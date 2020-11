TÜV Report 2021: Vítězem testu spolehlivosti opět Mercedes GLC, Škoda je průměr, Dacia propadla

Německý svaz TÜV zveřejnil svůj již tradiční TÜV Report, statistiku spolehlivosti automobilů, počítanou na základě hodnocení výsledků technické kontroly vozidel ve všech podnicích TÜV v Německu. Stejně jako v loňském roce i TÜV Report 2021 ovládl Mercedes-Benz GLC.

Statistika spolehlivosti se přitom zvlášť v letošním roce ukazuje pro zájemce o auto ještě důležitější než kdy dříve. I kvůli pandemii koronaviru nejen v Německu rostl počet prodaných ojetých automobilů.

Bodují i dostupná auta

Jistě dobrou zprávou je to, že nižší cena a vyšší věk automaticky neznamená ztrátu kvality. „Mezi 10 nejlépe hodnocenými vozidly se umístila celá řada levných modelů. A i po šesti, sedmi nebo více letech mají stále výborné hodnocení,“ zdůrazňuje důležitý závěr letošního ročníku TÜV Report Patrick Fruth, ředitel divize Mobility v TÜV SÜD.

Pohled na statistiky totiž dokládá, že spolehlivá auta nemusí být nutně drahá, a kvalita nemusí být zdaleka znakem výsadního postavení prémiových výrobců. Bodují tak například i vozidla jako Mazda 2, Opel Adam nebo Honda Jazz s nízkým podílem závad při první technické kontrole po třech letech.

„Tato vozidla jsou robustní, kompaktní a nabízí moderní, spolehlivou techniku. I proto jsou oblíbená mimo jiné pro profesionální použití, například v pečovatelských službách,“ upřesňuje Patrick Fruth. Přitom je z hlediska opotřebení materiálu náročný zejména městský provoz. „Časté brzdění, změny zátěže, najíždění na obrubníky. Typickým důsledkem jízdy ve městě je tak vysoké opotřebení brzd, kol, ale i podvozku,“ vysvětluje Fruth.

A čtenáři TÜV Reportu najdou tyto modely i po několika letech používání mezi vozidly s nejmenším počtem závad při technické kontrole. Potvrzuje to pohled na vyhodnocení sedm let starých vozidel - Opel Adam (s podílem vážných závad 10,3), Mazda 2 (10,5) a Honda Jazz (11,7). A to s počty najetých kilometrů od 61.000 do 68.000, což už je na poměry takhle malých aut úctyhodné číslo. Tato čísla navíc dokládají efektivnost údržby. Kdo své vozidlo podrobuje pravidelným prohlídkám, ten má i po mnoha kilometrech a letech stále spolehlivé auto.

TÜV Report 2021: Výsledky nejlepších a nejhorších aut ve stáří do tří let Nejlepší Model Podíl vážných závad (%) Nejhorší Model Podíl vážných závad (%) 1. Mercedes-Benz GLC 1,7 129. Dacia Duster 11,1 2.-4. Mercedes-Benz B 2,2 128. Dacia Lodgy 10,9 2.-4. Opel Insignia 2,2 127. Fiat Punto 10,5 2.-4. Porsche 911 2,2 125.-126. Ford Galaxy 10,4 5. Mercedes-Benz SLC 2,4 125.-126. Dacia Logan 10,4 6.-7. Audi Q2 2,5 124. Dacia Dokker 10,0 6.-7. Hyundai i30 2,5 122.-123. Renault Kangoo 9,9 8. Mercedes-Benz A 2,6 122.-123. Ford S-Max 9,9 9. Mazda CX-3 2,7 121. Ford Mondeo 9,0 10. Mercedes-Benz C 2,8 120. Citroën C4 Cactus 8,9

Mezi vůbec nejlepší se pak dostal v hodnocení tříletých automobilů Opel Insignia, který s 2,2% podílem vážných závad obsadil druhou příčku, společně s Porsche 911 a Mercedesem třídy B. Lépe dopadl jen zmíněný Mercedes GLC.

Dacie na chvostu, a co Škoda?

Ne vždy je ale levné auto dobrou volbou. Na chvostu tabulky se totiž umístily Dacie Lodgy a Duster, u nichž zhruba každý desátý exemplář neprojde technickou kontrolou. Třetí od konce je Fiat Punto s 10,5 %.

Naopak vozy Škoda patří k průměru. Fabia se mezi vozy s rokem výroby 2017 a 2018 dostala na 57. příčku s podílem 5,2 % vážných závad, což bylo stejně jako u BMW 1 a 2 nebo Toyoty Aygo. Podobně je na tom rovněž Škoda Rapid s podílem 5,4 vážných závad. Nejhůře dopadla Škoda Superb s podílem 7,3 % vážných závad, což znamenalo až 108. příčku.

Naopak mezi vozidly s rokem výroby 2015 a 2016 je Škoda Superb z hodnocených mladoboleslavských modelů paradoxně nejlepší, přitom už do této kategorie rovněž spadá aktuální třetí generace. S podílem 6,6 % vážných závad skončila na 25. místě, stejně jako Seat Altea. Nejhůře je na tom Roomster na 94. místě s podílem 10,5 % vážných závad. Pořád ale jde o průměrný, nikoliv podprůměrný výsledek.

TÜV Report 2021: Výsledky nejlepších a nejhorších aut ve stáří do pěti let Nejlepší Model Podíl vážných závad (%) Nejhorší Model Podíl vážných závad (%) 1. Porsche 911 2,7 130. VW Sharan 20,3 2.-3. Opel Karl 3,8 129. VW Passat CC 19,8 2.-3. Porsche Macan 3,8 128. Dacia Logan 19,2 4. Mercedes-Benz GLE 4,5 127. Dacia Lodgy 18,8 5. Mercedes-Benz SLC 4,6 126. Seat Alhambra 18,4 6. VW Golf Sportsvan 4,8 125. Dacia Dokker 17,3 7. Mazda 2 5,1 124. Dacia Duster 16,0 8. Mercedes-Benz B 5,2 123. Ford Ka 15,9 9.-11. Audi Q5 5,3 122. Dacia Sandero 15,8 9.-11. Mercedes-Benz A 5,3 121. Renault Kangoo 15,5 9.-11. Mercedes-Benz GLK 5,3

Na chvostu jsou v tomto případě modely Volkswagen Sharan a Volkswagen Passat CC. Mezi nejhorší opět patří také modely Dacia, nechybí tu ale ani bratr Sharanu, Seat Alhambra.

TÜV Report 2021: Výsledky nejlepších a nejhorších aut ve stáří do sedmi let Nejlepší Model Podíl vážných závad (%) Nejhorší Model Podíl vážných závad (%) 1. Porsche 911 4,1 122. Dacia Logan 30,9 2. Audi TT 7,3 121. Renault Kangoo 27,1 3. Mercedes-Benz B 7,8 120. Dacia Lodgy 25,6 4.-5. Toyota Auris 8,6 119. VW Passat CC 25,3 4.-5. VW Touareg 8,6 118. VW Sharan 24,2 6.-7. Mercedes-Benz A 8,7 117. Fiat Punto 23,6 6.-7. Porsche Cayenne 8,7 116. Dacia Duster 22,7 8. Mercedes-Benz SLK 8,8 115. VW Passat 22,5 9. Audi A3 9,0 114. Ford Galaxy 22,3 10. Audi Q5 9,1 113. Seat Alhambra 22,2

U devítiletých automobilů se pak logicky zvyšuje nájezd i počet vážných závad. Mezi nejlepší kromě sezónních sporťáků každopádně patří Mitsubishi ASX nebo Audi Q5 a BMW X1. Na chvostu jsou naopak takové vozy jako Dacia Logan a Sandero, Renault Kangoo a Twingo nebo Fiat Panda, u nichž více než 30 % vozů napoprvé neprošlo technickou kontrolou.

TÜV Report 2021: Výsledky nejlepších a nejhorších aut ve stáří do devíti let Nejlepší Model Podíl vážných závad (%) Nejhorší Model Podíl vážných závad (%) 1. Porsche 911 6,7 112. Dacia Logan 34,4 2. Mercedes-Benz SLK 7,5 111. Renault Kangoo 34,1 3. Audi TT 10 110. Dacia Sandero 31,8 4. Mitsubishi ASX 11,5 109. Renault Twingo 31,3 5. Audi Q5 12,2 108. Fiat Panda 31 6. BMW X1 12,5 107. Kia Picanto 29,7 7. Audi A6/A7 12,7 106. Renault Clio 29,2 8.-10. Mercedes-Benz GLK 13,3 105. Fiat Punto 29 8.-10. VW Golf Plus 13,3 104. Ford Galaxy 28,4 8.-10. VW Touareg 13,3 103. VW Passat CC 28,1

V kategorii nejstarších hodnocených aut do 11 let věku bodovaly Honda Jazz nebo Volkswagen Golf Plus, naopak mezi nejhoršími je opět Dacia Logan a Renault Kangoo. Patří sem ale rovněž Hyundai Tucson nebo Mazda 5, u nichž třetina majitelů musí na opakovanou technickou kontrolu.

TÜV Report 2021: Výsledky nejlepších a nejhorších aut ve stáří do jedenácti let Nejlepší Model Podíl vážných závad (%) Nejhorší Model Podíl vážných závad (%) 1. Porsche 911 9,6 100. Renault Kangoo 37,5 2.-3. Audi TT 14,8 99. Dacia Logan 36,2 2.-3. Honda Jazz 14,8 98. Hyundai Tucson 34 4. BMW X1 15,9 97. Mazda 5 33 5. VW Golf Plus 16,4 96. Nissan Qashqai 32,9 6.-7. Mercedes-Benz E kupé 17,1 95. Citroën C4 32,7 6.-7. VW Golf (6) 17,1 94. Renault Twingo 32 8. Audi Q5 18 93. Peugeot 207 31,9 9. Mercedes-Benz GLK 18,2 92. VW Fox 31,8 10. Ford Fusion 18,7 91. Ford Galaxy 31,7

Závady klesají, rez ale roste

Obecně každopádně platí, že počet závažných závad klesá. „Kvalita meziročně stoupá – podíly závad klesají. Tento vývoj se již několik let ustaluje,“ říká Fruth. Průměrný podíl vážných závad je aktuálně 19,9 %, což je o 1,6 % méně než před rokem. Konkrétně se týká 1,75 milionu aut, v nichž je započteno 0,4 % vozidel s nebezpečnými závadami. Zcela bez závad projde zkušebnou téměř 70 % vozidel, což odpovídá 6,18 milionu aut. Podíl nepatrných závad činí aktuálně 9,6 procenta.

Výsledky rovněž neprokázaly žádný znepokojivý trend z hlediska komponentů. Pouze v oblastech jako podvozek, rám a karoserie zaznamenali odborní znalci minimální růst o 1,3 % proti předchozímu sledovanému období, na což podle odborníků TÜV SÜD částečně může mít vliv koroze. Naopak únik oleje už není tak častý, stejně tak došlo ke zlepšení v oblasti osvětlení.

K nejčastěji vytýkaným závadám nadále patří příliš nízko nastavené světlomety, nefunkční koncová mlhová světla nebo vadné svítilny. Takové závady jsou přitom kvůli bezpečnosti považované za vážné, nebo nebezpečné.

TÜV Report každoročně zveřejňuje svaz TÜV e. V. (VdTÜV). Do TÜV Reportu 2021 jsou zahrnuty všechny výsledky technických kontrol ze všech podniků TÜV v Německu – konkrétně šlo o téměř devět milionů technických kontrol provedených od července 2019 do června 2020.