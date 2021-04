Ta nejlepší Porsche 911 z dílny Singer: Na kolik přišel nejdražší kousek?

Když se řekne Singer, co se vám vybaví? Pamětníci si možná vzpomenou na britského výrobce motocyklů a automobilů Singer Motors, který ale v sedmdesátých letech přešel do vlastnictví americké korporace Chrysler. Mnozí mají jistě v povědomí také renomované americké šicí stroje značky Singer, jenže to je téma pro úplně jiný web. Dnes se totiž jméno Singer velmi často spojuje s nejpropracovanějšími restomod vozy Porsche 911 generace 964.

Označení Singer přitom není docela správné. Společnost sídlící v kalifornském Los Angeles se totiž celým názvem jmenuje Singer Vehicle Design a první slovo v jejím názvu neodkazuje na britskou automobilku ani šicí stroje. Přesto má svůj skrytý význam - vlastně dokonce dva. Odkazuje totiž jak na Norberta Singera, jednoho z konstruktérů automobilky Porsche, tak na původní povolání zakladatele SVD.

Tím je totiž britský zpěvák Rob Dickinson, který se před svou kariérou v automobilovém průmyslu věnoval zpěvu, psaní textů a hraní na několik hudebních nástrojů. Jeho jméno je ostatně pevně spjato s kapelou Catherine Wheel, ve které působil do roku 1990 až do jejího rozpadu v roce 2000. Jeho příběhu, konkrétně jak se od hudby dostal ke stavbě unikátních automobilů, už jsme se ale věnovali před lety.

Jeden ze zásadních momentů, vedoucích k vybudování společnosti Singer Vehicle Design, se měl odehrát v roce 2003, kdy si Dickinson po přestěhování se do Los Angeles pořídil odlehčené vzduchem chlazené Porshe 911. Svůj vůz začal postupně upravovat podle svých představ a během vyjížděk po slavné Mullholland Drive se mu prý začaly kupit nabídky od lidí, kteří toužili po něčem podobném.

Tak se začala rodit společnost Singer Vehicle Design, která svůj první koncept upraveného Porsche 911 představila veřejnosti v roce 2009. Vůz se inspiroval u nejostřejších modelů Porsche z šedesátých a sedmdesátých let, jeho základem však byla 911 z konce osmdesátých let. Karoserie tak tvary stále odpovídal šedesátým a sedmdesátým letům, byla ovšem tužší a lépe odolávala korozi.

Dickinson přitom už tehdy dokázal, že jsou přestavby prováděné Singer Vehicle Design komplexní a zaměřené i na ten nejmenší detail. Ostatně heslem společnosti, které je k vidění na zdech uvnitř některých jejích budov, je „Everything is important“ – tedy „Vše je důležité“. A tohoto hesla, možná spíš filosofie, se společnost drží dodnes.

Základem každého vozu je kompletně odstrojená karoserie modelu 964, která je kompletně vyztužena, rozšířena a vybavena novými panely karoserie. Výrobce přitom sází především na nové a lehké materiály, jako karbon, díky kterým snižuje váhu. Například dveře však zůstávají vždy z plechu, aby výrobce neohrozil bezpečnost posádky.

Interiér bývá řešen velice jednoduše a odkazuje na spartánskost starších generací modelu 911. Nenechte se ale zmást, jednoduchost a účelnost se nemusí vylučovat s luxusem a prémiovou výbavou. Vše je ale otázkou jednání se zákazníkem, protože každý vůz vzniká na míru.

Ihned na začátku si přitom zákazník musí zvolit, k jaké příležitosti vlastně nový Singer bude chtít. Zda jako okruhový speciál, okreskovou zbraň nebo vůz na poklidné „kochací“ projížďky. Od tohoto rozhodnutí se totiž ovíjí další úpravy, kterých společnost nabízí víc než dost. Od barvy karoserie na přání, přes různé typy sedadel, různé druhy čalounění a obložení, počet sedadel – až po výbavu.

Navzdory retro-vzhledu totiž interiér nabízí i moderní audio-soustavy, klimatizaci, atd. K dispozici je také přes 500 barev koženého čalounění, nechybí možnost lakování různých komponent interiéru, karbonové dekory, čalouněné dekory, podlaha zcela bez koberců, atd. Představivosti se zkrátka meze nekladou a vše je otázkou dohody s kupcem.

S ním jsou přitom lidé ze Singer Vehicle Design v kontaktu průměrně jednou měsíčně, což s ohledem na výrobu trvající klidně až dva roky vede k postupnému vytváření vztahu mezi výrobcem a zákazníkem. Ten totiž dostává pravidelné informace o vzhledu vozidla, může učinit další rozhodnutí, je informován o stavu výroby, atd. Navzdory zakázkové výrobě však některé prvky bývají charakteristické pro téměř všechny modely Singer.

Zvenčí si můžeme všimnout například pneumatik značky Michelin, které byly charakteristické již pro starší modely Porsche. Už u prvního Singeru tak Dickinson věděl, jaké pláště skončí v podbězích. Typická je také tzv. dlouhá kapota, často vybavená hrdlem palivové nádrže uprostřed, která nahrazuje krátkou kapotu modelu 964. Často se také mění blinkry, instalují výkonnější světla a vzadu se často objevuje pro Porsche 911 charakteristický spoiler.

Interiér obvykle dostává jednoduchou palubní desku, hlavním poznávacím znamením je však otáčkoměr, který je číslován až do 11.000 otáček za minutu. Ze strany automobilky tak jde o narážku na známé heslo „up to eleven/turn it up to eleven“ z filmu Spinal Tap, které lze chápat jako popud k maximálnímu výkonu a používá se zejména v hudebním průmyslu (při nastavování výkonu zesilovače). Omezovač ale zasahuje již kolem 7.900 otáček.

Pod kapotou se vždy objevuje speciální motor, který už pro Singer dodávaly i společnosti Cosworth nebo Williams. Nejčastěji však výrobce spolupracuje se společností Ed Pink Racing Engines, která se motorům Porsche věnuje zhruba od padesátých let. Z dílny Ed Pink si mohou zákazníci zvolit jeden ze tří motorů, konkrétně s objemem 3,6litru, 3,8litru a rovné 4 litry. Dvojice nejsilnějších motorizací má sice karburátor, přesto vyhovují přísným kalifornským požadavkům a opatřením na ochranu ovzduší, takže zde mohou vozy volně jezdit.

Pro většinu zájemců však budou důležité zcela jiné aspekty, než zrovna ekologičnost. To si společnost dobře uvědomuje, proto nabízí například i různé úpravy pro karburátor a vstřikování, díky čemuž vůz vyluzuje nádherné zvuky. Automobilka také nabízí vačky s různými profily, díky čemuž může mít motor ostřejší reakce. A navíc opět skvěle zní.

Pár výjimečných

Jak už jsme zmínili, každé Porsche 911 z dílny Singer Vehicle Design je naprostý unikát, který vzniká přímo podle zadání zákazníka. Přesto se sluší připomenout alespoň pár kousků, které patří v historii společnosti k těm nejvýznamnějších.

Pravděpodobně tím nejdůležitějším vozem v naší galerii je však oranžová klasika bez výraznějších výstřelků. Jedná se totiž o již zmiňovaný první prototyp Singer 911, který společnost představila v roce 2009. Ze strany automobilky šlo přitom pouze o ukázkový model – každý další vůz z omezené série byl totiž dále přizpůsoben přesně podle přání zákazníka.

Na začátku přitom společnost Singer nabízela pouze vozy Porsche 911 s karoserií kupé, teprve v létě roku 2015 pak představila svůj první otevřený model. Tím se stalo Porsche 911 Targa by Singer, které opět prošlo výraznou proměnou. A to platilo i pro střešní rám, který byl namísto původní nerezové oceli vyroben z niklu.

V roce 2019 pak společnost Singer Vehicle Design oslavila 10 let na trhu rovnou třemi speciály, které dostaly označení „DLS“ (Dynamic Lightweight Study), „Sussex“ a „Mulholland“. Základem všech speciálů se stalo Porsche 911 generace 964, každá přestavba však nabízela zcela odlišný charakter a každá vznikala s jiným účelem.

DLS bylo nadupaným závodním nástrojem, jehož 4,0litrový motor točil až 9000 otáček. Model „Sussex“ vznikl na objednávku jako „diskrétní gentlemanův závodní vůz na běžné silnice“ a „Mulholland“ byl navržen podle přání klienta, který toužil po „nezředěném vnitřním zážitku“.

A na závěr nemůžeme opomenout projekt, kterým společnost Singer tak trochu předběhla i samotnou automobilku Porsche. Řeč je o konceptu ACS, tedy All-Terrain Competition Study, kdy na základech Porsche 911 generace 964 vyrostla novodobá verze ikonických rallye-vozů Porsche. Budoucí majitel s přitom u společnosti objednal hned dva kousky – jeden pro závody na asfaltu, druhý pro závody v poušti a lehkém terénu.

Je přitom úsměvné, že se v poslední době mluví také o moderní adaptaci klasických rallye modelů Safari přímo z dílny Porsche. Jejich základem by měl být sériový vůz, ovšem s vylepšeným a zvýšeným podvozkem. Zaměstnanci v SVD však celou myšlenku dotáhli do nejextrémnějších detailů. Kvůli logům Porsche se však nakonec dostali s automobilkou do křížku.

Levné to není

Tradiční Porsche 911 generace 964 už dnes není nejlevnější záležitostí samo o sobě. Singer však celý vůz kompletně rozebere a postaví z něj úplně jiné auto. Lehčí, rychlejší, luxusnější, zábavnější a v každém ohledu unikátní. Proto ani nelze mluvit o konkrétních cenách, které vždy bývají záležitostí automobilky a kupce.

Obecně se však předpokládá, že ceny úprav začínají od částky cca 350.000 dolarů – tedy téměř 7,5 milionu korun. Většina upravených vozů by se pak měla pohybovat v cenovém rozmezí 600.000 až 650.000 dolarů, což by znamenalo cca 12,8 až 13,9 milionu korun. Vůbec nejdražší kousek pak měl stát cca 1,8 milionu dolarů, což je zhruba 38,4 milionu korun.

Obrovský zájem je ale také o ojeté kousky, jak dokládá nedávná dražba vozu Singer 911 „Newcastle Commission“ ve Velké Británii. Na krásný vůz se 4,0litrovým motorem a výkonem 390 koní si koncem ledna přihodilo celkem 73 lidí, vítěz za něj pak zaplatil částku 690.500 liber – tedy téměř 20,5 milionu korun.

To jsou dosti šílené částky, přesto má společnost údajně celkem dlouhý pořadník, na kterém mohou zájemci zůstat klidně i dva roky. Další cca dva roky pak trvá výroba. Kdo si ale podobný vůz může dovolit, ten nejspíš při každém kilometru jasně ucítí, že se tahle investice vyplatila. Kdykoliv se totiž někde vůz značky Singer Vehicle Design objeví, bývá vychvalován až do nebes. Vše je zkrátka důležité.