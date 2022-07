U Singeru si už restomod 911 neobjednáte. Místo základu se firma zaměří na 911 Turbo a Safari

Staré 911 jsou vděčným základem pro vznik takzvaných restomodů, takže firem zaměřených na jejich stavbu je požehnaně. Jedno z nejzvučnějších jmen má kalifornská společnost Singer Vehicle Design, která je proslulá svým neuvěřitelným důrazem na detail. A tomu odpovídajícími cenami. Nyní se zakladatel a šéf společnosti, Rob Dickinson, nechal slyšet, že Singer přestal přijímat objednávky na základní provedení, kterému říká Classic.

Dickinsona vyzpovídali kolegové z britského Top Gearu a dozvěděli se celou řadu zajímavých informací. K zastavení příjmu objednávek Dickinson řekl: „Vlastně jsme přestali přijímat objednávky verze Classic. Omezili jsme je na 450 [kusů]. Musíme postavit hromadu Turb!“ Není to však proto, že by ve světě rychle docházely zásoby původních, neupravených 911 generace 964: „Existují desítky tisíc 964! A je jich dostatek v mizerném stavu, u kterých nás tolik netrápí, že je přepracujeme.“

Hlavním důvodem pro zastavení příjmu objednávek a omezení výroby na 450 kusů je snaha o zachování ceny aut. Dickinson říká, že si je vědom toho, jak velkou roli u případného přeprodeje auta hraje vnímání značky Singer jako takové. Proto se z respektu ke stávajícím majitelům rozhodl pro limitování dostupnosti: „Věnujeme tomu pozornost a musíme trochu dospět. Pořád tady máme takovou rock’n’rollovou kulturu, kterou se zoufale snažím udržet.“ Dickinson zároveň přiznává, že je počet 450 kusů náhodný a sám neví, jestli je správný.

Dalším důvodem je přesvědčení, že dosáhli maxima, které je ve vývoji vzduchem chlazeného plochého šestiválce možné. Vrcholem je studie DLS, jejíž motor byl laděn společností Williams Advanced Engineering za dohledu samotného Hanse Mezgera. „Je čas vyzkoušet přeplňování turbem – v mnoha ohledech synonymem pro Porsche. Postavíme kultivované auto, zapracujeme na hluku a vibracích a uděláme vůz, který bude – dovolím si říct – luxusní. Budete se v něm cítit dobře a ještě bude rychlý, stejně jako kultivovaný, což pro nás byla po verzích Classic a DLS, které jsme vyráběli 12 let, další výzva.“

Turbo navíc umožní Singeru zapracovat na oblastech, se kterými Dickinson nebyl nikdy spokojený. Například s postojem auta, kdy podle něj rozšířené podběhy slibovaly něco, co nebyla kola schopna splnit. Turbo proto dostane vyšší úroveň mechanické přilnavosti a větší brzdy. Dickinson studii Turba popsal jako absolutní monstrum s šokujícím množstvím točivého momentu. V následujících měsících se proto Singer zaměří na jeho mírné zkrocení a na doladění motoru a auta jako celku.

A co turbodíra? Dickinson k tomu říká: „Turbodíra byla u Turba generace 930 vždy předmětem diskuze. Tenhle motor [ve studii Turbo] nemá žádnou. Vůbec. Mohli bychom nějakou přidat – napočítejte do tří a pak to přijde – což pro trochu srandy možná uděláme.“

Tím ale plány společnosti Singer nekončí. Dickinson se v rozhovoru také zmínil o tom, že vymýšlí způsob výroby dalších kusů terénního provedení Porsche 911, které odhalili hned zkraje loňského roku pod názvem All-terrain Competition Study (ACS). Základem auta je i v tomto případě generace 964, která krom nové karoserie a interiéru dostala také upravený vzduchem chlazený šestiválec o výkonu v okolí 450 koní. Nechybí trvalý pohon všech kol, pětistupňová sekvenční převodovka, zavěšení kol s dlouhým chodem, velká nádrž na palivo, místo na dvě náhradní kola a samozřejmě ani ochranná klec.

Video se připravuje ...

Původně studie vznikla na objednávku jednoho movitého zákazníka, který si k ní objednal červené dvojče, které mělo být místo rychlého přesunu v terénu zaměřeno spíše na ještě rychlejší soutěže na silnici. Od začátku šlo o jednorázový projekt, kdy vznikla jen tato dvě zmiňovaná auta. Ale už tehdy jejich nový majitel dal Singeru svolení postavit další, kdyby někdo projevil zájem. Kalifornoskou společnost by tedy zajímalo, jestli bude mít někdo zájem.

Co víc, chystají se nějaké další specialitky. Dickinson k nim řekl jen toto: „Příští rok ukážeme něco podobně vzrušujícího [jako ACS] a v roce 2024 přijde něco dalšího. Takže nás čeká ještě hodně poct 911, všechny pravděpodobně budou vycházet z generace 964.“

Společnost Singer se navíc čerstvě přestěhovala do nových prostor v kalifornském městě Torrance, kde má úplně poprvé všechna svá oddělení pod jednou střechou. „Získáváme pocit, že do stavby aut zavádíme nějaký správný proces, a pak uvidíme.“ Ale jestli je v produktové strategii Singeru nějaký plán? Dickinson se vyjádřil takto: „Rád bych řekl, že jedeme podle nějakého velkého plánu… ale ve skutečnosti žádný velký plán nemáme. Velký plán jsme neměli ani před 12 lety, když jsme začínali, v podstatě vše vymýšlíme za chodu.“ Podobně se vyjádřil také v návaznosti na novinky, které naznačil pro roky 2023 a 2024: „Ale kdo ví, vymýšlíme to za chodu. Asi bychom to neměli přiznávat, ale je to tak.“ A na této upřímnosti je něco sympatického.