Tvorba speciálu MCXtrema se Maserati vyplatila. Do budoucna zvažuje další limitovanou sérii

Ryze okruhové speciály pro vybranou klientelu už nejsou u značek jako Ferrari, Lamborghini či McLaren ničím novým. Kouzlo těchto modelů loni poprvé zažilo i Maserati, jehož produkce 62 kusů modelu MCXtrema byla velice rychle vyprodána. Teď to vypadá, že se italská značka namlsala projeveným zájmem o tuto hračku bez silniční homologace a do budoucna by ráda uvedla v podobném duchu další speciality.

O možném příchodu dalších modelů jako MCXtrema se pro magazín The Drive rozpovídal sám vedoucí závodního programu Maserati Giovanni Sgro, pod jehož vedením vznikala právě i nejnovější karbonová střela pro hrstku vyvolených. Podle něj se sázka na takový model značce více než vyplatila, a proto přemýšlí nad možným pokračováním.

„Myslím, že má obrovský potenciál zjistit, co pro nás budoucnost těchto limitovaných sérií skutečně znamená,“ uvedl magazínu Sgro. „Jde o vrcholný model, který nám umožňuje skutečně naplno reprezentovat značku.“ Pro výrobce, který se zrodil na okruzích, je podle šéfa Maserati Corse důležité mluvit o výkonech a rychlosti, což MCXtrema samozřejmě naplno splňuje.

Sgro rovněž uvedl, že zájem o okruhový speciál od závodních pilotů, nadšenců a sběratelů jen podtrhuje hodnotu značky. Skončit u jediného vozu této kategorie by tedy nedávalo smysl. „Opravdu je to skvělým signálem, že o tyto modely, o tyto výkonné stroje je u naší klientely zájem. A myslím, že je opravdu důležité v této cestě pokračovat,“ dodal.

Konkrétnější pohled do budoucnosti speciálních projektů Maserati však vedoucí závodního programu neposkytl. Po okruhové hračce vycházející z MC20 se u automobilky kromě ještě ostřejšího GranTurisma mnoho možností nerýsuje. I supersport by nicméně mohl přivést další speciální verze, například speedstery bez střechy a čelního okna se u konkurenčních značek docela osvědčily.