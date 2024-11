Trump chystá nový regulační rámec pro autonomní vozidla. Musk může těžit

Členové týmu nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se budou zabývat dopravou, plánují upřednostnit tvorbu federálního rámce pro testování plně autonomních vozidel. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvádí agentura Bloomberg.

Nová pravidla umožňující provoz vozidel bez řízení člověkem by přímo prospěla Elonu Muskovi, generálnímu řediteli Tesly a významnému Trumpovu dárci, který se stal vlivnou postavou v prezidentově vnitřním kruhu. Musk vsadil budoucnost své automobilky na technologii autonomního řízení a umělou inteligenci.

Akcie Tesly před startem pondělního obchodování vzrostly o 8 % a od volebního dne posílily celkem o 28 %. Naopak akcie společností Uber Technologies Inc. a Lyft Inc. před začátkem běžného obchodování v New Yorku klesly o 2 %.

Současná federální pravidla představují významné překážky pro společnosti, které chtějí ve velkém nasadit vozidla bez volantu nebo pedálů, což Tesla plánuje. Navíc si pravidla tvoří jednotlivé státy samy, což Musk označil za „neuvěřitelnou otravu“, jak uvádí agentura Reuters.

„Jednotná federální regulace by mohla usnadnit schvalovací proces, a tak umožnit Tesle rychlejší pokrok v testování samočinného řízení,“ souhlasí Mamta Valechha, analytička u společnosti Quilter Cheviot. Největší překážka rozvoji samočinného řízení u Tesly však není legislativa, nýbrž fakt, že software pojmenovaný „Autopilot“ či „Full Self Driving“ („Plně samočinné řízení“) není schopný plně samočinně řídit auto, nýbrž je to „jen“ asistenční systém pro řidiče-člověka a ten musí být stále ve střehu, připraven otěže kdykoliv převzít.

Navíc, Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) v říjnu spustil vyšetřování spolehlivosti a bezpečnosti tohoto softwaru značky Tesla v reakci na čtyři nehody, z nichž jedna byla smrtelná pro teslou sraženého chodce a jiná ústila ve zranění, píše dále Reuters.

Trumpův tým přesto hledá politické lídry pro ministerstvo dopravy, kteří by vyvinuli federální rámec pro regulaci autonomních vozidel. Na ministra nominoval Seana Duffyho, někdejšího zákonodárce a zástupce Wisconsinu a také moderátora Fox News.

Dosavadní snahy o vytvoření federální legislativy pro regulaci autonomních vozidel narážely na překážky. NHTSA v současnosti povoluje výrobcům nasadit 2.500 samořídících vozidel ročně na základě udělené výjimky. Snahy o zvýšení tohoto počtu až na 100 tisíc opakovaně selhaly.

Návrh zákona prošel před několika lety Sněmovnou reprezentantů během Trumpova prvního funkčního období, ale opatření uvízlo v Senátu. Pokus během prvního roku Bidenovy administrativy o sloučení návrhu s další legislativou ztroskotal, když se někteří výrobci pokusili zahrnout ustanovení, které by zabránilo spotřebitelům žalovat nebo vytvářet hromadné žaloby.