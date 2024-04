Tvůrce off-roadů Rezvani uvádí poctu závodnímu Porsche 935. Chce vyrobit 50 kusů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Americká firma Rezvani Motors, známá především tvorbou obrněných monstrózních off-roadů, se nyní pouští do stále rostoucí scény modifikovaných Porsche. Novinka označená jako RR1 vychází z techniky poslední generace 911 (992), svým zevnějškem nicméně hraje na retro strunu legendárních modelů německé značky.

V portfoliu výrobce zapadá model do nové Retro série, ačkoliv koukáme na moderně upravenou devětsetjedenáctku. Základ současné 911 obléklo Rezvani do vlastní karbonové karoserie, respektive rozsáhlého bodykitu odkazujícího na závodní klasiku 935 ze 70. let – obdobně jako to u moderní reinterpretace udělalo dříve již samotné Porsche. Nízké přídě „Flachbau“ se zde docílilo využitím menších světlometů z Taycanu.

Nejde však o pouhý styling, zájemci budou muset především zvolit, jaký základ generace 992 Rezvani pro přestavbu vlastně použije. Výchozí možností je Carrera S, jejíž motor firma vyladí na 558 koní (410 kW) a také osadí novými pružinami a tlumiči Öhlins. Dále je možné k tvorbě RR1 využít ostrou 911 GT3, povýšenou na 573 koní (421 kW), zatímco vrcholem je základ 911 Turbo S v režii úpravce dosahující výkonu 760 koní (559 kW), a to v nastavení pro silniční či okruhové využití dle přání zákazníka.

Samozřejmě půjde o limitovanou sérii. Rezvani plánuje vyrobit maximálně 50 kusů RR1. Cenovky přestavby startují od 149.000 dolarů (asi 3,5 milionu korun), do čehož není započítána cena dárcovského vozidla, které si musí klient zajistit sám. Rezvani také dodává, že zmíněná cenovka je zaváděcí pro prvních 5 vyrobených vozů, u dalších bude cena již vyšší.