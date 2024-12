Tři nejlepší auta roku 2024 podle Lukáše Volšického: Countach, Golf a SUV od Ferrari

Konec roku 2024 je tady a s ním se vrací naše tradiční shrnutí nejlepších aut, s nimiž jsme v letošním roce jezdili. Osobně jsem při letošním testování vyzkoušel přes 100 různých aut, včetně pěti lamborghini a dvou ferrari, a celkem s nimi najezdil téměř 40 tisíc kilometrů. Z toho všeho jsem však musel vybrat jen tři nejlepší, která jsem hledal ve třech kategoriích – Nejlepší řidičský zážitek, Nejlepší volba rozumu a Nejlepší z nejlepších.

Nejlepší řidičský zážitek: Lamborghini Countach 25th Anniversary

Dlouho jsem nebyl tak nervózní, jako když mi Lamborghini poskytlo poslední vyrobený countach, abych se s ním svezl po italských okreskách. O tomhle klasickém supersportu se traduje mnoho legend a všechny jsou pravdivé. Countach je náročným superautem, v němž musíte řídit rozumem i silou, ale odmění vás nezapomenutelným zážitkem. Tohle je jeden z mých nejsilnějších řidičských zážitků vůbec.

Řídil jsem vůbec poslední Lamborghini Countach. Zážitek jsem si musel zasloužit Lukáš Volšický Veterán

Kultovní nůžkové dveře musíte zavřít s lehkým bouchnutím, otevřená kulisa manuální převodovky zapadá do kvaltů s mechanickým cvaknutím, dvanáctiválec vám rachotí za zády a plyn má až nečekaně dlouhou dráhu. V libovolném dobovém japonském hatchbacku, ze začátku devadesátých let, se objektivně svezete lépe, ale subjektivně nemá countach konkurenci. Poslední verze 25th Anniversary, vyráběná téměř 20 let po původním uvedení vozu na trh, je sice zastaralá každým coulem, ale okamžitě jí to odpustíte

Nejlepší volba rozumu: Volkswagen Golf 1.5 TSI People

Ze všech běžných aut, s nimiž jsem letos mohl strávit několik testovacích dnů, na mě faceliftovaný Volkswagen Golf udělal největší dojem. Už od prvních hodin za volantem jsem si říkal, že tohle je přesně ten typ normálního auta, který potřebujete pro život. Jeho největším kouzlem je, že v dnešní době kontroverzních řešení je prostě docela obyčejným autem.

TEST Volkswagen Golf People 1.5 TSI 85 kW – Základ zase bez tříválce Lukáš Volšický Testy

Letošní modernizace modelu navíc vyřešila jediný velký problém osmé generace golfu – ještě před faceliftem byla postavena okolo špatně fungujícího infotainmentu MIB 3, bez něhož jste se prostě neobešli. Teď už je všechno jinak, protože s novějším systémem MIB 4 pracuje bezvadně. Osobně bych sáhl po rodinném kombi Variant se silnější patnáctistovkou o 110 kW (150 koních) a šestistupňovým manuálem.

Nejlepší z nejlepších: Ferrari Purosangue

Během vybírání nejlepšího auta za letošní rok 2024, jež jsem mohl řídit, jsem se snažil vybrat něco, co jsem nikdy předtím neřídil. Současně to měl být vůz, který mi otevřel nové obzory. A než si začnete říkat „No jo, ferrari by uměl vybrat každý,“ nechte mě to vysvětlit. Ferrari Purosangue přišlo do dnešní doby luxusních SUV s něčím trochu jiným, než nabízí všechna konkurence.

Řídili jsme Ferrari Purosangue: Tohle SUV s V12 vám změní svět Lukáš Volšický Novinky

Zvláště ve srovnání s hlavním rivalem – Lamborghini Urus – je purosangue ryze sportovním autem. V Maranellu k němu přistupovali stejně, jako ke svým tradičním dvanáctiválcovým GT, avšak vybavili jej čtyřmi sedadly a čtyřmi dveřmi. A když se ocitnete za jeho volantem, na tohle všechno zapomenete a ani nemáte pocit, že sedíte v dalším luxusním SUV. Purosangue totiž není dalším luxusním SUV, tohle superauto na dnešním trhu nemá ve svém segmentu konkurenci. Přinejmenším co do technické unikátnosti i zážitku z jeho řízení.