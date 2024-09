Řídili jsme Ferrari Purosangue: Tohle SUV s V12 vám změní svět

Když Ferrari poprvé oficiálně oznámilo, že nastupuje na moderní vlnu SUV, téměř všichni postavili oči v sloup. „Co by tomu asi řekl Enzo?!“ Ferrari Purosangue se jako historicky první produkční čtyřdveřové čtyřmístné ferrari představilo už v září 2022 a italská továrna jej okamžitě vyprodala, a to přes základní cenu blížící se deseti milionům korun. Současně o něm mluví jako o FUV (Ferrari Utility Vehicle) a skutečnost, že prostě není klasickým SUV, si uvědomíte už při prvním svezení.

Už při přečtení pozvánky na tuhle jízdu s Ferrari na letošní Ferrari Racing Days 2024 na Nürburgringu se mi rozzářily oči s dětským nadšením, a když jsem zjistil, že budu řídit jediný dvanáctiválec v koloně pěti ferrari, nemohl jsem se dočkat. Od prvního okamžiku to je nezapomenutelný zážitek, protože i přes netradiční koncepci je purosangue opravdovým ferrari každým coulem.

Čtyřdveřové ferrari

Vše začíná ve chvíli, kdy usednete za volant v nejmodernější architektuře značky s překvapivě nízkou pozicí za volantem a dotykovým tlačítkem na volantu probudíte purosangue k životu. Hlasitě vyštěkne, přitáhne pozornost okolí a následně se usadí ve studeném volnoběhu a lehce se chvěje. Současně převzal logiku ovládání sportovních modelů značky, takže jedničku řadíte pravým pádlem a módy převodovky si vybíráte voličem inspirovaným kulisou manuálních převodovek.

Ferrari Purosangue • Ferrari

Beru do rukou volant s tenkým věncem a vzpínajícím se hřebcem v emblému a vyrážím vstříc prvním kilometrům. Projíždím probouzejícím se městečkem nedaleko „Zeleného pekla“ a první kilometry absolvuji v komfortním režimu. Ve Ferrari se rozhodli nevsadit na vzduchový podvozek, ale vybavili purosangue 48V aktivním podvozkem. Ten je v městských ulicích relativně pohodlný, a to i s obrovskými koly s nízkoprofilovými pneumatikami – 22“ vpředu a 23“ vzadu.

Konečně se přede mnou otevírá volná lehce klikatá okreska, purosangue je zahřáté, a tak tradičním voličem Manettino na volantu přepínám z komfortního do sportovního režimu a přidávám k tomu manuální řazení pádly pod volantem. Purosangue se přitvrdí, motor zostří a původně kultivovaná osmistupňová převodovka F1 se začíná projevovat bleskurychlými změnami kvaltů. To je současně okamžik, kdy se z luxusního SUV stává čistokrevné ferrari.

Fascinující dvanáctiválec

Na dvojku začínám přidávat plyn až na podlahu, vysokootáčkový atmosférický 6,5litrový vidlicový dvanáctiválec, vycházející z toho v modelu 812 Superfast, okamžitě nabírá na síle a ohromí energickou gradací otáček, přívalu výkonu i zvuku. K omezovači letí s neuvěřitelnou vervou. Ručička otáčkoměru je před červeným polem, plusovým pádlem dávám trojku a purosangue mi lehkým kopnutím do zad dává najevo, že pokračuje dál.

Až na trojku máte více času, abyste si začali všímat razance, s jakou dvanáctiválec nabírá na síle. Pod třemi tisíci otáček nepůsobí nijak agresivně, mezi třemi a čtyřmi tisíci začíná ožívat a nabírat na síle a nad pěti tisíci otáček se z něj stává brutální monstrum. V šesti, sedmi a až osmi tisících otáčkách se vám zaryje pod kůži a začnete chápat, že je plnokrevným ferrari. Vždyť se tak i jmenuje, protože italské slovíčko „purosangue“ v češtině znamená „plnokrevník“.

V srdci vozu jich však je ještě více. Dvanáctiválec Ferrari F140 IA totiž disponuje maximálními 533 kW (725 koňmi) při 7750 otáčkách za minutu a 716 newtonmetry při 6250 otáčkách za minutu. Akceleruje z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy a vyvine nejvyšší rychlost 310 km/h. Už z technických parametrů je přitom zřejmé, že purosangue je v nízkých otáčkách docela hodným autem, ale stále má dost síly na to, aby vás mohlo překvapit a na neideálním povrchu se chtít sklouznout.

Při dynamickém tempu v zatáčkách stačí v nesprávnou chvíli přidat byť jen malinko plynu navíc, aby mělo chuť „hodit zadkem“. Unikátní pohon všech kol se dvěma převodovkami, vycházející z toho v modelech FF a GTC4 Lusso, totiž preferuje zadní kola a přední připojuje jen při potřebě větší trakce. Standardně přitom obouvá sportovní pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S, a jakmile jedete rychle, bude vás fascinovat svou přilnavostí.

Do rychlých oblouků se nemusíte bát vletět pod plynem a v pomalých utažených zatáčkách vám pomáhá aktivní řízení všech kol. A když si na purosangue konečně zvyknete a začnete si jej užívat naplno, uvědomíte si, že sedíte v dost možná jediném SUV takhle responzivním na plyn. Jednoduše jej můžete řídit svou pravou nohou – při ubrání v zatáčce se zakousne předními pneumatikami do asfaltu a zatočí, při přidání plynu naopak začíná natahovat oblouk.

Ferrari Purosangue: Technická data Motor atmosférický zážehový Zdvihový objem [cm3] 6496 Válce/ventily 12/4 Největší výkon [kW/min] 533/7750 Převodovka 8DCT Max. rychlost [km/h] 310 Zrychlení 0-100 km/h [s] 3,3 Komb. spotřeba [l/100 km] 17,3 Emise CO2 [g/km] 393 Objem zavazadlového prostoru [l] 473 Pohotovostní hmotnost [kg] 2033 Rozměry d x š x v [mm] 4973 x 2028 x 1589 Rozvor [mm] 3018

A jak na to zase šlápnete a pod plným plynem se propracujete přes dvojku, trojku a s postupným zklidňováním se až na čtyřku a pětku, všimnete si, jak před vámi skrývá strach z rychlosti. Jedete totiž až neuvěřitelným tempem, o němž je prostě lepší na veřejnosti nemluvit. V tu chvíli do děláte jen pro návykovou symfonii dvanáctiválce, která se odráží od všech pevných překážek v okolí a pod každým mostem nebo v tunelu musíte dětinsky podřazovat se štěkáním dvanáctiválce a rozeznívat purosangue na plný plyn.

Ferrari tomu pomáhá i osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která má krátce zpřevodovaných prvních šest kvaltů pro pořádnou dynamiku a delší sedmičku a osmičku využívá ve vyšších rychlostech při cestování pro zklidnění motoru a snížení spotřeby. V automatickém režimu řadí s až telepatickou přesností, ale nejvíce si jízdu užijete s manuálním módem a dvěma pevnými pádly pod volantem.

Snad jedinou lehkou výtku mám k masivním karbon-keramickým brzdám Brembo. Ferrari Purosangue má inovativní brake-by-wire techniku, jež sice pracuje s krátkou dráhou pedálu, ale jakmile si na to zvyknete, můžete je dávkovat lineárně a mají pravdu velkou sílu. Při brzdění naplno z vysokých rychlostí však má purosangue lehkou tendenci se vlnit a musíte mu držet stopu. Při sportovní jízdě na okreskách snad nemá jedinou vadu.

Poslední kilometry za jeho volantem se ženu po méně kvalitním asfaltu na německých okreskách, kde s velkými koly sice kopíruje i menší nerovnosti, ale přenáší na dnešní dobu nezvykle bohatou zpětnou vazbu. Řízení s rychlým převodem vám přenáší informace o každé nedokonalosti asfaltu nebo kamínku. Aktivní podvozek současně filtruje nerovností s velkou přesností, protože patnáctkrát za sekundu vyhodnocuje ideální tuhost a sílu stlačení nebo roztažení tlumičů.

Je i pro normální život

Ve Ferrari Purosangue si tedy zamilujete vysokootáčkovou řidičskou nirvánu, ale jaké je pro každodenní život. Ve čtyřmístném interiéru se pohodlně usadíte i na zadních sedadlech, přičemž nastupujete elektricky nebo manuálně otevírajícími se dveřmi, jež se otevírají proti směru těch předních. A za sebou máte kufr o objemu 473 litrů.

Nezvykem navíc je, že purosangue nemá klasický infotainment, ale pouze dvě obrazovky – přístrojový štít s multimédii před řidičem a druhou obrazovku před spolujezdcem, který může sledovat aktuální jízdní data, včetně otáčkoměru a rychlosti, nebo nastavovat komfortní funkce a konzumovat zábavní obsah. A nemá ani integrovanou navigaci, protože Ferrari bylo první značkou, jež zavedla Apple CarPlay do sériové výroby a věří, že všichni majitelé si jej spojí se svým mobilním telefonem.

Vadí to něčemu? Vůbec ne. Je to zkrátka moderní přístup. Moderní přístup v SUV, lépe řečeno FUV, jež vám při prvním setkání i svezení změní pohled na to, co v Maranellu vyrobili. Je to neuvěřitelný stroj, jehož dvanáctiválec vás dostane do kolen. Ten řev ve vysokých otáčkách, vycházející zpod kapoty i ze čtveřice výfukových koncovek, je prostě fenomenální a nechá vás zapomenout na veškerou elektrifikaci.

Ferrari Purosangue je plné emocí. Neustále se v něm usmíváte, dětinsky vyháníte motor až k omezovači a užíváte si jej naplno. A když jej pořád vytáčíte do červeného, vysokooktanový benzin mizí závratnou rychlostí. Stav paliva vám klesá před očima, zatímco vy zase jedete obrovskou rychlostí. Baví vás jeho dvanáctiválcová symfonie, solidní přilnavost i vyštěknutí při každém podřazení. Je to prostě opravdové ferrari.