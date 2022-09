Tuhle Miuru poháněl V8 od Chevroletu, přesto stojí majlant. Naštěstí už s V12

Lamborghini Miura je natolik ikonickým vozem, že jej není potřeba nějak detailně představovat. Exemplář na fotkách na fotkách je zajímavý nejen svým netypickým bílým lakem a modro-bílým interiérem, ale také svoji historií. Ne vždy byl totiž poháněn V12.

Miura na fotkách začala život jako model P400 a továrnu opustila 4. března 1968 s produkčním číslem 135. Zamířila k italskému majiteli a pak ještě několikrát změnila vlastníka. Jednoho z nich přitom napadlo vyměnit téměř legendární čtyřlitrový dvanáctiválec od Bizzarriniho za… V8 od Chevroletu. Dle všeho pocházel z De Tomaso Mangusta, které potkala smůla.

Vyložené štěstí to ale samozřejmě není ani pro Miuru. V roce 2015 se jí ale naštěstí ujal stávající majitel a rozhodl se pro kompletní renovaci. Jednou z hlavních položek pochopitelně bylo vytažení osmiválce od General Motors a osazení správného dvanáctiválce v originální specifikaci Miury P400. Díky kvalitně provedené práci byste možná ani netipli, jak prapodivný osud tenhle kousek měl.

Dnes už naštěstí auto vypadá, jak by mělo. A to mezitím stihlo také změnit barvu. Jeden z předchozích majitelů totiž Miuru nechal přestříkat do odstínu Verde Miura. Byť je tahle zelená parádní, originální barva je originální barva. Proto stávající majitel auto přelakoval zpět do bílé Bianco Miura. Odometr na fotkách ukazuje 82.820 ujetých kilometrů, ale těžko říct, jestli se této hodnotě dá věřit.

I přes prapodivnou historii má tohle Lamborghini vysokou hodnotu. Aktuálně je vůz na prodej, přičemž aukční dům RM Sotheby’s odhaduje finální prodejní cenu mezi 1,25 a 1,45 milionem eur. V přepočtu se jedná přibližně o 30,7 až 35,6 milionů korun.