy byla věnovaná právě Yarisu. Do Česka dorazí už během následujících týdnů, už teď však víme, že soupeřům na trhu způsobí hluboké vrásky na čele.

Výlet do Bruselu nicméně ukázal, že novinářské prezentace minimálně prozatím zůstávají omezené. Tradiční tisková konference se omezila na prezentační videa a pár slidů puštěných přes iPad. Jezdili jsme tentokrát sami, bez parťáka na místě spolujezdce, auto bylo po zastávkách pravidelně desinfikováno a kontakt s novináři z ostatních zemí byl minimalizován na nejnižší možnou míru. To hlavní však zůstalo, možnost posadit se za volant a vyzkoušet si auto na vlastní kůži.

Sportovně laděný prcek

Nový Yaris jsem už poprvé spatřil loni, na tehdejší statické prezentaci, od kdy vím, že z poněkud konzervativního auta se v nejnovějším vydání stal výrazný vůz, který bude chtít oslovit mladší klientelu než dnes. Vyboulené blatníky, výrazná maska ve stylu RAV4 nebo osobitá koncová světla jsou dalším důkazem, že Toyota už nechce dělat žádná nudná auta. Možná se svým stylem nezavděčí všem, za novým Yarisem se ale rádi otočíte, a o to jde především! Navíc v propagační dvoubarevné kombinaci červené karoserie s černou střechou mu to vážně sluší.

Už při první prohlídce jsem si všimnul, že Yaris jasně přiznává, že jde o malé auto. Nesnaží se dělat větším, zkrátka nezakrývá, že jde o zástupce malých aut, a tak působí až nečekaně kompaktně. Je to i tím, že se Yaris navzdory trendům mezigeneračně zkrátil, a to o pět milimetrů. Ani tak s délkou 3.940 mm nepřesahuje čtyřmetrovou hranici, jak je dnes v segmentu B zvykem. Navíc je též o 40 mm nižší. Přesto v něm má být více prostoru než v předchůdci, a to díky natažení rozvoru o 50 mm a rozšíření karoserie o stejnou hodnotu. Zavazadelník si naopak uchoval jako u předchůdce objem 286 litrů, což už dnes není zrovna moc.

Nová Toyota Yaris – srovnání rozměrů s konkurencí Model Toyota Yaris Ford Fiesta Renault Clio Peugeot 208 Škoda Fabia Délka (mm) 3940 4040 4050 4055 3997 Šířka (mm) 1745 1735 1798 1745 1732 Výška (mm) 1500 1476 1440 1430 1467 Rozvor (mm) 2560 2493 2583 2540 2455 Objem zavazadelníku (l) 286 311 391 309 330

Prémiová kabina

Prostorové zázraky uvnitř tak vzhledem k délce nečekejte. Na poměry kategorie je to nicméně v pořádku, a tak na zadních sedadlech mám se svojí výškou 185 centimetrů tak akorát místa, když se koleny přesně dotýkám sedadla před sebou. To místu vzadu mimochodem pomáhá výrazným vykrojením. Nad hlavou mám pak dostatečnou mezeru.

Pojďme ale za volant, kde Yaris konečně nabídne ideální posaz. V předchůdci jsem seděl jak vosa na bonbonu, což mně zvlášť vadilo v jinak skvělé sportovní verzi Yaris GRMN, zde už je ale vše v pořádku. Sedadlo řidiče je totiž ukotveno o 21 mm níže než dosud a je o 60 mm posunuto směrem vzad. Zapracovalo se i na rozšíření rozsahu nastavení volantu, a tak si konečně za volantem najde optimální pozici opravdu každý. Pochvalu zaslouží také samotné sedačky, jsou použity z C-HR a na poměry segmentu B nabídnou až nečekanou kombinací komfortu a skvělého držení v zatáčkách.

Ještě více jsem však nadšen z výběru materiálů a jejich zpracování. V oblasti interiéru Toyota za poslední roky udělala velký skok dopředu a nový Yaris je toho další důkaz. Na poměry segmentu jde až o prémiovou kvalitu a zpracování. Dveře jsou zdobeny textilní výplní, použité plasty ve spodní části palubní desky jsou sice tvrdé, na oko to ale není poznat. Doslova prémiová je i samotná výbava – hudební systém JBL skvěle hraje a head-up displej promítá informace přímo na čelní sklo, nikoliv na výsuvné sklíčko, jak je v segmentu zvykem.

Líbí se mně i zpracování přístrojového štítu. Je sice digitální, dva kulaté tubusy s displejem mezi nimi však vypadají hodnotně, navíc je to naprosto přehledné řešení. Škoda tak jen použitého infotainentu.

Pořád jde o ten starý systém Toyoty, který jednoduše na konkurenci nestačí. Reakce nejsou z nejhbitějších a navigace není zrovna přehledná. Při hlasových pokynech leckdy řidiče zmate, a tak musí pečlivě sledovat mapu, aby věděl, kam opravdu jet. Alespoň, že systém nadále doplňují i konvenční tlačítka pro usnadnění ovládání. Vlastně ale tak není divu, že navigaci Toyota na český trh vůbec nehodlá uvést a raději propaguje možnost spárování auta s chytrým telefonem uživatele, díky funkcím Android Auto a Apple CarPlay.

Nový tříválcový hybrid

Základem vozu je nová verze platformy TNGA pro malá vozidla, takzvané GA-B, kterou vedle Yarisu užije také třeba malé SUV Yaris Cross. Součástí novinek je také nová generace hybridního ústrojí, které jsme při prvních jízdách měli možnost vyzkoušet. Yaris ale nadále je dostupný i s konvenčními motory, nabídku doplňují benzinové tříválce 1.0 i-VVT (53 kW) a 1.5 Dynamic Force (89 kW).

Také hybridní provedení se v tomto případě spoléhá na tříválcový motor, použitá patnáctistovka technicky vychází z dvoulitru z Corolly. Nešlo ale jen o uříznutí jednoho válce. Chlazení se kvůli kompaktnosti a snížení nákladů dočkalo jednoho ventilátoru místo dvou, stejně tak chybí kapalinou chlazený chladič oleje.

Atmosférický řadový tříválec s rozvodem DOHC sází na proměnné časování a vysoký kompresní poměr 14:1. Navzdory trendům využívá nepřímé vstřikování, přesto má však filtr pevných částic. Hodně se pak zapracovalo na spalování směsi. Cílem bylo zrychlit proudění vzduchu, díky čemuž jsou sací kanály přímé, bez různých zalomení, jak bývá zvykem. Rozšířily se také sací a výfukové ventily, přičemž se povedlo zajistit rychlejší prohoření směsi než dosud. Hlavně to přispělo k tomu, že jde podle Toyoty o nejhospodárnější motor ve své kategorii, jehož tepelná účinnost dosahuje vysokých 41 %, což je na poměry benzinových motorů opravdu hodně.

Konstruktéři nicméně nepracovali jen na samotném atmosférickém motoru, úpravou prošla také elektrická část pohonného ústrojí. Invertor a konvertor jsou kompaktnější, zároveň však díky novému bipolárnímu relé dosahují vyšší výkonu. Uloženy jsou pak nově v horizontální pozici, pro lepší chlazení. Lithium-iontové baterie pak nahradily dosavadní nikl-metal hydridové, což pomohlo snížení hmotnosti (o 19 kg) i zvýšení kapacity (o 19 %). Nová převodovka pak umožňuje jezdit na elektřinu až rychlostí 130 km/h, zatímco dosud to bylo jen 75 km/h.

A jak nový Yaris jezdí?

Teorie je ale věc jedna a praxe druhá, jak tedy toto ústrojí funguje přímo na silnici? První dojmy jsou ryze pozitivní. Motor je skvěle odhlučněn, a tak přestože se pod plynem nevyhne charakteristickému tříválcovému ryku, neruší při akceleraci monotónním vysavačovým tónem, jak jsme u hybridů Toyoty zvyklí. Celkový výkon 85 kW pak už znamená slušný odpich.

Spolupráce obou motorů je hladká, zároveň ale musím přiznat, že u čtyřválců je kooperace ještě lépe sladěná – v Yarisu se tříválec při ostřejších rozjezdech nepřipojuje tak hladce jako třeba dvoulitr v Corolle. Při běžném jízdním stylu si ale ničeho nevšimnete.

Největším lákadlem ale bude spotřeba. Přes šestilitrovou hranici vzrostla jen při krátkém úseku na dálnici, jinak se na trase kombinující dálnice, okresní silnice i městské ulice v Bruselu a okolí zastavila pod pěti litry na 100 km. Klidnější tempo pak spotřebu dokonce srazilo na méně než čtyři litry na 100 km! Jestliže tak Yaris uvádí kombinovanou spotřebu 3,8 l/100 km podle WLTP, dá se udávaným parametrům v praxi skutečně přiblížit.

Toyota Yaris – technická data a české ceny nové generace Motor 1.0 VVT-i 1.5 Dynamic Force 1.5 Dynamic Force 1.5 Hybrid Zdvihový objem [cm3] 998 1490 1490 1490 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/ot.] 53/6000 92/6600 92/6600 68 (celkový 85) Točivý moment [N.m/ot.] 93/4400 153/4800 153/4800 120/3600 Převodovka 5M 6M CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] 160 180 180 175 Zrychlení 0-100 km/h [s] 14,6 9,0 10,2 9,7 Komb. spotřeba dle WLTP [l/100 km] 5,3 4,9 5,1 3,8 Cena Active [Kč] 335.000 - - 445.000 Cena Comfort Style [Kč] - 374.000 409.000 464.000 Cena Selection Elegant [Kč] - 404.000 439.000 494.000 Cena Selection Style [Kč] - 414.000 449.000 504.000 Cena Premiere Edition [Kč] - 429.000 464.000 519.000

Právě pohodovější jízda novému Yarisu vyhovuje nejvíce. Modulární platforma TNGA GA-B sice díky několika zásahům (snížení karoserie, snížení těžkých komponentů, snížení pozice za volantem) snížilo těžiště auta o 12 mm, několik rychleji projetých zatáček ale dokazuje, že se autu v ostřejším tempu nijak zásadně nelíbí. Elektronika totiž poměrně přísně (byť jemně) při ostřejším zacházení zasahuje do řízení.

Plusem je nicméně poskytovaný komfort. Yaris se sice spoléhá na jednoduchou zadní nápravu, jak je v segmentu malých aut obvyklé, nedočkáte se ale žádných hlasitých ran při překonávání nerovností. Obecně auto pěkně tlumí, byť na konečný verdikt si jako vždy počkáme až do českého prostředí. Na v Belgii vytyčené trase jsme sice pár rozbitých úseků potkali, české silničky ale případné neduhy vyjeví jasněji. V každém směru je znát vyšší tuhost karoserie díky užití vysokopevnostní ocele nebo dodatečným výztuhám v podlaze a mezi zadními podběhy.

Chválím také parádní odhlučnění na dálnici, v tomto směru je i nový Yaris důkazem, že malé hatchbacky dospěly a malé jsou jen svými rozměry. Už je to zkrátka univerzálně použitelné auto. Podvozek je nicméně citlivý na povrch vozovky pod koly, na silnicích s hrubším povrchem je vcelku znát valivý odpor pneumatik.

Závěr

První jízdy s novou Toyotou Yaris dokazují, že tenhle hatchback se povedl. Nová generace hybridního ústrojí s tříválcovou patnáctistovkou je parádně odhlučněna a poskytuje nízkou spotřebu, pohybující se pod 5 l/100 km. Snad jen sladění motorů by chtělo ještě malinko doladit. Auto ale následuje trend v kategorii a je svým charakterem dospělým autem. Ať už mluvíme o poskytované výbavě (skvělý hudební systém JBL, head-up displej promítající informace na čelní sklo, středové airbagy vpředu) nebo o jízdním chování (parádní odhlučnění, skvělý podvozek).

Vlastně tak není ani divu, že cena je poměrně ambiciózní. V případě hybridu základních 445.000 korun je poměrně dost. Yaris ale své nesporné kvality má a v základu je už slušně vybaven – v případě hybridu i adaptivním tempomatem s funkcí stop & go, dvouzónovou automatickou klimatizací, multimediálním systémem nebo hned osmi airbagy.